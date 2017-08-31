Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Старый квартал в самом центре Ростова-на-Дону исчез в огне пожара. О том, кто виновен в правовой беззащитности нынешних российских домовладельцев, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Неизвестный художник. Великий лондонский пожар. 1666

Старая застройка в самом центре крупного города — это настоящее золотое дно для застройщиков, которые давно пытались освоить данную территорию. Скупить участки честным путем не удавалось из-за предлагаемых низких (с точки зрения жильцов) цен. Поэтому версия поджога с целью «расчистки» территории от домов под будущую застройку сегодня основная. Если она соответствует действительности, то преступников можно «поздравить с успехом» — право собственности на квартиры в многоквартирном доме не влечет за собой общей с другими проживающими собственности на домовой земельной участок. Причина такого несоответствия кроется в слабой охваченности земельных участков кадастровым учетом.

По данным Росреестра, на 1 июля 2017 года только половина от 6,1 млн земельных участков имеет координатное описание границ. Данная ситуация означает отсутствие достаточной защиты имущественных прав людей и крупную брешь в выполнении законодательства, которая дает возможность злоумышленникам продолжать применять противоправные способы с целью наживы.

Как будут развиваться события в Ростове-на-Дону и что можно предложить для решения создавшейся проблемы, читайте в материале: Пожар в Ростове-на-Дону: виноваты не застройщики, а правительство России

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