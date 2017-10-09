Ростов-на-Дону, 9 октября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Минувшая ночь выдалась напряженной для пожарных Ростова-на-Дону. Поздним вечером 8 октября в городе-миллионнике произошёл очередной серьёзный пожар. На этот раз огонь вспыхнул на территории вещевого рынка «Восточный», который в народе называют по старинке — «Темерник». За небольшой промежуток времени пламя разрослось до таких масштабов, что огнеборцам южной столицы потребовалась помощь. В Ростов-на-Дону на выручку бросились коллеги из близлежащих городов и населённых пунктов. Общими усилиями огонь удалось потушить только спустя почти 12 часов. Как передаёт ИА REGNUM, ещё в 06:00 9 октября над Северным микрорайоном поднимались густые клубы дыма, а в воздухе стоял стойкий запах гари.

Темер.рф Рынок в микрорайоне Темерник

В региональном управлении МЧС проинформировали о масштабах. Всё началось с возгорания в одном из павильонов на рынке, расположенном по улице Лелюшенко, 19/4, затем по цепочке огонь перекинулся на соседние торговые точки. На месте пожара был введен режим ЧС, территория была оцеплена. К счастью, огонь не перекинулся на расположенные вблизи высотные жилые дома.

Официально о погибших и пострадавших в пожаре не сообщается. Но очевидцы утверждают, что медицинская помощь понадобилась двум мужчинам.

Несмотря на потенциальную опасность, к месту возгорания оперативно прибыли работники рынка с единственной целью — спасти уцелевший товар. В результате пламя прошлось по площади в 6 тыс. кв. метров, какие убытки потерпели торговцы — ещё предстоит выяснить. Но уже очевидно, что это миллионы рублей. В целом «Темерник» занимает площадь 40 тыс. кв. метров, здесь трудятся 4 тыс. человек. Здесь располагаются точки как розничной, так и оптовой торговли.

С 90-х годов вещевой рынок в микрорайоне «Темерник» пользовался большим спросом не только среди горожан, но и жителей соседних регионов юга России. Преимущество заключалось в достаточно низких ценах не только на одежду, обувь, но и игрушки, аксессуары, косметику.

Что касается причин возникновения пожара, то сами продавцы уверены в поджоге. На протяжении последних нескольких лет упорно ходят слухи, что торговые ряды перенесут на территорию старого рынка «Атлант», а на месте «Восточного» будет строиться жилой комплекс. Некоторые говорят и о скором появлении здесь крупного торгового центра.

Согласно ещё одной версии возникновения пожара, огонь вспыхнул при проведении сварочных работ. Прибывшие на территорию рынка рабочие пытались починить банкомат. Эта версия, вероятно, также ляжет в основу проверки.

Как бы там ни было, горожане практически в едином порыве заявили об участившихся случаях пожара в городе-миллионнике после прихода к руководству Виталия Кушнарёва. В социальных сетях сити-менеджера южной столицы, которая в 2018 году будет принимать чемпионат мира по футболу, называют «человек огня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону практически полностью выгорел жилой квартал в районе Театральной площади. Из-за сильного ветра пламя то и дело перекидывалось на соседние дома по цепочке. Тушили огонь добровольцы, пожарные, привлекалась авиация. Пожар испепелил около 120 домов, более 200 семей остались без крыши над головой. В результате августовского пожара пострадали 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.

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