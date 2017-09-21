Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Не успела южная столица оправиться после августовского пожара, который испепелил в центре Ростова-на-Дону практический целый микрорайон, как последовали очередные возгорания. Неподалёку от опустевшего района в сентябре сгорели три дома. Возгорание, по имеющимся сведениям, произошло из-за неправильной эксплуатации электроприборов. К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал, передаёт ИА REGNUM.

Пожар

И вот спустя ровно месяц — 21 сентября — новая напасть. На этот раз в центре столицы юга России неподалёку от здания администрации города-миллионника сгорела гостиница. Высотное здание, расположенное в переулке Семашко, по словам очевидцев, сгорело, словно тополиный пух. Огонь распространялся с такой скоростью, что создавал угрозу близлежащим зданиям — многоквартирному дому и детскому саду. Более 160 человек — дети и взрослые — были эвакуированы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что начался пожар с возгорания композитных панелей фасада на уровне первых этажей. А так как фасад высотки был сделан из легковоспламеняющегося материала с токсичными элементами, всего лишь пары минут хватило, чтобы пламя объяло все здание.

Также очевидцы заверяют, что люди выскакивали из здания прямо через языки огня, уворачиваясь от падающих кусков горящего фасада. Но жертв избежать не удалось — двое сотрудников отеля не успели покинуть горящую гостиницу и погибли. Кроме того, сгорело семь машин. Криминалисты, правоохранители и следователи уже приступили к поиску виновных и отрабатывают несколько версий причин возникновения пожара.

По информации городских чиновников, в Ленинском районе был введен режим ЧС. Чрезвычайное положение поможет оперативно справиться с последствиями пожара, исключить угрозу жизни и здоровью людей. Также проводится доследственная проверка.

Тем времен в ряде региональных СМИ уже появилась информация о том, что здание было введено в эксплуатацию с нарушениями. Какими именно, сказать уже сложно из-за срока давности. Но, вероятно, документацию 2009 года все-таки можно будет вытащит из архива, чтобы досконально разобраться в деле. Также сообщается, что право собственности было закреплено за застройщиком служителями Фемиды Арбитражного суда Ростовской области. Решением суда здание и было введено в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовские эксперты тем временем выясняют причины пожара в центре Ростова-на-Дону, который случился 21 августа. Основная версия — поджог. В пожаре пострадали десятки горожан, пожилой мужчина погиб. До сих пор работа по ликвидации последствий возгорания не окончена. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.