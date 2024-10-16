Ярослав Карпиков
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Последние публикации
Фиаско у Свиного шляха. Как провалилось нападение на курские «украины»
Вторжение ВСУ в Курскую область, очевидно, не только не достигло поставленных целей, но оккупанты стремительно теряют и те позиции, на которых им удалось закрепиться в августе–сентябре. Если ситуация будет развиваться нынешними темпами, то скоро кровавую авантюру Киева будет ждать бесславное...
16 октября 2024
«Время героев» по-царски. Как отбирали кандидатов во власть на украинах
После майского продвижения ВС России город Волчанск в Харьковской области, менее чем в пяти километрах от нынешней украино-российской границы, надолго стал местом активных боёв. Город и сейчас постоянно упоминается в сводках из зоны СВО. Так, 7 октября Telegram-канал бойцов группы войск «Север»...
9 октября 2024
Русский мир за Торским выступом. Наследие трëх столетий ждëт освобождения
С 2022 года фронт на северо-востоке ДНР образует так называемый Торский выступ. Он так назван по имени старинного села Торское, которое находится сразу за линией боевого соприкосновения, на пока ещё оккупированной территории. С конца позапрошлого года и до сего момента на выступе идут бои —...
3 октября 2024
Украинцы — не то, чем кажутся. Как синоним нищеты превратился в имя нации
По поводу происхождения слов «Украина» и «украинцы» в массовом сознании бытует два противоположных мнения. Первое — что корни у этих имён теряются в глубине веков. Отсюда и анекдотичные «древние укры», и не менее фантазийная, но освящённая авторитетом историка-политика Михаила Грушевского...
26 сентября 2024
Сбежал через Грузию. Как русские харьковчане выбирались из плена
Нынешний украино-российский «фронтир», Харьковская и Сумская области, в современном украинском идеологическом нарративе — это «Слобідська Україна». Она-де испокон веку «была неотъемлемой частью земель украинских казаков» и граничила на западе с якобы существовавшим казачье-украинским государством...
12 сентября 2024