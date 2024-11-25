Операция «Ы» XVII века. «Давня українська мова» оказалась русским языком
В работе у Верховной рады находится законопроект, по которому в украинских школах запрещается разговаривать по-русски даже во время перемен. Сравнительно недавно, в октябре, эту меру по дискриминации «російськомовних» поддержал министр просвещения Оксен Лисовой. Это очередной шаг в дерусификации исторических земель России — и он вполне ожидаем. Судя по заявлению языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя, киевская власть считает сограждан, говорящих на русском языке, «коллаборантами».
Борьба с якобы враждебным «украинству» языком Пушкина, Толстого, Гоголя и Ахматовой началась не в 2022-м и не в 2014 году. То, что захват петлюровцами Киева в 1919-м сопровождался разговорами из серии «от строго заборонють, щоб не було бильш московской мовы», засвидетельствовал Михаил Булгаков. Менее известно воспоминание другого литератора, Владимира Беляева: когда в его родной Каменец-Подольский вошла армия УНР, первым делом «в гимназии запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а вместо нее стали мы учить историю одной только Украины».
«Научной базой» для искоренения «москальщины» стали идеи автора «Истории Украины-Руси» Михаила Грушевского (который успел побывать и председателем Центральной рады, и советским академиком) об изначальном различии двух народов. Украинцы-де по крови, почве и языку наследуют «Киевской» Руси, а великороссы — не более чем финно-угры, перемешанные со славянами.
Но корни этой историко-лингвистической русофобии надо искать ещё в позапрошлом веке.
Горе от Чацкого
XIX век стал временем активного зарождения и противопоставления так называемого «украинства» и бытовавшей в тот момент концепции о триедином русском народе, некогда разделенном в результате монгольского нашествия и захвата земли иноплеменными и иноверными народами.
Развивающееся «украинство», превратившись в сепаратизм, требовало не только отдельной истории, в основе которой — идея вековечного «порабощения и угнетения ляхами, а затем москалями», но и кодификации совершенно отдельного языка. Который разве что состоит с «москальской мовой» в одной восточноевропейской подгруппе славянской языковой группы — а так имеет с языком «колонизаторов» мало общего.
Особенно усердствовал доцент Императорского Киевского университета, гуманитарий широкого профиля (но в большей степени — политик) Михаил Драгоманов — он, в том числе, утверждал, что украинская нация происходит напрямую от древнеславянского племени полян.
Если копнуть глубже, то в культурно-языковом «украинстве» обнаруживается след, казалось бы, извечных поработителей и угнетателей — поляков.
«Самое употребление слов «Украина» и «украинцы» впервые в литературе стало насаждаться ими (поляками), — отмечал историк Николай Ульянов в книге «Происхождение украинского сепаратизма». — Оно встречается уже в сочинениях графа Яна Потоцкого. Другой поляк, граф Фаддей Чацкий, тогда же вступает на путь расового толкования термина «украинец».
Оба учёных и идеолога распространяли свои идеи в начале XIX века. Но польский след тянется дальше в глубь веков. По мнению Ульянова, «поляки, в самом деле, по праву могут считаться отцами украинской доктрины — она заложена ими еще в эпоху гетманщины», то есть в XVII–XVIII веках.
По этой логике, триста-четыреста лет назад на «Украине-Руси» говорили «давньою українською мовою», на старинном украинском языке. Но так ли это? Отличалось ли малороссийское наречие в XVII веке от великороссийского, чтобы составлять отдельный язык?
В этом вопросе лучше доверять не мнениям практикующих идеологов (даже с профессорскими степенями), а первоисточникам.
«Белорусское письмо» от позывного Дзик
В архивах России и Украины сохранилось достаточно документов XVII века, к которым приложили руку как выходцы из центральной России, так и малороссияне. Это позволяет провести простейшее сравнение ряда слов и фраз. Обратимся к этим документам.
Например, 21 марта лета 7160 от сотворения мира (1652 от Рождества Христова) года русский город в Путивль пришла большая партия переселенцев во главе с черниговским полковником Иваном Дзиньковским (по прозвищу или, как бы сейчас сказали, «с позывным» Дзик).
Казаки из старшины поцеловали крест на верность царю Алексею Михайловичу, остальные же казаки с семьями остались стоять под Путивлем, ожидая царского решения о месте их поселения в Русском государстве. В Москву в челобитчиках были посланы сотники. Они привезли челобитную, написанную «белорусским письмом». Так в Российском государстве называли «листы» (документы) из западнорусских земель, находившихся под властью Речи Посполитой. Это касалось не только собственно Белой, но и Малой Руси.
Челобитная сохранилась в двух документах: подлиннике и его русском переводе.
Оригинал гласил:
Для чистоты эксперимента переведём этот текст на современную украинскую мову:
Теперь сравним: «пришли» — «прийшли», «тебе» — «тобі», «челоим» — «чолом», «бо если» — «якщо», «дашь» — «даси», «много» — «багато», «которые» — «котрі», «ехать» — «їхати». Подлинный текст «белорусского письма» требует явного перевода на современный украинский язык. А вот с якобы «финно-угорским» великорусским языком совпадений куда больше.
Криминальный эпизод времён войны Хмельницкого
Рассмотрим ещё один любопытный документ, сохранившийся в списке с «белорусского письма».
14 июля 1652 года из русского порубежного города Олешни воевода Данило Коптев писал начальству — воеводам города Яблонова Григорию Куракину и Никите Наумову о необычном происшествии.
Из соседней Литвы, из города Грунь-Черкасский пришло послание от некоего Тимоша Корсунца, сотника в войске Богдана Хмельницкого — написанное тем самым «белорусским письмом».
Сразу поясним — городок Грунь, тогдашний пограничный форпост Речи Посполитой, не имеет к современной Литве никакого отношения. Сейчас это село в Сумской области. Но в XVII привычные нам топонимы и этнонимы «плавали». В малороссийских Полтаве или Каменце-Подольском писари составляли бумаги «по-белорусски» (то есть на западном варианте русского литературного языка, который был в ходу в Великом княжестве Литовском), а пришедших с берегов Днепра черкас-казаков, подданных Речи Посполитой, могли назвать «литовскими людьми».
Итак, «литовский» казачий сотник Тимош Корсунец писал о задержании русских служилых людей («москалей»), жителей Олешни, в местечке Грунь-Черкасская. Известны даже имена задержанных — дети боярские Корней Кутепов, Петрушко Переносов, Ивашко Волжин.
Воевода Олешни Данило Коптев ранее отправлял эту троицу добывать соль на Торские озера (в районе современного Славянска в ДНР). Кутепов, Переносов и Волжин возвращались не через степь, а через территорию Литвы — благо границы в современном смысле на фронтире между Речью Посполитой и Русским государством не было.
В Груни-Черкасской у троицы случился бытовой скандал, в результате чего один из «фигурантов» ударил другого ножом в горло, но не убил.
С застрявшими в Литве во время восстания Богдана Хмельницкого русскими людьми требовалось что-то делать. И поэтому воевода Олешни, не имея полномочий о решении подобных вопросов, написал письмо более «высокому» по рангу воеводе Яблонова.
Оригинал выглядит так:
Если мы переведем текст на современную «державну мову», то получим следующее:
А вот что получится, если мы приблизим текст к современному русскому языку:
Среди отличий при переводе подлинного текста XVII века на современный украинский язык мы видим такие: «многих» — «багатьох», «государств» — «держав», «обладателя» — «володаря», «величества» — «величності». То есть вновь не обойтись без «переклада» на украинскую мову — с языка, близкого к современному русскому.
Прелестное письмо боярина Брюховецкого
Особый интерес представляет письмо («лист») боярина и гетмана Ивана Брюховецкого, изменившего своему крестному целованию русскому царю и поднявшему восстание в Малой России в феврале 1668 года.
Вместе с активными действиями по истреблению русских служилых людей в городах Малой России, гетман-изменник попытался распространить восстание и на соседние русские уезды — на Слобожанщину. С этой целью из города Гадяча гетманом рассылались «прелестные листы» к черкасам царских слободских городов.
Сохранился «прелестный лист» в город Олешню, написанный в феврале 1668 года в Гадяче, в самый разгара восстания. Жители Олешни отнеслись холодно к призывам мятежных казаков Брюховецкого присоединиться к бунту. А «экстремистскую литературу» — прелестный лист от взбунтовавшегося гетмана отправили в Москву для изучения в тогдашних «соответствующих инстанциях».
Письмо представляет интерес не только как свидетель событий мятежа в Малой России, но и как памятник «белорусского письма». Так, в нём Брюховецкий употребляет вместе с термином «Украина» и термин «Малая Россия»: «Верных своих православных в Украине Малой Росии мешкаючих».
Это свидетельствует о вполне осознанном употреблении термина «Малая Россия» самими казаками в середине XVII века, даже тогда, когда этого не требовала Москва. Употребляют мятежные казаки и пренебрежительный термин «москали» по отношению к русским людям, увеличивая его библейским эпитетом «каиновские» (от брата Каина): «Местечка, Бровари, Гоголев, и Воронков од каевских москалев до Руины приведеные».
Интересно, что гетман-изменник Брюховецкий явно делает различие между Гетманщиной (тогдашней «серой зоной» между Россией и Речью Посполитой) и российской Слобожанщиной:
«Под меч пустити и в невец обернути, так якобы на тых Украинских и Слободских местцах дикие поля были».
В целом письмо должно было вызвать у целевой аудитории (черкас) страх за свою жизнь, призывало поверить в «плохой» и «опасный» договор между поляками и русскими, состоявшийся в Андрусове в январе 1667 года, куда гетмана и казаков… попросту не позвали.
Приведем отрывок текста из «прелестного письма»:
Так выглядит прочтение текста, написанного «белорусским письмом». А вот перевод того же фрагмента на литературный украинский язык:
Здесь мы снова видим значительные отличия и необходимость перевода текста XVII века на современный украинский язык: «верных» — «вірних», «своих» — «своїх», «Украина» — «Україна», «в поруганые» — «в наругу», «неприятелским» — «ворожому», «ведаты подал» — «відати подав», «городках» — «містечках», «разным же способом» — «у різний спосіб», «дикие поля были» — «дикі поля були», «выгнал» — «вигнав», «перестрашыл» — «перелякав».
Точки над «Ы»
Во всех приведенных документах, написанных в середине XVII века в Малой России (Гетманщине), мы видим — с одной стороны — различия с тогдашним великорусским языком. Присутствуют частые замены русского «И» на «Ы» в одних и тех же словах, видим устаревшие общеславянские формы. Заметим, что в современном украинском алфавите, в отличие от русского, «Ы» вообще нет.
Сам текст написан кириллицей, но претерпевшей значительную стилизацию в написании литер под латиницу.
Но с другой стороны, текст понимался русским человеком XVII века без большой адаптации, нужно было лишь уметь прочесть латинизированные кириллические литеры «белорусского письма». Это, в общем, несложная операция, достаточно привыкнуть к обилию «Ы».
И при этом тексты, написанные «белорусским письмом» в XVII веке, требуют обязательного перевода на современный украинский язык, отличия между ними очень заметные.
Это свидетельствует о гораздо больших изменениях, которые претерпела русская речь на юго-западных землях Речи Посполитой, прежде чем превратиться в современную «мову». Чего нельзя сказать о современном русском языке, не имевшем столь значительных изменений с XVII века. «Мова» Ивана Котляревского или Тараса Шевченко, безусловно, является наследницей «белорусского письма», но, пожалуй, с большим основанием наследником может себя назвать и живой великорусский язык.
Современная «мова», выстроенная по заветам австро-венгерских галицких украинофилов, а также Драгоманова и Грушевского, является политическим проектом и конструкцией гораздо более молодой и искусственной, чем «белорусское письмо». Но об этом не рассказывают в украинских школах, где скоро запретят говорить по-русски даже в коридорах.