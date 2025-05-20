Два года назад, 20 мая 2023 года, победой российского оружия завершилось самое продолжительное и тяжёлое сражение с начала СВО — 9-месячная битва за Артёмовск.

Иван Шилов ИА Регнум

В киевском информационном поле город долго назывался не иначе как «фортеця» (позаимствованное из латыни через польский слово для обозначения крепости). Сам город был переименован в 2016 году из Артёмовска в Бахмут — что было частью борьбы украинства с «тяжёлым колониальным» русским и советским наследием. Но меняя советское название Артёмовск на историческое имя Бахмут, украинские националисты — сами того не желая — подчеркнули русскую историю города и региона.

На Украине, с момента получения независимости в 1991 году, создавался исторический фантом «казачьей державы». На страницах учебников литературы Тарас Шевченко «страждал» об ушедшем времени гетманской славы. Школьные учебники истории были переполнены победами славетного запорізького козацтва — славного запорожского казачества, которое-де ещё в XVII веке дало первые образцы украинской государственности.

В эту мифическую казацкую страну «от Сана до Дона» современная украинская историография (а по сути политическая мифология) включает и земли Юго-Востока, оказавшиеся в границах УССР. Были разработаны такие формулы: Слобожанщина — казацкая автономия, Донбасс — «паланка» (округ, от турецкого palanka) Запорожского войска, Новороссия — земля Запорожского казачества.

Многими проукраинскими краеведами Донбасса периода 1991–2022 годов активно развивалась тема «Кальмиусской паланки» — якобы административно-территориальной единицы Запорожской сечи на юге Донбасса в XVIII веке, естественно, «загарбаной» («захваченной») коварной Российской империей.

Но были ли казаки в Донбассе и конкретно в Бахмуте? Какие это были казаки?

Сказки правду говорят

Город Бахмут и окрестные земли исторически связаны с Воронежем. Именно в составе Азовской (Воронежской) губернии на протяжении первой половины XVIII века и находился Бахмут, составляя с рядом других городков и сёл провинцию в составе Воронежской губернии. И только при создании новой Новороссийской губернии в 1764 году и при личном прошении первого губернатора генерал-поручика Алексея Мельгунова Бахмутская провинция была передана из Воронежской губернии в состав Новороссии.

ИА Регнум Расположение крепостей Тор, Маяк и Бахмут, 1-я половина XVIII в.

За все военные вопросы в Российской империи XVIII века отвечала созданная Петром I Военная коллегия. В её ведении находились как иррегулярные войска — казаки, так и гарнизоны крепостей.

С момента начала промышленной добычи соли на Бахмуте и Торе (современный Славянск), а также на мосту через реку Северский Донец у города-крепости Маяк, спокойствие солеваров от татарских набегов оберегали специально поселенные там казаки. Происходили они отнюдь не из приднепровских степей, а из великорусских земель. Об этом можно судить, например, по «сказкам» — переписям налогоплательщиков.

Например, 25 июня 1722 года подал сказку о себе 40-летний конный казак Конон Козьмин сын Бокланов, житель крепости Тор — уроженец Ездоцкой слободы Старого Оскола, ныне Белгородской области.

Из Старого Оскола Конон вместе с отцом подался на Тор 25 лет назад (в 1697 году). Сначала он исполнял казачью службу в Изюмском слободском полку, но в 1713 году по указу полковника Федора Шидловского был определен в Бахмут, где и служил, охраняя соляной промысел.

ИА Регнум Челобитная казака Конона Кузьмича Бокланова из Тора (Славянска)

Больше всего среди торских конных казаков было уроженцев Ливен — сейчас это город в Орловской области. Помимо них служили выходцы из белгородских Валуек, из Ельца и Чернавска (современная Липецкая область) и из Обояни — города на полпути между Курском и Белгородом. Таким образом, документы подтверждают, что первопоселенцами и в будущем Славянске, и в будущем Артёмовске были выходцы из Великороссии.

«Хранили украину от воров и изменников»

27 февраля 1736 года в Военную коллегию поступило письмо от фельдмаршала графа Христофора Миниха, которое и сейчас хранится в архивах.

Знаменитый военачальник сообщал, что ему подали прошение русские казаки Тора и Маяков. Они писали, что с давних лет «деды и отцы наши и родственники» поселились в этих местах «и служили они конную казачью службу» совместно с черкасами (то есть с казаками, которые переселились в Россию из принадлежавших Польше малороссийских земель). Вместе великороссы и черкасы «хранили украину от неприятельских людей татар, воров и изменников». Под «украинами» тогда, напомним, подразумевались окраинные земли Российского государства.

До 1692 года торские и маяцкие конные казаки получали денежное жалованье из Чугуева (город в российском приграничье, ныне в Харьковской области Украины) — после чего выплата жалованья от правительства прекратилась.

Поэтому казаки — так же, как и их «коллеги» из Бахмута, начали промышлять вываркой и продажей соли, на что и стали жить. Также в своей челобитной торские и маяцкие казаки писали, что участвовали в Полтавской баталии 1709 года, ходили походами в Польшу, участвовали в усмирении мятежа Кондратия Булавина.

ИА Регнум Отчёт об отражении бахмутцами нападения «харцызских ватаг» Булавы.

На 1711 год в Бахмуте на постоянной службе состояло 150 казаков во главе с атаманом Василием Шабельским. Артиллерия крепости состояла из 10 пушек разного калибра с четырьмя бочками пороха к ним.

1711-й, так же, как и 1713-й, были особенно тяжелы — тогда крымские татары «подбегали» под Тор и Маяки, разоряя окрестности. Кроме того, среди нападавших на пограничные города часто упоминаются постоянные герои (точнее, антигерои) истории южного российского фронтира — «харцызы».

«Харцыз» в тюркских языках дословно означает «разбойник» (в этом смысле интересна этимология названия донбасского города Харцызск). Таким термином обозначали бежавших из Речи Посполитой обедневших людей и промышлявших в Диком Поле — на территории современного Донбасса разбоем и зачастую конфликтовавших даже с Войском Запорожским. Также этим термином обозначали «люмпенизированных» запорожских казаков, которые создавали проблемы в том числе для самой казачьей старшины.

В челобитной 1736 года русские казаки Тора и Маяков писали: в 1713 году «имели крепкий отпор и баталию… против татар и харцызов».

А в 1730-м была отбита атака «харцызских ватаг» некоего Булавы. После баталии «оного Булаву в полон взяли». Судя по документам, которые хранятся в архивах, бахмутцы не единожды сообщали о частых набегах на город «неприятельских людей татар и изменников запорожцев», которые отбивали домашний скот и лошадей.

ИА Регнум Фрагмент «биографии» ротмистра Василия Шабельского

Увы, постоянный ратный труд защитников русского Бахмута и города Тора — будущего Славянска не всегда оценивался по заслугам. Челобитные, которые казаки подавали «по инстанциям», в том числе упомянутая жалоба, переданная через фельдмаршала Миниха, содержат свидетельства о том, что торские, маяцкие и бахмутские казаки не получали жалование от казны. Очевидно, что денег от продажи соли не всегда хватало «на прожитьё».

Ещё один пример: 27 февраля 1716 года в канцелярию Сената было подано прошение ротмистра Шабельского «с товарищами», в котором они сообщали, что переведены в Бахмутскую крепость из Троицкой крепости (современный Таганрог), и жаловались на скудное жалованье, которым «прокормится им невозможно».

Все эти проблемы решались властями в ручном режиме — как точечная реакция на челобитные, приходившие с границы. А казаки и другие служивые люди, терпя неудобства, продолжали охранять неспокойный фронтир.

Иван Васильевич, душа компании

В архивах мы находим материалы к биографии одного из бахмутских командиров — «слуг царю, отцов солдатам», точнее, казакам.

28 марта 1748 года по указу из Военной коллегии всем трём конным казачьим «компаниям» — подразделениям было велено перейти в подчинение коменданта Бахмутской крепости. В том же году создали Бахмутский казачий полк — по аналогии с Азовским казачьим полком при крепости Святой Анны (близ современной станицы Старочеркасской в Ростовской области).

Возник вопрос — кому быть полковником, командиром нового подразделения. Выбор пал на ротмистра Бахмутской казацкой компании Ивана Васильевича Шабельского — сына упомянутого выше атамана Василия Шабельского.

Ротмистр Шабельский имел хороший послужной список и, как бы сейчас сказали, блестящие рекомендации. Его аттестат был подписан в том числе тремя полковниками, одним подполковником, инженер-капитаном, секунд-майором и представителями самих казаков.

Согласно аттестату, службу Иван Васильевич Шабельский начал в 1733 году. 23 сентября 1735 года он уже бьется с крымскими татарами в степи на верховьях реки Тора, освобождая при этом пленников. 9 ноября 1735 года в стычке с татарами на вершине Железной Балки, где отбивает российских пленных. В апреле 1736 года казак бьётся с посланными от крымского хана татарами у верховьев реки Ближние Ступки, сражение происходит ночью, татары были разбиты, а два пленных крымских татарина отосланы в Харьков к генералу князю Никите Юрьевичу Трубецкому.

В том же 1736 году Иван Шабельский участвует в походе на Крым под началом фельдмаршала Миниха, находясь в подчинении у генерала-майора Гейна, участвует в сражении у реки Болгунак, где пленил двух турецких янычар (за что получает денежную награду от Миниха).

12 августа 1737 года, находясь с братом Прокофием в разъезде под Бахмутской крепостью, Иван «сталкивается с татарами», успешно отбивает набег и берет двух человек пленными. В 1737 году Шабельский занимался поставкой провианта под командованием полковника Богдана Бибикова. За хорошие результаты был пожалован фельдмаршалом Минихом из рядовых казаков в хорунжии Бахмутской компании. В 1738 году находился в патрулировании границы от Бахмута до реки Днепр, вовремя обнаружил шедшую под город Изюм орду крымского хана и дал знать генерал-лейтенанту барону фон Шпигелю. В том же году находился в непрерывном патрулировании границы от Бахмута до реки Миус — на землях нынешней ДНР.

В 1739 году Иван Шабельский, находясь в разъезде у реки Крынки, обнаружил 500 человек татар и вовремя известил гарнизон Бахмутской крепости для подготовки к отражению набега. Печальным для Шабельского оказался 1738 год, когда в плен к татарам попал его родной брат Прокофий, впоследствии умерший в неволе в Царьграде — Стамбуле.

Назначением полковником в новый Бахмутский казачий полк Ивана Васильевича Шабельского был открыт новый этап в истории города-крепости Бахмута. Теперь город находился под надёжной охраной. Уже 11 июня 1764 года иррегулярный казачий полк был «повышен» до регулярного — пикинерного и получил название Луганского. Впоследствии, 28 июня 1783 года, полк получил новое название — Мариупольский. Но это совсем другая история.

Добавим лишь, что бахмутская «династия» Шабельских дала не только военных. Судя по документам, сын полковника Ивана Шабельского Семён в царствование Елизаветы Петровны обучался в школе пиитики при Харьковском коллегиуме у самого Григория Саввича Сковороды — одного из родоначальников русской философской мысли.

Но что касается самого города Бахмута, то долгие десятилетия этот выдвинувшийся далеко на юг русский форпост был — вполне можно сказать — городом воинской славы. История имеет свойство повторяться — и история освобождения в 2023-м, и история последующей защиты Артёмовска-Бахмута. Место татарских ертоулов — конных отрядов вассалов Османской империи — заняли многочисленные наёмники, работающие на западные частные военные компании и «ЧВК Украина». Что же до тех, кто считает себя потомками «славного запорожского казачества», то они, увы, стали современными харцызами — которые нападают на мирные русские селения у того же Артёмовска. И сегодня современные «Шабельские» отбивают эти набеги.