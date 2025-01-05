Одной из примет кампании 2024 года, третьего года СВО, стало возвращение российской армии на территории Харьковской области, ранее (в первые недели спецоперации) освобождённые от ВСУ, но оставленные из-за изменения конфигурации фронта в сентябре 2022-го.

ИА Регнум

С серьёзными боями, но неуклонно идёт продвижение с востока, в направлении Купянска — в конце 2024-го продолжали приходить сообщения об освобождении населённых пунктов по реке Оскол. После майского продвижения ВС России с севера, от границы с Белгородской областью, наши военные вошли в старинный город Волчанск, где сковывают противника упорными позиционными боями. В последних числах декабря появилась информация и о прорыве обороны ВСУ к западу от Волчанска.

Глава назначенной из Киева харьковской обладминистрации Олег Синегубов утверждал: количество занятых ВС России территорий якобы не меняется с конца 2022-го — мол, «увеличилась только серая зона». Это очевидная ложь во всех смыслах.

И линия фронта изменилась так, что — вслед за недавно взятыми Лозовой и Кругляковкой — многие другие населённые пункты скоро могут оказаться «стратегически неважными» для ВСУ. И для России освобождённые сёла и посёлки к югу от нынешней границы РФ — это не «серая зона», и не только зона безопасности для Белгородской области.

Речь идёт об освобождении исторических Слободских земель, которые не имели никакого отношения к «украинской государственности» (даже если таковой считать Гетманщину). Зато к истории Российского государства отношение имели самое прямое.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Достаточно взглянуть на географическую карту. Современные населенные пункты Волчанск и Нежеголь находятся на взаимном удалении друг от друга порядка 15-17 км по прямой линии. Город Волчанск территориально входит в Харьковскую область (пока под контролем Киева), село Нежеголь — в Белгородскую. Основаны пограничные форпосты Нежегольск и Волчанск по указам одного и того же царя всея Руси Алексея Михайловича, с разницей в 20 лет.

Нежегольская крепость возведена в 1654 году «с русские стороны» (то есть со стороны «старых» владений московских государей), крепость на реке Волчьи Воды «строена дубовым лесом» в 1674 году «на Крымской стороне», за «Северским Донцом, и за рекою Нежеголью, с нагайской стороны».

То есть — уже в Дикой степи, на фронтире, откуда исходила угроза крымско-татарских и ногайских набегов с угоном русских «в полон». Заметим — «на Крымской стороне», а не на «гетманской» или «черкасской» (черкасами тогда именовали казаков), и тем более не на «украинской стороне». Ведь «украинами» тогда называли любые земли у границ Российского государства. Земли, условно подчинявшиеся запорожским гетманам, находились отсюда весьма далеко

Анна Рыжкова ИА Регнум

Об искусственности границ, проведённых при формировании Украинской ССР, свидетельствует хотя бы тот факт, что российский Нежеголь и оказавшийся после 1991 года «заграничным» Волчанск в Российской империи долгое время входили даже не в одну губернию, а в один уезд.

Да и в начале своей истории оба города входили в одну и ту же систему управления российским приграничьем, о которой ранее рассказывало ИА Регнум. Город имел двойное подчинение, черкасы-казаки, перешедшие из Речи Посполитой на службу русскому царю, ведались своим сотником, «командированные» русские служилые люди были под началом городового воеводы.

Всего, по смете 1688 года, в Волчанске насчитывалось 263 человека служилых людей (русских и черкас). Русские служилые люди жили в селе Старом Гатище (38 человек), в деревне Царевском Броде (20 человек) и в самом городе Волчанске (57 человек).

Как отец Киприан поссорился с пришельцами

В архивах за тот же 1688-й находим документ, из которого следует, что в те же времена земли по реке Волчьей активно осваивали не только русские служивые люди, но и Русская церковь, которая на нынешней Украине считается «иностранной» и враждебной.

Февраля 13-го числа лета 7196 от сотворения мира (1688 года) архимандрит белгородского Николаевского монастыря Киприан подал челобитную молодым царям-соправителям Ивану V и Петру I. Отец Киприан жаловался на «пришельцев» — «русских людей и черкас», которые поселились в районе нынешнего Волчанска на землях, которые исстари (и это подчёркивает настоятель белгородского монастыря) принадлежали церкви

Земли по реке Жёлтые Воды, ставшие предметом тяжбы между монастырём и поселенцами

«По речке по Волчьим Водам вновь городок построили, и учинили мельницы, и пасеки, и деревни и заняли в Николаевской вотчине всякие заемки, неведомо по какому указу. И в той монастырской вотчине… по реке Северском Донце пруд запрудили и мельницу построили и деревню поселили, и тою вотчиною владеют они и по се число», — жаловался царям Киприан.

Значит, не такими уж дикими и пустыми были эти земли к моменту прихода туда русских (в том числе великорусских) поселенцев, раз спор о принадлежности их так взволновал церковь. И уже тогда, в конце XVII века Волчанск и окрестности не были серой зоной — и не были, к тому моменту, уже почти сто лет. Это подтверждают бумаги, которые отец Киприан приложил к своему пакету жалоб.

В подтверждение прав церкви в земельном споре с волчанцами священник приложил выписки из документов 1638-го, 1626-го и 1599 годов.

«От Крутого врага к праворотам…»

Когда дьяки в московском Разрядном приказе стали разбираться в запутанном деле, наверняка первым им попалась уже пожелтевшая бумага времён Бориса Годунова. По распоряжению князя Григория Волконского подьячий Герасим Акинфеев тогда записал, какие именно земли полагаются белгородской монашеской братии:

«Вниз по Донцу, на крымской стороне за речкою Донцом, от Крутого врага (оврага) к праворотам (праворотьем называли местность между водоразделами), Дикого поля на пашню 50 четий… Николаевскому монастырю от Донца речка Волчьи Воды, вверх с впалыми речками и с колодезями, и с рыбными ловлями, и со всякими угодьями. А вниз по Донцу, по обе стороны Донца до речки Старицы».

Подьячий Акинфеев записал, какие земли принадлежат монастырской братии

Следом прилагались выписки из «книги письма и меры», составленной по окончании Смутного времени, в 1626-м, при первом царе из династии Романовых, Михаиле Фёдоровиче. Книга подтверждала — в вотчину белгородского Николаевского монастыря входили в том числе 82 гектара (если переводить в современные меры) земель по реке Волчьи воды в Донецкой волости Белгородского уезда.

Донецкая волость — обширные российские владения на юге Белгородского уезда в конце XVI — начале XVII веков, выдвинутые в степь, вплоть до впадения реки Оскол в Северский Донец (в нынешней Харьковской области, у границы Донецкой Народной Республики).

Землемер Полуэхт и воевода Неронов

Даже на фронтире Российского государства споры старались решать по закону. Тяжба между волчанскими новопоселенцами и братией Николаевского монастыря завершилась, как бы сейчас сказали, полевыми геодезическими работами — с обновлением и уточнением старых, ещё времён царя Бориса, межей монастырской вотчины на Волчьих Водах. В архивах даже осталось имя землемера — дьяк по имени Полуэхт Истомин там, где «старые межи и грани заросли и погнили, и повыметены, столбы вновь поставил, и на деревьях грани насек, и всякие признаки учинил».

Всё в том же 1688 году в Москве рассматривалась другая претензия на волчанские земли — и не от сопредельного государства, а от соседей из такой же русской крепости, Нежегольска. Тамошние служилые люди пожаловались на воеводу Волчьих Вод (будущего Волчанска), недавно присланного рязанца Фёдора Неронова. Тот, мол, неправильно размежевал землю в пользу своих. В подтверждение этого нежегольцы также ссылались на старые «строельные книги».

Спор 336-летней давности, чьи следы остались в архивах, говорит о том, что территории нынешней Харьковской области даже не то что осваивались Российским государством в XVII веке, а были освоены и «запротоколированы» задолго до того. Белгородский монастырь, соседи из Нежегольска и т.д. — все претендовали и доказывали исконные и старинные права на землю по реке Волчьей.

Слова из книги Екклесиаста, которые хорошо знала братия Николаевского монастыря: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», являются великолепным описанием всей сложившейся вокруг Волчанска ситуации. Город принадлежит России, земля принадлежит России исторически — и Россия возвращает свою исконную «вотчину», отторгнутую в былые времена.