Проблемы с адаптацией больших групп «иностранных специалистов», отличающихся от коренного населения по культуре и обычаям, возникли в Российском государстве не вчера и даже не после распада Советского Союза.

ИА Регнум

Больше 350 лет назад — когда наша страна начала расширяться на юго-запад, осваивая бывшее Дикое Поле и отвоёвывая у Польско-литовского государства исторические русские земли — в приграничье возникали разного рода нестроения.

Поселенцы-великороссы, уже давно обживавшие территории современных Харьковской и Сумской областей, зачастую с трудом находили общий язык (в переносном, конечно, смысле — так как язык был почти одинаковым) с малороссами — новыми мигрантами из Речи Посполитой, или выходцами из земель Малой России, воссоединившихся после Переяславской рады.

В последующие века различия между субэтносами большого русского народа стирались. Но в середине XVII столетия из-за отличий, возникших за время жизни порознь, возникали конфликты. Дополнительным «маслом в огонь» были промахи в «миграционной политике» тогдашних властей.

Режим наибольшего благоприятствования

Взаимоотношения великорусов — служилых людей и пришлых черкас (казаков) — были сложными не только из-за принадлежности к разным «политическим культурам», но и в силу льгот, которые тогдашнее Русское государство давало своим новым подданным. Так, черкасы обладали всяческими льготами и поблажками для стимуляции их переселения из соседней Малой России и Речи Посполитой, и для обустройства на месте.

Русские служилые люди в приграничье ими не обладали и должны были платить все налоги и сборы подобно остальным служилым людям Русского государства.

Не способствовали взаимному пониманию и многочисленные неурядицы второй половины XVII века в Гетманщине — территориях Малой России под управлением запорожского войска.

Измены гетманов Ивана Выговского и Ивана Брюховецкого, бунты и истребления русских гарнизонов во время черкасских восстаний, приводы татар черкасами в качестве союзников в Малую Россию, на южнорусские города Белгородского и Севского полков увеличивали недоверие и подозрительность русских служилых людей к пришлым черкасам.

Зачастую их воспринимали не как «страдающих православных христиан-единоверцев», а как «пришельцев», «иноземцев», «подозрительных» и «вечно шатающихся».

И порой накопившиеся проблемы приводили к, мягко говоря, неадекватной реакции «местных» на «пришлых». Об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в архивах.

«В Филиппов пост порезали свиней»

4 февраля лета 7167 от сотворения мира, или 1659 от Рождества Христова, харьковский воевода Иван Офросимов направил царю Алексею Михайловичу две жалобы от харьковских черкас. Офросимов приложил к челобитным свой сопровождающий и разъясняющий документ, который тогда назывался «отпиской».

Воевода сообщал: «человек с триста» служивых великорусов из города Чугуева во главе с неким Александром Онофреевым сыном Маренковым прибыли в Харьков и «харьковских черкас многих побили… платье и ружьё пограбили», после чего «поотымали» у черкас лошадей и волов.

Те же люди «в Филиппов пост порезали свиней и ели, и пасеки со пчелами многих черкас разорили».

Воевода Офросимов вступился за черкас и послал атамана Тимоша Лавринова с пятью черкасами поговорить с Маренковым и его людьми. Но чугуевцы «атамана и черкас побили и с лошадей сбили. И лошадей, и ружье у них поотымали, и из ружья по них стреляли и изменниками… тех харьковских черкас называли».

Фрагмент челобитной с описанием конфликта служилых людей из Чугуева с черкасами

Чугуевцы всё-таки отпустили Тимоша, но пригрозили: «Как пойдём назад из войска, будем вас, изменников, пленять огнём и мечом. От того их говорения и от похвальбы харьковские черкасы впали в сомнение большое».

Тогда воевода послал к чугуевцам русских служилых людей из Харькова. По всей видимости, пыл чугуевцев остыл, и посланные были приняты «лучше»: их только словесно оскорбили — «лаяли всякой неподобной лаею».

После чего харьковский воевода послал на переговоры чугуевского коллегу Исаака Бунакова. Но Маренков «сотоварищи» не послушали и своего шефа, посланных из Чугуева побили, и по сложившейся традиции отняли лошадей и ружья. Наконец, чугуевские служилые люди покинули Харьковский уезд и ушли служить в полк князя Григория Ромодановского. Харьковский воевода написал жалобу в полк Ромодановскому, последний же оставил её без ответа.

Но военные действия в Малой России не начались, и русские служилые люди были отпущены Ромодановским домой в Чугуев.

На обратном пути чугуевцы проходили мимо Харькова, где Александр Маренков припомнил данное ранее слово и снова устроил погром харьковским черкасам. На сей раз «пасеки с пчелами разорили и на хуторах животину — коров и волов пограбили, и свиней из ружья побили». От такого разорения многие харьковские черкасы «разбрелись врозь».

Во всех случаях объясняли свои действия местью за измену черкас. Заметим, такая измена с переходом казаков на сторону поляков действительно имела место в Чугуеве в 1641 году. Только «мстили» служилые люди явно не тем черкасам. Да и в целом заявленное возмездие выглядело как оправдание для разбоя. Но эта выходка была ненормальным следствием из ненормального положения вещей.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Казаки против «дачников»

Помимо припоминания старых обид, поводом для конфликтов были и споры из-за имущества. И здесь старожилы зачастую оказывались пострадавшей стороной.

Служилая корпорация русских людей Харьковского уезда, костяк которой состоял из чугуевцев, впоследствии приписанных к новому городу Харькову, настаивала: за великорусскими поселенцами надо сохранить «поместные дачи» — земельные наделы, которыми русские служилые люди владели ещё до миграции черкас из Малороссии и до постройки Харькова.

Следы этих конфликтов видны в другой «отписке» харьковского воеводы Офросимова от марта 1659 года. Ему подали жалобу «дети боярские» (одна из категорий служилых людей) из деревни Жихори близ Харькова — сейчас это район города на левом берегу реки Уды. Жалобщики — русские поселенцы Григорий Карпов и Назар Полчинцов с товарищами напоминали, что по указу царя Алексея Михайловича были «испомещены на Диком поле», на речке Жихарец, ещё в тот момент, когда «Харьков-город» не построили.

Русские служилые люди получили по двадцать четей земли на человека (в XVII столетии 1 четь или четверть равнялась примерно 0,55 гектара).

Когда же был построен Харьков, служилые были «приписаны» к новому городу.

И здесь начались проблемы с мигрантами из принадлежавшей полякам части Малой России. Новые российские подданные — черкасы обосновались в Харьковском уезде. И, если верить Карпову и Полчинцову сотоварищи, начали обижать местных поселенцев. Авторы челобитной жаловались: приезжие вытесняют их с пожалованных царём «дач» и, как бы сейчас сказали, рейдерски захватывают пахотные угодья и сенокосы.

Жалобщики напоминали царю о своих заслугах на службе в харьковской крепости и «на отъезжих сторожах» на Муравском шляхе. Заканчивалась челобитная просьбой к царю — дать приказ харьковскому воеводе Офросимову, «чтобы нам, бедным холопам твоим, от их (черкас) насильства впредь вконец не погибнуть и без пашни не помереть голодной смертью», а «скотинишке» от бескормицы «врозь бы не разбрестись».

Решения по жалобе, судя по всему, не сохранилось. Но в любом случае сам факт её появления говорит об остроте проблемы.

Обеспечить «любовь и привет добрый»

Как видно, вопросы принадлежности поместной земли (которая принадлежала русским служилым людям или «лежала пустой») в Харьковском уезде были предметом острых споров.

Немаловажную роль в конфликтах имел и взгляд русских служилых людей на черкас-казаков как на «иммигрантов», пришлых из-за границы в Русское государство, на царскую землю Харькова.

Отношение к черкасам как к «склонным к измене» обнаруживалось среди русских служилых людей в периоды особенных потрясений: измен гетманов в соседней Малой России (Гетманщине), случаев истребления русских гарнизонов в городах Малой России.

В таких спорах царское правительство в подавляющем числе случаев становилось на сторону черкас как быстро растущей группы, а следовательно — важного по численности населения региона. Происходит ослабление воеводской власти в городах с черкасским населением, о чём нередко просили и сами черкасы.

Фрагмент указа Ивана V и Петра I, разъясняющий запрет вмешательства городовых властей в дела казаков

Например, в указе от 9 марта 1684 года от имени царей-соправителей Ивана и Петра (будущего Великого) предписывалось: русским городовым воеводам и приказным людям категорически запрещалось вмешиваться в казацкие дела. Так, в Харькове делами этой черкасской «диаспоры» должен был ведать только казачий полковник Григорий Донец и его приказные люди — но не городовой воевода.

После получения этого указа курский воевода (на тот момент «курировавший» харьковские земли) написал местным начальникам, чтобы они обеспечили «черкасам любовь и привет добрый и во всём их оберегали, не оскорбляли».

Служилых людей обижают

Русские служилые люди — рейтары, солдаты, городовые — Харьковского уезда в то времена подчинялись городовому воеводе Харькова и составляли традиционный для Русского государства «служилый город». Казаки харьковских черкасских сотен, которых к концу XVII века было уже две, были в ведении своих сотников, а те слушались только казачьего полковника.

Обе параллельные властные вертикали «сходились» на — выражаясь современным языком — региональном уровне, в «офисе» главного разрядного воеводы Белгорода.

А «на земле» копилась неприязнь, вызванная тем, что у служилого люда и поместное землевладение было ограниченным, и ресурсов для ведения хозяйства было меньше.

Как Иван Самин «выписался из русских»

Кроме побегов и «схода» в другие уезды, русские служилые люди Харьковского уезда стали «записываться в казаки» Харьковского полка — чтобы получить налоговую амнистию, которая полагалась только черкасам.

Иллюстрацией может служить письмо харьковского городового воеводы Семёна Дурова, которое он отправил Петру I в феврале 1698 года.

Описание истории семьи Саминых

Это была жалоба на семью Саминых, русских служилых людей из Харькова. Братья Самины, Пётр и Иван, и дети Ивана — в общей сложности пять человек — самовольно «написались из русских людей в казаки». Воевода жаловался, что городовую службу это семейство служить отказывается, от «стругового дела» (служилые люди должны были за свой счет делать струги, нанимать плотников, заниматься погрузкой хлеба и т.п.) уклоняются и штраф за это уклонение платить не хотят.

От царя Петра пришёл ответ — взять с Саминых, самовольно выписавшихся из служилых людей в казаки, все недоимки без всякой пощады. Разбирательство было поручено «главе региона», белгородскому воеводе, князю Якову Федоровичу Долгорукову.

Белгородский воевода Яков Долгоруков

«Привести к тому, чтобы они обрусели»

Если судить по этим документам, то политика тогдашнего царского правительства — с преференциями новым ценным подданным и с тяжёлым бременем для коренного населения — была примером того, «как не надо».

Не имея таких больших льгот, как черкасы-казаки, русское население региона затормозило свой численный рост, а в ряде случаев и вовсе покинуло свои земли, уступив их черкасам-мигрантам.

Полноценная интеграция черкас-малороссов в большой русский народ стала возможной с сокращением автономии для «подданных» гетманов (что началось при Петре), а затем и с ликвидацией Гетманщины как таковой при Екатерине II. Императрица отмечала: «Сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу». При этом, создав вместо гетманской старшины Малороссийскую коллегию, Екатерина учредила комиссию, в которой простые малороссы высказывали пожелания и жаловались на нужды. А дальше естественная близость велико− и малороссов (языковая, религиозная, культурная) сделала своё дело.

Но описанная выше практика времён XVII века — с раздачей льгот, поблажек, сохранением «черкасских обычаев» ради лояльности мигрантов из Гетманщины и Речи Посполитой — всё это очень похоже на заигрывание с «украинством», которое проводилось во времена СССР, да и после 1991 года.

Эти события и документы 350-летней давности поучительны. И не только как пример опасности пестования украинской «особости», но и как первый и неудачный опыт «работы с диаспорами». Можно надеяться, что события последнего времени вновь напомнят нам — когда для каких-то меньшинств создаются или сохраняются отдельные правила игры, то это чревато возмущением большинства. А равенство условий приводит к миру и согласию.