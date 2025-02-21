Российские войска, наступая в направлении города Красный Лиман в ДНР, освободило Ямполовку — старинное русское село на левом берегу реки Жеребец, притока Северского Донца. 18 февраля о взятии «населённика» официально сообщило Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Наши военные продолжают доламывать линию укрепрайонов ВСУ, которую противник долго выстраивал на краснолиманском направлении — от села Терны (на днях также занятого ВС России) через Ямполовку к Торскому, ещё одному поселению с более чем трёхсотлетней историей, которое ждёт своего освобождения. Форсирование реки Жеребец открывает путь к возвращению в Красный Лиман и Славянск.

Но приход наших бойцов в Ямполовку и в целом, на исторические земли Слобожанщины по берегам реки Жеребец имеет не только военно-тактическое значение для России. Это событие, которому вполне подходит девиз, который чеканился на медалях времён Екатерины II, — «Отторженная возвратих» (с церковнославянского — «отторгнутое возвратила»). Екатерину Великую мы упомянули неспроста — впервые Ямполовка упоминается в документах именно в её царствование, в третьей четверти XVIII века.

Слободские земли, простиравшиеся от нынешних Сумской и Белгородской областей, до севера современных ДНР и ЛНР, представляли собой слоёный пирог из поселений-анклавов с великоросским и малороссийским населением. Так сложилось ещё в XVII веке. Те, что на современной Украине именуют Сумщиной и Харьковщиной, были юго-западными окраинами Российского государства. Сюда, на «фронтир» за Белгородской засечной чертой переселялись как великороссы из центральных земель, так и казаки-черкасы, бежавшие с Правобережья Днепра «под руку московского царя».

В те времена великороссы и малороссы на Слобожанщине не смешивались — жили раздельно, сохраняли свой быт, языковые диалекты, смешанные браки носили редкий и исключительный характер. Такой порядок сохранялся и при Екатерине, когда бывшее приграничье оказалось «в тылу» у империи. Так продолжалось и вплоть до 1930-х годов, когда сложившийся уклад сломали коллективизация и украинизация.

Ямполовка за всё время своего существования была исключительно великоросским, то есть в современной терминологии этнически русским поселением. Но не только это обстоятельство делает интересным историю казалось бы обычного «бабкосела», чьё освобождение могло бы легко затеряться в потоке фронтовых сводок.

Колонисты из Славянска и Валуек

Жители Ямполовки носили гордое название «однодворцев» — социального слоя, появившегося в Российской империи в результате реформы царя Петра I по упразднению старой поместной армии Русского царства. Эти люди десятилетиями и веками сохраняли свой уклад жизни на замкнутый великороссийский лад.

Об этом, в частности, писал «учёный немец», академик Петербургской академии наук Иоганн Антон Гильденштедт, который в 1774 году предпринял большое путешествие по Слободской губернии.

Записки «учёного немца» о том, как русские однодворцы осваивали бывшую Дикую степь по берегам реки Чёрный Жеребец, сохранились в архивах. Там можно прочесть следующее:

«У устья реки Жеребца лежит слобода Писаревка; выше же находятся хутора, принадлежащие однодворцам, переселенным в Сухареву из Славянска. Ещё выше начинаются земли слободы Ямполовки. Жители последней — однодворцы, переселенные 15 лет тому назад из Ямполя, лежащего на Донце… Верстах в трёх выше Ямполовки лежит на той же речке малороссийская казенная слобода Терны».

Слобода Ямполь, которую упомянул Гильденштедт (современный поселок в ДНР, пока находящийся под контролем ВСУ) — ещё более старый форпост России на этих землях. Ямполь основали в год Стрелецкого бунта, в 1682-м. В то время эта слобода имела двойную вертикаль власти — великороссы-однодворцы входили в Бахмутскую провинцию Воронежской губернии, малороссийское население (казаки) подчинялись Изюмскому слободскому полку.

Сохранилась перепись 1720 года русских жителей слободы Ямполя — предков тех, кто «выселился» в Ямполовку. Это были «командировочные» из казачьих городков Дона, Курска и Обояни (сейчас в Курской области), из Валуек (теперь Белгородская область) и ещё из одного русского города, Чугуева, — на данный момент он за границей, в Харьковской области.

Из архива автора

Например, предком распространенной ныне в Ямполовке фамилии Губины по переписи 1720 года Ямполя был русский однодворец Анисим Губин 25 лет родом из Обояни, который, по его словам, «сшёл собою в Ямполь в малых летах».

Предок распространенной ныне в Ямполовке фамилии Голевы по переписи 1720 года Ямполя был русский однодворец Иван Голев 53 лет, который «сшел с Валуйки в Ямполь».

Потёмкинское казачество

Интересно, что великорусские жители Ямполовки, «отселившиеся» от малороссийских черкас-казаков, в какой-то момент сами оказались казаками.

В 1787–1796 годах из однодворцев Екатеринославного и Харьковского наместничеств по инициативе светлейшего князя Григория Потёмкина было сформировано «Екатеринославское казачье войско».

Деревня Ямполовка, как и многие другие русские населенные пункты, на время стала казачьей станицей, а жители-мужчины начали нести казачью службу по образцу Войска Донского.

По ревизии, то есть переписи населения 1795 года, в станице Ямполовке состояло 193 мужчины-казака и 197 женщин-казачек. Причем в документе отмечалось, что ямполовские «казаки, обращенные по последней ревизии во образ донских казаков из однодворцев, ни на каком окладе не состоят».

После расформирования Екатеринославского войска часть казаков, не пожелавших возвращаться в сословие однодворцев (по сути, государственных крестьян), воспользовалась указом Сената, утвержденного 16 октября 1801 года царем Александром I о переселении на Кубань.

В апреле–мае 1802 года первая группа казаков осмотрела пригодные для поселения земли в Прикубанье. В период 1802–1804 гг. из деревни Ямполовки произошло большое переселение жителей на Кавказскую линию (в станицы Ладожскую, Тифлисскую, Казанскую и Тимижбекскую).

Догадываются ли люди с фамилиями Резанцовы, Еремеевы, Клименовы, Остриковы, Басовы, Ивановы, Шалимовы из современного Краснодарского края, что 18 февраля 2025 года освобождено место рождения их предков — маленькая Ямполовка в ДНР, «потерявшаяся» в потоке новостей в тот же день?

Свободные хлебопашцы и военные поселяне

После нашествия Наполеона и изгнания его Великой армии из пределов Российской империи 24 июля 1813 года было проведено размежевание земли однодворческой деревни Ямполовки с соседними владениями: на севере — «владения казенных поселян села Тернового», на востоке — владения поселян села Кременного (нынешний город Кременная в ЛНР). На юге — «деревни Торской, владения однодворцев».

Из этого следует, что ни сама Ямполовка, ни большинство её соседей не были в барской кабале — лишь на западе располагались «земли Изюмского уезда различных помещиков».

Из архива автора Размежевание земель Ямполовки с соседними владениями

Однодворцы Ямполовки получили в бесспорное владение обширные пашни, сенокосы и лес.

Абсолютно новый период в жизни жителей деревни Ямполовки наступил в 1825 году, когда большинство казенных (то есть государственных) селений Слободско-Украинской губернии вошло в состав 2-й Кирасирской дивизии из четырёх полков Украинского военного поселения. Деревня Ямполовка, как и соседние село Кременное, деревня Торская, слобода Поповка вошли в состав 2-го Округа поселенного Глуховского кирасирского полка. Жители были обращены из однодворцев в «военных поселян» — особое сословие в Российской империи периода 1817–1858 годов.

Из архива автора

Из части мужчин впоследствии начали комплектоваться резервные эскадроны Глуховского кирасирского полка, а на всех жителей было возложено бремя снабжения продовольствием эскадронов указанного полка. Деревня Ямполовка вошла в состав Третьего поселенного эскадрона, 1-го взвода 2-го округа.

А сало — русские едят

При передаче деревни Ямполовки из гражданского ведомства (Харьковской Казённой палаты) в военное ведомство (Штаб военных поселений, с 1832 года — Департамент военных поселений) в 1825 году была проведена перепись всех жителей.

Из архива автора Именной список поселян Ямполовки

Эта перепись даёт возможность понять не только как жили однодворцы, и но и чем они отличались от своих соседей-малороссов.

К примеру, в Ямполовке переписчики более четырёх десятков лошадей и полсотни пар волов — при численности населения в 445 душ. Здесь интересно то, что в быту сохраняется отличие русских жителей (однодворцев) от малороссиян. Однодворцы ещё продолжают применять лошадей, в то время как малороссияне — исключительно волов (в соседних Тернах у малороссиян при населении 389 мужчин и 409 женщин только 4 лошади и 97 пар волов).

Ещё одно отличие русских поселенцев от соседей-малороссиян, которое не раз отмечалось и проявило себя в Ямполовке, — развитое овцеводство. Количество овец на долю населения в русской Ямполовке по сравнению с соседними малороссиянами из Тернов значительно больше: удельные доли 0,85 овец на душу и 0,44 овец на душу.

Менее ожидаемо, что по переписи 1825 года малороссы, оказывается, отнюдь не были фанатичными «любителями свиного сала» по сравнению с великороссиянами. Так, удельная доля свиноводства для русских Ямполовки — 0,34 свиньи на душу, для малороссиян соседних Тернов — 0,3 свиньи на душу. Не наблюдается «огромная любовь» к свиному салу у малороссиян и в соседних населенных пунктах по сравнению с великороссиянами.

Да и вообще, свиноводство на этих якобы «исконно украинских» землях начинает входить в активный обиход отнюдь не в гетманские и гайдамацкие времена, а в XIX веке, так же как и в целом по всему Югу России.

«Относились к дворянам не как к господам»

Хотя реформы Александра II упразднили отдельное сословие однодворцев, как субэтнос эти потомки великорусских колонистов сохранялись до новейших времён.

К жителям Ямполовки и других подобных поселений вполне можно было отнести характеристику всех однодворцев, которую дал этнограф Сергей Львович Толстой, сын Льва Толстого:

«Однодворцы никогда не знали помещиков-крепостников, что отражалось на их свободном и доверительном отношении и чувстве собственного достоинства. Они относились к дворянам не как к господам, а как к богатым хуторянам, и, здороваясь, протягивали руки, приглашали их в гости, не стеснялись и не притворялись».

И можно определённо сказать, что Ямполівкою (на современный официально-украинский лад) родное село не называли.

Все поменялось в 1930-е — по зажиточным крестьянам ударила коллективизация, а по русскому населению края в целом — «коренизация». Стараниями украинофильски настроенных товарищей из партийного руководства УССР русские школы закрывались, русские анклавы стремительно «украинизировались» через те же школу, клубы, печать и т.д.

В период «незалежності України» было крайне неудобно рассказывать школьникам, студентам и просто жителям Юго-Востока о настоящей, неподдельной истории этого уникального региона, который сейчас предпочитают называть Слободской Украиной с акцентом на слове «Украина». Отсюда и происходит то огромное и беспрецедентное зомбирование, которое проводилось и проводится на Украине с 1991 года, с казаками-запорожцами в шароварах, Мазепой, петлюровцами и коллаборантами времен Великой Отечественной войны.

Символично, что историческая правда восстанавливается именно сейчас — в начале 2025-го, который по решению президента объявлен Годом защитника Отечества. Наша армия выбивает противника из тех городов и сёл, которые когда-то основывали русские служилые люди — те, кто столетия назад защищал, заселял и расширял границы Отечества. Те, кто живёт на освобождённых исторических землях России (которые лишь условно можно назвать «новыми территориями»), теперь получат возможность без искажений узнать правду о собственных предках. Ямполовка — великолепный пример, что русские своих не бросают даже через много лет.