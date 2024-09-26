По поводу происхождения слов «Украина» и «украинцы» в массовом сознании бытует два противоположных мнения. Первое — что корни у этих имён теряются в глубине веков. Отсюда и анекдотичные «древние укры», и не менее фантазийная, но освящённая авторитетом историка-политика Михаила Грушевского «Украина-Русь». Понятно, почему этот миф пестует современный киевский режим. Противоположное мнение — что термин «украинец», условно говоря, придумали в австрийском генштабе не далее как в начале XX века. Но дело обстоит и сложнее, и интереснее.

ИА Регнум

Рост, развитие и деятельность малороссийской интеллигенции в Российской империи в течение XIX — начале XX веков привел к постепенной замене и выходу из употребления определения народности «малоросс» на «украинец». События начала XX века, формирование национальной республики УССР в составе Советского Союза окончательно заменили термин «малороссиянин» или «малоросс» на «украинец».

Наличие этого термина придало уверенности малороссийской интеллигенции, дало питательную почву для обособления этой юго-западной ветви русского народа в «отдельную» политическую нацию.

Но в Русском царстве и затем Российской империи термин «украинец» употреблялся совершенно в ином, ныне порядочно забытом контексте и смысле.

Украина начиналась за Окой

В различные периоды существования Русского государства различными были как «Украина», так и «украинцы». Первоначально «Украиной» выступали пограничные земли к югу от Москвы — за рекой Окой. Все жители этого края и были «украинцами».

Так, к примеру, в 1635 году при первом царе из династии Романовых Михаиле Фёдоровиче ротмистр Христофор Рыльский, которого часто называют отцом русского гусарства, получил назначение: вместе со своей сводной «шквадроной» из четырёх рот «стати на Туле для обереженья государевой Украйны от крымских и ногайских людей и от черкас».

Обратим внимание на слово «черкасы». Так в Русском государстве традиционно обозначали жителей Малой России (воеводств польско-литовского государства и затем Гетманщины). Позже появился термин «малороссияне». Но — не «украинцы».

Анна Рыжкова ИА Регнум Слободские и запорожские земли в XVII веке

С движением русского централизованного государства на юг, в дикие степи, «Украина» и «украинцы» стали смещаться в сторону Белгородской черты.

Если мы обратимся к архивным материалам конца XVI — начала XVII века, то можно увидеть, как именно термины «Украина» и «украинец» употреблялись по отношению к русским людям и русским пограничным землям.

Что охраняли «казаки по приговору»

Первым документом, на который мы обратим внимание, будет «роспись сторож» — регламент пограничной службы, на котором стоит дата — 6 марта 7079 года от сотворения мира (или 1571 года по привычному нам летоисчислению).

«Приговорили», то есть подписали, документ трое родовитых бояр времён Ивана Грозного — князья Иван Бельский, Иван Мстиславский и Михаил Воротынский.

Находим раздел, где говорится: «Сторожи из украиных городов от польские украины по Сосне, и по Дону, и по Мече, и по иным польским речкам и по урочищам, а стеречи на тех сторожах и стежех украиных городов казаком по приговору».

Если не знать контекст, то может возникнуть неверное впечатление: речь как будто идёт о том, как некие казаки защищали «польскую Украйну» (видимо, от «москалей»).

Но настоящий смысл иной: казаки по указанию — «приговору» Москвы охраняли русские города на границе со степью. «Польские украины» имеют отношение не к Польше (чьи владения не простирались до Дона и нынешней Липецкой области), а к Дикому Полю, откуда исходила угроза татарских и ногайских набегов.

ДРГ Иеремии Вишневецкого

Следующий документ — донесение от 21 мая 1646 года, которое воевода города Вольного на Белгородской черте (ныне село Вольное в Сумской области) Никифор Белосельский направил недавно взошедшему на престол царю Алексею Михайловичу.

Речь шла о допросе двух выходцев из Литвы с совсем не иностранными именами. Первый — некий Ефимка Михайлов, родом из города Михайлова (в нынешней Рязанской области, тогда же это была одна из «украин»), откуда и происходит его прозвище. Судя по документам, Ефимка ещё ребёнком или в ранней молодости был захвачен в плен во время набега на русский «фронтир» подданных польского короля — казаков гетмана Петра Сагайдачного «с литовскими людьми». Ефимку в числе других пленников угнали в Речь Посполитую, где он подрос и служил панам. Но потом решил податься на Родину.

Второй перебежчик через границу — «литвин», то есть судя по всему выходец с территории нынешней Белоруссии, Михалко Яковлев. Он хотел поступить на русскую службу писарем в Олешне — городе, который до, во время и после Смутного времени переходил от Русского царства к Речи Посполитой и обратно (сейчас это село в Ахтырском районе Сумской области).

Судя по сообщению воеводы Белосельского, именно литвин Яковлев дал ценную информацию с польской стороны: «королевские многие люди» собираются в Каменце-Подольском на «турской украйне» — то есть на границе Речи Посполитой и Османской империи.

В то же время известный магнат князь Иеремия Вишневецкий «собрал себе многих ратных людей» на польских приграничных украинах — в Гадяче и Миргороде.

Буквально через пару лет, в 1648 году, «князь Ярёма» станет одним из главных действующих лиц драмы под названием «восстание Богдана Хмельницкого». «Заднепровский властелин» пан Вишневецкий будет командовать польско-литовскими войсками, посланными против восставших казаков.

А пока что Иеремия оказывался главным фигурантом в донесениях о готовящихся польских провокациях на русских украинах.

Так 17 августа 1647 года Алексей Леонтьев, воевода пограничного города Недригайлов (сейчас это посёлок в Сумской области) передавал царю Алексею Михайловичу, как бы сейчас сказали, сугубо секретные данные, полученные из-за рубежа по каналам внешней разведки.

Некто Криштоф Сеножацкий и его слуга Шептицкий из «литовского городка Константинова» (сейчас село в той же Сумской области) сообщили на русскую сторону:

«Княз Еремей Вишневецкой на украину будет вскоре», и людям, перешедшим из Польши на службу русского царя, может угрожать опасность.

«Диверсионная группа» Вишневецкого нацеливалась на русские украины. К таковым, напомним, тогда относилась и территория нынешней Курской области. Например, город Рыльск, оказавшийся сейчас близ линии боевого соприкосновения.

Спящая ячейка на курской земле

В XVII веке из условно «тылового» Рыльска служилых людей «отправляли в длительную командировку» в украинные города — форпосты России.

Например, в упомянутый выше Недригайлов, который в наше время оказался за границей.

«Бедныя холопи твои из Рыльска в твой Государев новой украинной порубежной город в Недригайлов на вечное житье, з женишками и детишками своими», — говорилось в сообщении царю от 1670 года.

«Украинцы», о которых шла речь в этом письме, кстати, оказались жертвами выходцев из Малороссии.

В 1668 году, во время измены малороссийского гетмана Ивана Брюховецкого, черкасы (малороссияне), которые пришли на царскую землю в Недригайлов, взбунтовались.

Они перебили русских служилых людей и ушли за кордон в соседнюю Малороссию.

Спасшиеся русские люди нуждались в государевой помощи — об этом, собственно, и говорилось в письме царю.

Новгород и Орёл — тоже «украина»

Добавим, что в документах времён «тишайшего царя» фигурируют и не только «польские», но и «немецкие» украины.

Имеются в виду земли Русского государства, граничащие с Прибалтикой, которую тогда делили Швеция и та же Речь Посполитая.

«От немецкие украйны: в Великом Новегороде боярин и воевода княз Юрий Петрович Буйносов Ростовской», — говорится в разрядной книге 1653 года.

Из личного архива

А в одном из документов, датированных 1657 годом, высыльщик (то есть чиновник, отвечавший за отправку провианта, снаряжения и людей на работу или воинскую службу) по имени Василий Секерин уведомлял: по государеву указу «посылан я Василей Секерин на украину в четыре городы, на Чернь, в Новосиль, на Орел, в Кромы для высылки ратных людей…».

Из личного архива

Чернь, Новосиль, Кромы — это города и сёла в нынешней Орловской области. Орловский кремль, напомним, был основан ещё при Иване Грозном на тогдашней южной границе для защиты от крымско-ногайских набегов. То есть это была наша «украина» на границе с татарскими степями.

Итак, если судить по официальному делопроизводству, то можно убедиться в том, что украиной называли любые приграничные территории — на северо-западе, западе или юге государства Российского. В том же значении это слово употребляли и авторы обращений к властям предержащим — челобитных.

Кем не были люди атамана Дробышевского

Вот о чём говорилось в челобитной, которую царю Алексею в 1659 году подал сын боярский Григорий Жариков — представитель служилой корпорации города-крепости Хотмыжска на Белгородской черте (сейчас это село на современной границе — в Грайворонском районе Белгородской области).

«Служу я холоп твой тебе, великому Государю, лет с восемьдесят и болши з городом всякие твои Государевы службы, зимние и летние», — писал «холоп Гришка».

А сейчас, уточнял он, царский думный дьяк Семён Заборовский «прибирал в украинских городех рейтар и салдат» — то есть набирал людей в солдатские и рейтарские полки нового строя. «И меня, хлопа твоего Гришку написал в твою Государеву рейтарскую службу», — сообщал «холоп Гришка» из украинского, то есть пограничного русского города Хотмыжска.

В 1666 году государю била челом уже «группа товарищей» — черкасы (то есть малороссияне, перешедшие на службу Российскому государству) из Царёва-Борисова.

Этот старинный город на южнорусском порубежье был основан ещё Борисом Годуновым, разрушен татарами во время Смуты, восстановлен переселенцами из Поднепровья во времена Богдана Хмельницкого.

Окончательно был заброшен в конце XVII века из-за татарских набегов и эпидемии чумы. Сейчас — городище в Харьковской области.

А тогда, в 1666-м, служилые черкасы из Царёва-Борисова во главе с атаманом Сенькой Дробышевским писали царю о тяготах службы на дальнем пограничье:

Из личного архива

«Мы холопи твои бедные на украинном Цареве Борисове городе служим твою великого Государя службу лето и зиму в охотниках… И будучи холопи твои на украинном далнем Царева Борисове городе хлеба пахать нелзя…».

Благодаря этой челобитной мы опять-таки видим, что термин «украинский» или «украинный» употребляется исключительно применительно к удалённым от центральных уездов Русского государства городам, крепостям и землям.

Несмотря на то, что во второй челобитной авторы были малороссиянами, они употребляют самоназвание «черкасы» а не «украинцы» для обозначения своей народности.

Украинцы — это русские

Но употреблялось ли самоназвание и вообще слово «украинец» по отношению к русским людям, жившим на границе Русского государства? Работа с документами XVII века даёт однозначный ответ — да.

Термин «украинец» во многих случаях применялось русскими служилыми людьми порубежья по отношению к себе в качестве определения бедного человека, живущего на самом краю, вдалеке от царя. Термин «украинец» встречается в делопроизводстве Разрядного приказа в Москве — органа, курировавшего все военные вопросы в XVI–XVII веках.

Например, 13 августа 7198 (1690) года в Разрядный приказ на имя двух царей-соправителей, братьев Иоанна и Петра Алексеевичей подал челобитную рейтар из упомянутого выше города Олешни — Федотка Фёдоров сын Борздого.

Рейтар жаловался царям, что размер его поместья всего лишь 10 четвертей — то есть около пяти гектаров. И жаловался небезосновательно — челобитчик Федотка упомянул ранее изданный «наказ», по которому «сверх дачь украинцов детей боярских и московских чинов и иных городов людей» будут выдаваться «лишние земли» — то есть сверх стандартного надела земли за пограничную службу будут давать дополнительные участки.

Но главное, что видно из этого документа, — «украинцами» в 1686 году вполне официально в Москве называют русских служилых людей — «детей боярских». Которые служили на русской земле, оказавшейся сейчас волею превратностей XX века в «заграничной» Сумской области.

Из личного архива

Очень похожее письмо на имя царей-братьев пришло из города-крепости Нежеголя — сейчас это село по нашу сторону российско-украинской границы, в Шебекинском районе Белгородской области.

Нежегольские русские люди писали: «Бьют челом холопи ваши украинцы Нежеголского города детишко боярские Сенка Ширков, Нефедка Драчов, Федка Логинов, служим мы вам холопи ваши вам великим Государем городовую службу…»

Из личного архива

Таким же «украинцем» был и подавший в 7181 (1673) году на имя царя Алексея Михайловича челобитную житель Нового Оскола. Здесь речь шла, как бы сейчас сказали, о мерах соцподдержки и реабилитации.

«Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя росии Самодержцу бьет челом богомолец твой, украинец Нового Оскола богодельской старец нищей неимущей бедной и увечной срамной и дряхлой Спаской богодельни Кузьма горбатой Иванов сын Ушаков. По миру ходить не силю а на месте сидеть не прокормлюсь и помираю голодною и стюденою смеритию…».

Этот «увечный, дряхлый и горбатый» Кузьма Ушаков жалуется на то, что его не пускают в Новом Осколе к письменному делу. А ведь единственное, что он может и умеет — это писать.

Из личного архива

«Срамной, дряхлой, увечный»

Вообще, часто в подобных обращениях к царю за милостью термин «украинец» обозначал крайнюю степень скудости, бедности и тяжести жизни на юге России.

Например, в конце 1682 года в Москву по своим делам приехали с челобитными русские служилые люди южных пограничных городов — Новосиля, Недригайлова, а также Коротояка и Усерда (последние две крепости располагались в нынешних Белгородской и Воронежских областях).

Неприятность, которую претерпели гости столицы, могла бы приключиться и в наши дни: люди приехали по личным делам, сильно истратились и остались без средств к существованию в столице.

Из личного архива

Служивые решили подать коллективную жалобу на имя царей Ивана и Петра Алексеевичей о своем бедственном положении, чтобы Государи «велели нас холопей своих накормить напоить для своего великих Государей многолетнего здравия».

И в этой челобитной, для усиления эффекта «бедности» и «мытарств» по отношению к себе, русские служилые люди называют себя «украинцы»: «Бьют челом холопи ваши украинцы розных городов: коротояченя, да усердяня, да новосилцы, да недригайловцы служилые люди солдаты и рейтары Автомошко Алтухов, Игнатка Толмочев, Лучка Седелников…». Здесь мы видим, что для усиления эффекта своей бедности, наравне с «неимущий», «бедный», «увечный», «горбатый», «срамной», «дряхлой» применяет термин «украинец».

Подразумевается, что увечья, доведшие до столь прискорбного состояния, были получены на украинной службе.

Неверное словоупотребление

Таким образом, в делопроизводстве Русского государства понятие «украинец» употреблялось исключительно в отношении жителя «окраин», «приграничного края», «Государевой украйны».

«Украинцами» же называли себя русские служилые люди, несшие службу «на украйне». Для малороссиян в XVII веке этот термин в Русском государстве не применялся. Применительно к ним существовал строго установленный термин — «черкасы», а к территории Гетманщины — Малая Русь.

Для этнического пространства древних русских земель, оказавшихся под властью польско-литовской короны, использовались самоназвания «русь» или «русины». Еще в XIX столетии слово «украинец» относилось, как правило, к жителем Слобожанщины — бывшей Слободской украины Русского государства (которая к тому времени уже давно перестала быть окраиной страны).

В таком значении — как обозначение жителя русских земель, некогда находившихся «у края», — слово «украинец» могло бы остаться в русском языке. Однако со второй половины XIX века стараниями «национально сознательной» малороссийской интеллигенции понятие «украинцы» стало распространяться на весь южнорусский субэтнос. Политическое измерение «украинство» приобрело после распада Российской империи, а окончательно закрепила результат раннесоветская политика коренизации — когда слово «малоросс», в отличие от «украинца», было объявлено шовинистическим.

А в наше время под именем, которое использовали верные стражи Русского государства, существует этнонационалистическое государство, весь смысл которого сводится к противостоянию с Россией. Но об изначальном смысле слова «Украина» забывать не следует.