В последнюю неделю приходят сообщения о продвижении ВС России на северо-востоке Харьковской области — наши военные выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол, 14 ноября штурмовой группе удалось закрепиться на окраинах Купянска. Группировка ВСУ оказывается в тяжелом положении, что признают и по ту сторону линии фронта. Постепенное освобождение харьковских земель означает в том числе восстановление единства в той части исторической России, которая носила название «Слобожанщина».

ИА Регнум

Именно нынешняя Харьковская область — ядро этого исторического региона, который также включает в себя современные Сумскую и Белгородскую области, курское приграничье и отчасти север ДНР и ЛНР.

Принятый в Киеве исторический (а на самом деле идеологический) нарратив подразумевает: юг слободских земель, то есть «Сумщина» и «Харьковщина», суть исконно казачьи, читай — украинские земли.

Собственно исторической базой для таких утверждений киевский режим — при всей своей показной декоммунизации — сделал труды академика Дмитрия Багалея, дореволюционного историка и общественного деятеля, который сделал успешную карьеру и при большевиках, в эпоху становления УССР и коренизации.

Идеологический диверсант со стажем

С одной стороны, именно благодаря работе Багалея — уроженца Киева, впоследствии ректора Императорского Харьковского университета — было начато системное изучение истории Слобожанщины.

Но, с другой стороны, Багалей — ученик украинофила Николая Костомарова и выходца из польской шляхты, «хлопомана» Владимира Антоновича — сам был, мягко говоря, не беспристрастен. Он вполне мог бы подписаться под фразой другого левого радикала от науки — Михаила Покровского: история — это политика, опрокинутая в прошлое.

Багалей еще со студенческих лет симпатизировал украинским «самостийникам». При этом историк-украинизатор не страдал от преследований со стороны «кровавого царизма»: в 1914–1917 был избранным городским головой Харькова. При условно независимой Украинской державе гетмана Павла Скоропадского Багалей едва не занял пост премьер-министра. Но предусмотрительно отказался от предложения, предпочтя стать одним из основателей национальной Академии наук, созданной указом того же гетмана. Интересно, что советская власть предпочитала «не замечать» эти факты биографии автора фундаментальной «Истории Слободской Украины» (1918).

Активно приветствуя украинизацию, Багалей освещал преимущественно казацкую историю «Харьковщины». В итоге история переселенцев из центральной России «случайно» оказалась на втором плане и создалось представление о Слобожанщине как о регионе, исключительно населенном малороссиянами.

А поскольку Багалей был учителем многих, уже советских специалистов, то история русских поселенцев в современных Харьковской, Сумской областях и части Донбасса как бы потерялась. Потомки русских харьковцев и жителей сумских земель, получая усечённые знания в школе и вузах, постепенно теряли историческую связь с «большим» русским народом, оставшимся по ту сторону админграницы РСФСР. А постсоветские поколения и вовсе твердят со школы иезуитскую формулу «Харків — це Україна!».

Потомки русских служилых людей Слобожанщины компактно проживают в современных Харьковской и Сумской областях. Большинство этих людей даже не представляет историю происхождения своих предков с русскими фамилиями на «-ов», «-ев», «-ин» и в результате проведенной украинизации свято верит в то, что они «истинные украинцы — потомки запорожских казаков».

Для детоксикации общественного сознания надо обратиться не к «национально сознательным» манипуляциям и передёргиваниям школы Багалея, а непосредственно в архивы, к историческим документам. Некоторые из них мы упомянем в этой статье.

«Исстари составляли особый род»

Части Харьковской, Курской, Белгородской, Сумской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР входили в 1765–1780 и 1796–1835 годах в Слободскую или Слободско-Украинскую губернию («украинскими» исторически назывались окраинные земли Российского государства).

Из названия Слободско-Украинской губернии впоследствии и был заимствован историками термин «Слобожанщина». А из архивных документов следует: власти Российской империи рассматривали этот край как земли, которые в течение столетий заселяли выходцы из Великороссии. Точнее, переселенцы — «однодворцы».

О том, кто такие однодворцы, можно понять, например, из указа императора Павла I от 3 ноября 1798 года (о наделении этих подданных 15 десятинами земли на каждую душу мужеска пола). В указе поясняется:

«Однодворцы исстари составляли особый род под названием стрельцов, пушкарей, казаков, боярских детей, станичников и воротников (воротники — это воротные сторожа, в обязанности которых входило отпирать и запирать городские ворота и хранить от них ключи).

Указ Павла I, где упоминается происхождение сословия однодворцев

Император Павел ссылается на «строельные книги» 1648–1649 годов. Тогда, при его предке Алексее Михайловиче, переселенцам давали «земельные участки на каждого человека особо, и они поселялись особливыми дворами, по тому и наименование однодворцев приняли».

В этом указе Павла I мы видим, что правительство помнит и ценит те заслуги предков однодворцев, которые были оказаны ими исстари России.

И к концу XVIII века великорусские однодворцы составляли до половины казённых поселян «в изобильнейших российских губерниях».

Города рейтар и пушкарей

«Однодворцы» — это потомки русских служилых людей (стрельцов, солдат, рейтар, городовой службы детей боярских, пушкарей и т.д.), которые составляли костяк населения новых городов на южной русской границе в XVII веке.

Во второй половине этого столетия Российское государство начало расширяться в степь, на юг и запад от Белгородской черты. Были основаны и построены новые города: Ахтырка, Валки, Харьков, Колонтаев, Вольное, Алешня, Каменное, Чугуев, Острогожск и другие.

В постройке принимали участие как русские «поселенцы на вечное житье», так и те, кто отправлялся на службу «по очереди» — так сказать, вахтовым методом в служебную командировку. Впоследствии, к русским служилым людям присоединялись малороссияне (черкасы), пришедшие на царскую землю за Белгородской чертой.

Зачастую, учтя неудачный опыт совместного проживания в городе великороссов и черкас, царское правительство оставляло крепость или острог в ведении великороссийского воеводы и русских служилых людей, а малороссиян поселяло рядом с городом, в «черкасской» слободе. Получалось, что в городах жили исключительно переселенцы из центральных областей Русского государства.

О том, из кого состояли русские служилые корпорации Харькова и других царских городов, можно судить по «сказкам» — как в XVII веке назывались сообщения поселенцев о себе, своём имуществе и службе.

Царская программа «Дальне-южный гектар»

Первый пример — документ, который был подан думному дьяку Семёну Титову на съезжем дворе в Харькове в 1675 году. Из него можно понять, какие «социальные группы» в то время жили в Харьковском уезде.

Упомянем ещё один важный момент. В «сказке» указывалось, кто из поселенцев получил «поместный оклад», то есть земельные угодья, благодаря которым однодворцы, их семьи и их потомки «оседали» на Слободских украинах, на дальних юго-западных рубежах Русского государства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Итак, поместьями владели: трое из четырёх упомянутых в «сказке» глав харьковских семейств — копейщиков, 63 из 75 рейтар, 73 из 94 солдат и полсотни из 106 «городовой службы детей боярских».

Фактическая величина поместья колебалась от 20 до 30 четвертей, то есть примерно от 11 до 16,5 га, если считать, что 1 четверть (четь) в XVII столетии равнялась примерно 0,55 гектара.

К примеру, в селе Тишки близ Харькова (село существует и в наше время под названием Русские Тишки) на 42 поселенца царь выделил около 676 гектаров земель. В полутора километрах от Русских Тишек находится село Борщова Слобожанского сельсовета, или Борщевое, как его называли в «сказках» 1670-х годов. Здесь великорусские переселенцы получили от царя Алексея свыше полутысячи гектаров — под дома и пашни. Примерно столько же выделили государевым людям, поселившимся севернее, в селе Липцы близ Волчанска.

Липцы и сейчас на слуху — ещё в первые дни СВО в село вошли Вооруженные силы России. В ходе отвода наших войск из-под Харькова в сентябре 2022 года контроль над Липцами был потерян. Но с мая 2024-го, после наступления на волчанском направлении, наши войска вновь ведут бои за освобождение древнего российского форпоста, известного с 1660 года.

В феврале–августе 2022 года бои шли у посёлка (в прошлом — пограничного русского города) Золочева, в 39 километрах от границы с Белгородской областью. В советских исторических источниках указывалось, что Золочев был основан в 1677 году казаками из Заднепровской Украины. Но архивные документы уточняют картину.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Да, здесь жили в том числе и поступившие на русскую службу черкасы-казаки Золочевской сотни (по переписи 1691 года ими командовали два сотника Харьковского полка Яков Семенов сын Ковалевский и Ильяш Васильев сын Гончар).

Но не менее значительную часть населения составляли русские однодворцы — городовой службы люди, солдаты и рейтары под началом великороссийского городового воеводы. Ранее ИА Регнум подробно рассказывал об этой системе управления Слободской землёй — когда для черкас и великороссов существовали две параллельных вертикали власти.

Панковы и Есковы ждут армию России

В целом, если судить по документам из архивов, русские служилые люди получали поместья и служили под началом русских воевод во множестве поселений к северу, востоку и югу от города Харьков — в Харьковском, Змиёвском, Чугуевском, Салтовском, Золочевском, и Волчанском уездах.

Но зона заселения не исчерпывалась регионом, который нынешняя украинская власть именует «Харьковщиной».

Особенно много великороссийских населенных пунктов было к югу от Сум: Каменовский, Алешанский, Вольновский, Миропольский уезды и на северо-востоке от Сум: Миропольский, Суджанский уезды.

Если посмотреть на карты, то нетрудно заметить, что русская Слободская земля охватывает как часть российских регионов, так и территории, которые сейчас остаются под контролем киевской власти.

Однодворцы как отдельное сословие в Российской империи (в том числе в Харьковской губернии), были официально упразднены мнением Государственного совета «О поземельном устройстве государственных крестьян», которое утвердил император Александр II в 1868 году.

Но, по оценкам этнографов, до начала XX века потомки первопоселенцев Слободских земель сохраняли свои, отличавшиеся от малороссийских, традиции — в том числе старались заключать браки со своими, не смешиваясь с людьми других сословий. Часть однодворцев записали в мещане Харьковской, Курской и Воронежской губерний, часть — в крестьяне. Тех потомков однодворцев, которые стали зажиточными селянами, после революции записали в «сельскую буржуазию», и они подверглись раскулачиванию.

Многие старожильческие семьи «выкосил» страшный голод 1932–1933 годов — бедствие, которое также потрясло многие регионы РСФСР и Казахстана, но которое нынешняя киевская историография считает якобы «эксклюзивно» украинской трагедией — Голодомором.

Но и сейчас типично однодворческие фамилии — Панков, Есков, Головин или Витютин — нередки в той же Харьковской области. Кстати, из однодворцев происходят и воронежские Ватутины, к которым принадлежит советский военачальник генерал армии Николай Ватутин, освободитель Киева, погибший от рук бандеровских боевиков.

Никак нельзя исключить, что потомки великорусских поселенцев есть как среди тех харьковцев, кто по переписи 2001 года указал родным языком русский (44,3%), но и среди 53,8% официально «україномовних». Но сначала коренизация 1921–1930 годов, а затем и постсоветская дерусификация (начавшаяся задолго до переворота 2014 года) делают своё дело. Если в 1991 году русский был языком преподавания для 72% учащихся Харьковской области, то в 2005-м эта доля упала до 45%, а в 2023/24 по понятным причинам сократилась до нуля (формальные 0,56% при 99,4% преподавания на «мове»). Естественно, в нужном ключе — в духе школы Багалея преподаётся и «сугубо казацко-украинская» история края.

Спасти русский язык, русскую культуру в Слобожанщине, вновь привить поколениям харьковцев и жителей Сум объективный взгляд на историю может только освобождение наших исторических земель.