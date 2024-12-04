Когда на днях курс американской валюты — впервые с марта 2022 — перевалил на биржах за психологическую отметку в 110 рублей за доллар, общественность ожидаемо забеспокоилась. Впрочем, курс Центробанка в первых числах декабря откатился к 106 рублям, а ситуацию разрядило заявление президента: «Ситуация под контролем, каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем».

ИА Регнум

Счастье не в деньгах, а в их стабильности — это правило верно и в наши дни, так было и триста с лишним лет назад. Тогда — также на фоне серьёзных расходов на оборону (Российское государство вело войну с Речью Посполитой за собирание русских земель) — правительству приходилось решать трудные валютно-финансовые вопросы.

370 лет назад, в 1654 году, царь Алексей Михайлович начал монетную реформу, дабы пополнить казну. К тому же в государевых деньгах давно надо было навести порядок.

Дебют рубля и фиаско медной копейки

До реформы в обороте была только мелкая серебряная монета — копейки, деньги и полушки, что было неудобно с точки зрения внешней торговли. Да и упорядочить денежные дела в момент военных потрясений было весьма важно.

После 1654-го в Русском царстве впервые появились отчеканенные серебряные монеты крупного номинала по европейскому образцу, на которых впервые появилось слово «рубль». В Древней Руси рублями называли рубленые слитки серебра весом в новгородскую гривну, а в XIV–XVII веках «рубль» был счётной единицей (двести денег или сто копеек).

Новые монеты весомого достоинства — рубли чеканились из накопленных в казне Алексея Михайловича «ефимков» — западноевропейских серебряных талеров.

А вот в качестве материала для мелкой монеты впервые была введена медь. Последний эксперимент, впрочем, оказался неудачным — из-за избыточного выпуска необеспеченных медных денег в 1662 году случился медный бунт. После чего решением царя медные деньги полностью изъяли из обращения и возобновилась чеканка серебряных монет.

Методом проб и ошибок власть пришла к выводу: беда медных денег была не только в том, что их было отчеканено слишком много, но и в том, что их было легко подделать. Проблема была системной и более серьёзной, чем «разовый» медный бунт.

Из проволоки, без гурта

Делать деньги (в буквальном смысле) на Руси XVII века было слишком просто. Волочёная медная проволока нарезалась небольшими кусочками, после чего расплющивалась и помещалась под ручной чекан, при помощи которого и «переводилось» изображение на монету путём нанесения ударов молотком по верхнему чекану.

На аверсе медных копеек находилась легенда «Царь и великий князь Алексей Михайлович» в виде сокращений, на реверсе — всадник с копьем и обозначением под ним в виде буквы монетного двора.

Все монеты, отчеканенные на проволоке (как серебряные, так и медные), имели эллиптическую неправильную форму, и у них тогда не было «гурта» — ободка, который есть у современных монет. У отчеканенных серебряных немецких талеров «гурт» был.

Фото из личного архива

Потому-то изготовление «на проволоке» российской валюты было крайне простым для потенциальных фальшивомонетчиков.

Причём источником «воровских денег» (как тогда называли фальшивую монету) зачастую оказывалось слободское приграничье и недавно присоединённые земли Малой России, за которые Русское царство вело борьбу с поляками.

Именно такие деньги «всплыли» в Харькове в начале 1660 года. Документ, связанный с этим криминальным эпизодом, мы находим в одном из архивов.

Как шинкарь арестовал комбинатора Осю

В феврале лета 7168 года от сотворения мира (1660 года от Рождества Христова) царю доложили: харьковский воевода Иван Офросимов арестовал двух черкас — то есть казаков, которые делали в городе «воровские деньги». В документе присутствуют имена, точнее прозвища этих денежных мастеров — Оська Иконник и Васька Золотарь.

Если быть точным, злоумышленников сдал властям ещё один «харьковский черкашенин», Матюшка Шинкарь. Судя по прозвищу — содержатель питейного заведения, местного «салуна», где, возможно, фальшивомонетчики и пытались расплатиться поддельными деньгами. Преступление было серьёзным, комбинаторов Осю и Васю этапировали из Харькова в центр, в Белгород. Здесь на допросе у воеводы Петра Скуратова злоумышленники признались, что «ковал» деньги Васька Золотарь, а надписи «на чекане и решетке» (то есть на орле и решке) фальшивой монетной матрицы вырезал Оська Иконник.

«Денежные воры» успели изготовить «три рубли». Сумма немалая: для сравнения, плотник или каменщик в Москве середины XVII века получали в месяц 20-40 копеек, а приказному писарю (например, тому, что составлял бумаги по делу Оси и Васи) платили по 50 копеек.

Фото из личного архива

Дело харьковских изготовителей фальшивых рублей было серьёзным — на контроле у самого князя и воеводы Григория Ромодановского, который просил царя «учинить указ» по этому эпизоду.

Решение по делу харьковских казаков, делавших «воровские деньги», не сохранилось. Но известно, что по «Соборному уложению» 1649 года (своду законов царя Алексея Михайловича, который действовал до времён его праправнука, императора Николая I) за подделку монеты полагалось заливать в горло «вору» расплавленный металл. При Николае I, впрочем, за это преступление всего лишь ссылали в Сибирь на 10-12 лет, но при тишайшем царе Алексее ещё максимально жестоко «казнили смертию».

При отце Алексея Михайловича, первом царе из династии Романовых Михаиле Фёдоровиче наказание был сравнительно лёгким — торговая казнь, то есть битьё кнутом. Но масштаб проблемы потребовал от его «тишайшего» сына крутых мер. Не менее жёстко подошёл к делу защиты финансовой системы и Пётр Великий. В «Артикуле воинском» 1715 года говорилось: «Кто лживую монету будет бить или делать, оный имеет живота лишён, и по великости нарушения сожжён быть».

Суровость наказания вкупе с — как бы сейчас сказали — мерами защиты национальной валюты (при Петре перестали выпускать легко подделываемые «проволочные» копейки) делали свое дело. Белгородско-харьковский фронтир перестал быть источником воровских денег.

Но в молодые годы Петра то же южнорусское приграничье стало местом финансового эксперимента.

Русские чехи по польскому образцу

В 1686–1687 годах в Севске — «столице» одного из разрядов (военно-административных областей на границе России с Польшей) начали выпускать серебряные монеты пониженной пробы достоинством в полтора гроша — специально для обращения в Малороссии.

Надписи на этих деньгах были сделаны на латыни, что, мягко говоря, необычно для России. На аверсе — лицевой стороне, помимо русского двуглавого орла с тремя коронами, присутствовала латинская аббревиатура «I. A. P. A. D. G. C MDTM P ARA». Здесь зашифрованы имена царей-соправителей, братьев Иоанна и Петра Алексеевичей, и пояснение — «Милостию Божией Цари и Повелители Руси Большой, Малой и Белой».

На оборотной стороне монеты — реверсе в центре располагалась держава с надписью на латыни «MON NOV FActA SIEVA 1686» («Монета Новая Чеканена в Севске 1686»).

Это были первые русские монеты, на которых присутствовала привычная нам дата от Рождества Христова, а не обычная в тот момент датировка от сотворения мира. Причём напомним, что по всей России на европейское летоисчисление от Рождества Христова перешли позже — с 1700 года.

И латинские надписи, и дата «по евростандарту» были сделаны для того, чтобы новые русские монеты напоминали ходившие здесь польские и другие европейские деньги. Собственно, эти деньги и прозвали на польский манер — «полтораками» (так в Речи Посполитой называли монеты в полтора гроша) или, по-казачьи, «чехами».

Изготовление монет производилось прогрессивным на тот момент способом «вальц-верк», путём пропускания листа металла-заготовки между валками с выгравированными изображениями аверса и реверса. Ни до, ни после того такой метод чеканки в России не применялся.

Фото из личного архива

Но эти монеты по евростандарту, прозванные «севскими чехами» (то есть чехами из города Севска), шли в оборот с большим трудом. Во-первых, и польские деньги, и традиционные русские проволочные копейки имели более высокое содержание серебра, чем новые «севские чехи». Во-вторых, эти деньги были более хрупкими. Поэтому малороссийские подданные русского царя и не хотели расплачиваться новой монетой.

Это потребовало вмешательство правительства.

Грамота 1687 года от имени царей Иоанна и Петра Алексеевичей, которую составило правительство царевны Софьи в 1687 году, гласила: «В Белгороде, и в Курску, и в черкасских Сумского, Ахтырского, Харьковского Острогожского полков городах… всякие товары, и хлебные, и съестные всякие запасы покупать и продавать на медные чехи севского дела», а не на польскую «валюту».

Фото из личного архива

Белгородский воевода разослал копии указа по городам, приказным людям и черкасским полковникам от Обояни на севере до Соленого (современный Славянск) на юге и от Сум на западе до Острогожска на востоке.

Тех жителей Белгородского разряда, которые отказывались принимать к платежу «севские чехи», ждало жестокое наказание: «Быть в смертной казни безо всякого милосердия и пощады».

Столь жёсткая монетарная политика возымела действие. Об этом можно судить по отчёту о сборе пошлин на мосту через реку Северский Донец, от проезжающих людей с солеварен Торских озёр: «Собрано медных денег чехов 250 рублёв». Речь шла именно о севских чехах.

Рублёвая зона для Прибалтики и других украин

Эксперимент с русской «евровалютой» для Малой России прекратился в 1689 году: Пётр I, став единоличным самодержцем, запретил оборот севских чехов. Причина была политической — царь искоренял всё, что напоминало о временах своего соправительства с братом Иваном (а точнее — напоминало о правлении царевны Софьи). Остатки севских чехов изъяли из обращения и переплавили. Поэтому эта дешёвая в изготовлении монета в наше время — большая нумизматическая ценность.

Пётр же продолжил дело отца, Алексея Михайловича. «В начале славных дел» он привёл в порядок денежное обращение в России. Вновь для ведения новой большой кампании — на сей раз Северной войны — требовалось увеличить доходы казны и упорядочить денежное обращение.

Царь-реформатор ввёл разменную медную монету — денежки, полушки и полуполушки, велел начеканить серебряные деньги (рубли, полтины, полуполтины, гривенники, пятаки, трёхкопеечники), причём вес этих монет уменьшился, а содержание благородных металлов в деньгах разных номиналов было чётко определено. Деньги теперь чеканились не вручную, а машинным способом.

Ни о каких «региональных валютах» вроде севских чехов уже не шло и речи — обращение было унифицировано по всему Российскому государству, включая его украины — Малороссию и недавно присоединённую Прибалтику, где до этого ходили польские, шведские и прочие иностранные деньги. Реформа оказалась удачной — в казну было собрано достаточно средств для оснащения воюющей армии.

Как мы видим, власти в прошлые века — зачастую методом проб и ошибок — оттачивали умение вести финансовую политику, в том числе на тогдашних новых территориях. В сравнении с XVII–XVIII веками руководители страны и уполномоченные ими финансисты наработали большой опыт. Но одно остаётся неизменным — во время тяжёлых испытаний денежные вопросы находятся под особым контролем государства. Так что паниковать, действительно, вряд ли стоит.