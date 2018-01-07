Владиславна Сергеевна Бондина
Последние публикации
Военная Скандинавия: между молотом и наковальней
Германия аннексировала Австрию. В результате сговора присоединила Судетскую область Чехословакии. Силы вермахта вторглись в Польшу, туда же вошли советские войска. Успела пасть Варшава. На немецко-французской границе затяжная перестрелка — «странная» война. К апрелю 1940 года уже официально семь...
7 января 2018
Он сражался за Родину
11 (24) мая родился советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, обладатель Сталинской и Ленинской премий Михаил Шолохов. Это имя неразрывно связано с миром донского казачества. Будучи незаконным ребенком, Шолохов не был казаком по рождению. Родной отец Александр Михайлович...
11 мая 2017
Военная Скандинавия: между молотом и наковальней
Германия аннексировала Австрию. В результате сговора присоединила Судетскую область Чехословакии. Силы вермахта вторглись в Польшу, туда же вошли советские войска. Успела пасть Варшава. На немецко-французской границе затяжная перестрелка — «странная» война. К апрелю 1940 года уже официально семь...
9 апреля 2017
Антарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
5 января — спустя сутки вынужденного дрейфа вдоль берегов — сквозь рассеивающийся туман команда дизель-электрохода «Обь» наконец увидела ледяную пустыню, простирающуюся до горизонта. Это была Антарктида — последнее белое пятно планеты, шестой материк, открытый русской антарктической экспедицией...
13 февраля 2017
В погоне за полюсом: трагедия триумфа
Быстрее, выше, сильнее На пороге нового, XX века, когда солнце, кажется, списано за ненадобностью электричеством, когда силу притяжения обнуляет дирижабль, когда расстояние отрицает радиоволна, возможности человека будто бы тоже приближаются к сверхчеловеческим. Мир стремительно трансформируется во...
14 декабря 2016
Российская Арктика: хватит ли рук и умов для развития?
Кадровые запросы Арктики сегодня удовлетворены лишь на 40%, заявил замминистра образования Александр Повалко на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в Санкт-Петербурге 28 сентября. Максимальный разрыв между кадровым спросом и предложением, парадоксально, но в Архангельской области —...
30 сентября 2016
Ништадтский мир: убийство империи и рождение новой
Ништадтский мирный договор, заключенный между Россией и Швецией в 1721 году, является краеугольным камнем в становлении Российской империи. Именно после победы России в Северной войне, присоединения балтийских провинций и активного участия в европейской политике Пётр возлагает на себя титул...
10 сентября 2016
Туризм: Арктика вместо Турции и Египта
Гостеприимные курорты Баренцева и Белого морей, чартерный ледокол, комфортабельные чумы по системе all inclusive, профессиональные аниматоры из числа коренных северных народов, фото на память с белым медведем, магнитики из ржавых бочек из-под ГСМ… Российская Арктическая зона — самый большой участок...
29 августа 2016
Арктика в законе: зачем нужен закон об Арктической зоне РФ?
О том, зачем региону нужен единый закон, каким он будет и как в целом изменится правовое поле развития российской Арктики, корреспонденты ИА REGNUM побеседовали с председателем Совета по Арктике и Антарктике, сенатором Вячеславом Штыровым. ИА REGNUM: Вячеслав Анатольевич, почему, на Ваш взгляд...
18 июля 2016
Российский шельф: границы, противостояния, изучение — интервью
Для комплексного научного изучения территории российской Арктики — в том числе и для точного определения ее экономического потенциала — России необходимо создать единую программу геологических исследования, в которой бы участвовали все заинтересованные стороны: как нефтегазодобывающие компании, так...
24 мая 2016
«Цветочный» яд для эгоистичной аристократии
Предсказываю: нынешний раздор, Что разгорелся здесь, в саду при Темпле, — В борьбе меж розой алою и белой Заставит сотни душ покинуть тело. Уильям Шекспир, «Генрих VI «К 1455 году, когда внутреннее негодование части английской аристократии вылилось в первый вооруженные конфликт, Англия едва ли еще...
23 мая 2016
Балтийская Антанта: Соединённые Штаты Скандинавии
Такая встреча в многостороннем формате за последнее время уже вторая: в 2013 году президент Барак Обама в Стокгольме беседовал с руководством пяти государств, но тогда все получилась спонтанно и «на скорую руку». Нынешний прием в Вашингтоне во всех смыслах был тщательно подготовлен. Как отметил...
17 мая 2016
Всерьёз и надолго: США ввязались в борьбу за Арктику
Предстоящий выбор нового президента США, так или иначе, заставляет оглянуться и оценить достижения старого. Арктическую политику Барака Обамы эксперты характеризуют как непоследовательную, в целом, президента упрекают в излишней зацикленности на глобальных проблемах, экономической недальновидности...
21 марта 2016
Финляндия и Швеция могут создать военный союз: против кого?
Оборонное сотрудничество Швеции и Финляндии в течение последних двух лет набирает обороты. Созданные за это время договоренности предусматривают проведение совместных военных учений армии, авиации и флота, партнеры могут использовать материальные ресурсы вооруженных сил друг друга. Политики двух...
6 марта 2016
«Арктические рубежи» без России: имитация борьбы за Арктику
Почти всю прошедшую неделю норвежский заполярный городок Тромсё был столицей так называемого циркумполярного мира: там проходила крупнейшая международная арктическая конференция — уже десятая по счету — «Арктические рубежи» (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ученые, политики и...
31 января 2016
Геополитика и макроэкономика: во имя чего страны бьются за Арктику?
Осложнение внешнеполитической ситуации сдвинуло развитие Арктики на более дальнее место в рейтинге российских политических и экономических приоритетов. На фоне затишья в освоении Арктики Россией обратная тенденция наблюдается у других государств. Важное макроэкономическое и геополитическое значение...
23 декабря 2015
Балтика – место будущего столкновения России и НАТО
В Швеции 11 ноября закончилась встреча министров стран — членов NORDEFCO — структуры Северного оборонного сотрудничества. Такой формат военного взаимодействия в 2009 году создала пятерка северных стран, теперь к ним присоединяется Прибалтика. Увенчается ли успехом очередная (какая уже по счету?)...
12 ноября 2015
Задержание экс-главы Карелии: «никакой неожиданности»
Два года назад новость о том, что руководителем самого узнаваемого символа Карелии назначен не очень-то и проявивший себя глава республики, отправленный на остров как в политический отпуск, в Карелии встретили пикетами и возмущением. Нынешние события же — скорее, с радостью. Тем не менее...
25 сентября 2015
Энергетическое самоубийство: зачем Прибалтике собственные электростанции?
В конце 2015 года прибалтийские государства сделают очередной практический и весьма значимый шаг в сторону, противоположную России. На этот раз по направлению к Скандинавии навстречу «энергетической независимости» от «третьих стран», как дипломатично нас именуют в официальных прибалтийских...
14 сентября 2015
«Политики Прибалтики застыли между 1989 и 1991 годами» — интервью
23 августа — день для России и для государств Прибалтики особенный, пожалуй, дважды. В этот день в 1939-м году в Москве наркомом СССР по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом был подписан договор о ненападении между двумя государствами...
23 августа 2015