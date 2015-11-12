Санкт-Петербург, 12 ноября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. В Швеции 11 ноября закончилась встреча министров стран — членов NORDEFCO — структуры Северного оборонного сотрудничества. Такой формат военного взаимодействия в 2009 году создала пятерка северных стран, теперь к ним присоединяется Прибалтика. Увенчается ли успехом очередная (какая уже по счету?) попытка государств «Балтоскандии» создать оборонный союз и, что самое главное, восстановит ли это нарушенную безопасность в регионе Балтийского моря, к которой так часто апеллируют скандинавские политики?

Киноцитата. К/ф «Александр Невский», 1938г. Режиссёры: Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев

Список участников мероприятий 10−11 ноября в рамках шведского председательства в NORDEFCO оказался разнообразным. Помимо министров восьми вышеуказанных стран, в них приняли участие также министр обороны Великобритании Майкл Фаллон, представители оборонных ведомств Германии, Польши … и Нидерландов. Особым гостем в Стокгольме стал бывший (дважды) премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса. Пользуясь возможностью, он провел ряд встреч с премьером Швеции Стефаном Лёвеном, министром иностранных дел Маргот Вальстрём, двусторонние переговоры с министром обороны Петером Хультквистом, членами комитета Риксдага по обороне. Результат переговоров со шведскими политиками можно резюмировать лишь одной цитатой генсека: «Швеция — один из самых активных партнеров НАТО». Быть ближе к НАТО, чем Швеция, не будучи при этом членом, почти невозможно, заявил Йенс Столтенберг, однако нужно сотрудничать ещё теснее.

Вызовы безопасности, которые встают перед Североатлантическим альянсом, говорит Столтенберг — начиная с увеличения военной активности России на Балтике, заканчивая ситуацией в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, касаются не только союзников, но и северных партнеров — Финляндии и Швеции. НАТО укрепляло и, по словам генсека, намерено укреплять отношения с этими странами, чтобы обеспечивать безопасность в регионе Балтийского моря, противостоять гибридной войне. С намерениями альянса сложно не согласиться скандинавским политикам. Особенно в ситуации, когда тезис о «росте напряженности в регионе Балтийского моря в связи с усилением военной активности России на Балтике, в Арктике, а также агрессией против Украины» стал политической мантрой, а полиции безопасности Скандинавских стран в преддверии встречи поочередно отрапортовали о росте шпионажа со стороны России.

Регион Балтийского моря с точки зрения оборонной политики стран и обеспечения военной безопасности уникален в своем роде. Костяк региона составляют три скандинавские страны — Дания, Швеция, Норвегия — плюс Финляндия, а также три Прибалтийские страны — Литва, Латвия, Эстония. Кроме этого, Россия, Германия, Польша, хотя тут у каждой из стран есть своя специфика. Более того, Великобритания и Исландия, тесно связанные со Скандинавией. Учитывая, что основная масса белорусских грузов идет через прибалтийские порты, то и Белоруссия имеет определенные интересы в этом регионе.

Не менее разнообразны в этом сравнительно небольшом регионе и форматы взаимодействия государств, касающиеся вопросов обороны. Все, кроме России, Швеции, Финляндии (Белоруссия тут не рассматриваем), входят в НАТО. Все, кроме Исландии, Норвегии и России, датских автономных Гренландии и Фарерских островов, входят в ЕС, правда, на индивидуальных условиях. Дания — член ЕС, к примеру, проводит самостоятельную оборонную политику, однако вскоре по этому вопросу проведут референдум. Швеция, Финляндия, Норвегия и Эстония в рамках общеевропейской политики образуют собой северную тактическую группу ЕС. Скандинавские, Прибалтийские страны и Финляндия развивают взаимодействие в рамках сравнительно нового формата NORDEFCO, цель которого на максимально гибких условиях способствовать укреплению обороноспособности стран-членов. Участники взаимодействуют в нескольких областях: совместная подготовка и обучение персонала, сотрудничество в области производства вооружения, совместное участие в международных операциях (в том числе НАТО, ЕС или ООН). В перспективах у стран — проведение совместных учений.

Сотрудничество в рамках NORDEFCO не предусматривает запрета на развитие между странами двусторонней оборонной кооперации. Этим, собственно, и занимаются Финляндия и Швеция, две внеблоковые страны региона, обладающие собственными мощными оборонно-промышленными комплексами.

Многоуровневая, многоформатная и «диверсифицированная» оборонная кооперация стран потенциально дает им дополнительные возможности. Однако по факту пока можно говорить только о поиске и попытках создать новую конфигурацию безопасности на Севере Европы. Так называемый северный баланс просуществовал почти 70 лет, в результате чего регион был одним из самых спокойных театров холодной войны. Противовесом участию Норвегии и Дании в Североатлантическом альянсе стали дружественные отношения СССР и Финляндии, Швеция считалась нейтральной (де-юре этому статусу почти 200 лет, чего не скажешь де-факто).

Активизировавшаяся в последние годы в Швеции и Финляндии дискуссия о вступлении в НАТО показывает, как начинает рушиться архитектура безопасности в регионе Балтийского моря. «Drang nach Osten» НАТО вплоть до границ РФ заставит Москву предпринять ответные меры, о чем российский МИД уже неоднократно предупреждал скандинавских коллег. Швеция и Финляндия могут возродить в новом виде уже некогда опробованный баланс сил в регионе. Однако, если страны намерены создать действенный комплекс региональной безопасности (для чего есть и создаются условия), в котором будут соблюдены интересы всех, что снизит риск конфликта — то без участия России этого не получится. Усиление военной активности в ответ на «усиление военной активности» — по сути, гонка вооружений. С безопасностью в регионе она не имеет ничего общего.