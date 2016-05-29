Осложнение внешнеполитической ситуации сдвинуло развитие Арктики на более дальнее место в рейтинге российских политических и экономических приоритетов. На фоне затишья в освоении Арктики Россией обратная тенденция наблюдается у других государств. Важное макроэкономическое и геополитическое значение региона, покорение которого сродни космическому и ядерному проектам XX века, свидетельствует в пользу того, что никакая сиюминутная конъюнктура (даже падение цен на нефть) не должна снижать обороты деятельности России в Арктике. К такому выводу пришли аналитики Института региональных проблем в ходе исследования «Арктика в фокусе современной геополитики». Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с доводами экспертов.

blagoveshensk.ru Арктические войска России

Тревогу вызывает тот факт, что в США сегодня наблюдается тенденция, обратная российской — интерес к Арктике, по оценкам экспертов, значительно усиливается.

Пристальное внимание Штатов к региону связано не с какими-либо сиюминутными задачами развития арктических территорий. Его следует рассматривать в формате долгосрочного геополитического тренда — стремления этого государства к глобальному лидерству. Арктика воспринимается в США как регион, контроль над которым может существенно повлиять на расстановку сил в мире. Значимость соревнования, в представлениях американцев, только возрастает. Очевидно, что главный ответ на возникающие вопросы — почему так много стран проявляет интерес к Арктике — заключается в том, что в регионе сосредоточен огромный, один из последних не освоенных и не поделенных государствами потенциал, который становится жизненно необходимым для развития современной экономики. Таким образом, американский геополитический подход к проблеме не является ошибочным. Наоборот, он выражает наиболее адекватное восприятие ситуации.

Исследователи Института региональных проблем предлагают рассматривать Арктику как целостное геополитическое явление.

Сегодняшнее усиление беспокойства США в отношении российского арктического курса обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это стартовавшая в США предвыборная кампания, хоть это и является краткосрочной политической конъюнктурой. Республиканцы, позиции которых на предстоящих выборах пока представляются довольно слабыми, намеренно «укрупняют» проблему, критикуя администрацию демократов не столько за недостаточное освоение Арктики, сколько за проигрыш геополитической гонки России. С точки зрения американских «ястребов», Арктика — это точка глобального американо-российского противостояния, столь значимого, что от него зависит устойчивость позиции США как мирового лидера.

Во-вторых, традиционное соперничество между США и СССР и его правопреемницей Россией.

Причина третья — ресурсы, значимость которых с учетом политической нестабильности других богатых углеводородами регионов возрастает. Согласны с российскими экспертами и американские специалисты: «Геополитическое значение Арктического региона объясняется стремлением Соединенных Штатов к обеспечению своей полной энергонезависимости, — отмечает профессор школы социальной экологии Университета штата Калифорния (г. Ирвайн), руководитель долгосрочного проекта «На пути к устойчивому ХХI веку» по проблемам освоения Арктики и офшорного бурения Джон Мингус Уайтли. — Запасы сланцевого газа — только часть решения проблемы. Ресурсы Арктики заменить нельзя ничем. Это необходимый резерв и наша безопасность в будущем».

Причина четвертая — транспортное значение Арктики.

Причина пятая — макроэкономическая. Экономист Михаил Хазин поясняет: «Тут есть несколько причин, которые по большому счету сводятся к одной: современная экономика может развиваться только через расширение. Нужен экономический рост, без него будет социально-политический крах, а для роста нужны новые крупные проекты. Арктика тут вполне подходит. При этом есть еще и политические факторы (интересы России и Китая), но главный — именно экономический».

Для того чтобы быть сферой, сопоставимой по значению с космосом (с чем регион постоянно сравнивают в США), Арктика должна обладать не просто огромными ресурсами и возможностями, а именно уникальными ресурсами и возможностями, то есть такими, которые нельзя компенсировать за счет других регионов и без которых нельзя обойтись, рассуждают эксперты. Главные причины особого интереса к Арктике связаны с ее макроэкономическими и геополитическими возможностями, а природные ископаемые и транспортные ресурсы являются хотя и важнейшими, но лишь одними из компонентов этого потенциала. Таким образом, основой арктического соперничества служат два главных фактора: макроэкономика и геополитика.

Главное макроэкономическое значение Арктики, по мнению экспертов, заключается в том, что она является точкой приложения капитала. Значение этого фактора кроется в сущности современной экономики — экономики заемных денег. «Капитал должен работать. Огромное перепроизводство денег, спекулятивные рынки в нулевые годы были счастьем и раем; но сейчас все поняли, что они работают плохо и нужны долгосрочные проекты, при которых капитал создавал бы инфраструктуру и сам себя воспроизводил», — поясняет экономист и политолог Михаил Делягин. Современная экономика не может существовать без точек приложения капитала, причем именно высокоприбыльного приложения. Сегодня они возникают только после новых технологических скачков, да и то только тех, которые открывают новую сферу для освоения. Подобные скачки — явление крайне редкое. В результате существует явный дефицит точек приложения капитала. Такой угол зрения позволяет сделать вывод: Арктика — единственная «ничейная» территория планеты, пригодная для освоения, и масштаб этого проекта неизбежно повлечет технологический скачок той экономики, которая будет осваивать Арктику. Все это, в свою очередь, может поднять экономику на новый уровень. Именно такую роль в свое время сыграли ядерный и космический проекты.

Макроэкономическое значение Арктики уже само по себе определяет ее геополитическую важность. Помимо собственно военно-стратегического значения, стоит понимать, что развитие Северного морского пути (СМП) станет фактором консолидации Евразии, что, по словам Михаила Делягина, будет «кошмаром» для США. Кроме этого, сближение России и Китая, чему способствует активизация СМП, ослабит экономику США. Таким образом, приходят к выводу авторы исследования, комплексное освоение Арктики существенно меняет конфигурацию транспортных путей, а следовательно, и мировую геополитическую ситуацию.

Сегодня к Арктическому региону проявляют интерес отнюдь не пять стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания), имеющие там территории. Свои арктические стратегии есть у приполярных стран: Исландия, Швеция, Финляндия, свои цели сформулировал Евросоюз. Экономические, военно-стратегические и иные цели преследуют КНР, Япония, Индия, Южная Корея и другие. «Даже беглого взгляда на стратегии различных государств хватает для того, чтобы понять — Арктика в XXI веке будет находиться в фокусе пристального внимания не только официальных приарктических государств, но и тех стран, чьи территории весьма удалены от нее», — констатируют авторы доклада.

Сегодня, в сложнейших внешнеполитических условиях (санкции, противостояние с Западом, украинский кризис и война на Ближнем Востоке) — интерес России к теме Арктики несколько ослаб. Регион, оставаясь важнейшим направлением развития, очевидно, выпал из списка неотложных приоритетов, полагают исследователи. Этой тенденции способствовало и падение цен на нефть. Складывается ощущение, что развитие Арктики отодвигается — переносится в завтрашнюю, а то и послезавтрашнюю повестку дня. Такой подход в корне неверен и опасен, заявляют авторы доклада. Ориентация на сиюминутную ситуацию на мировом нефтяном рынке — позиция недальновидная и конъюнктурная, а следовательно, неэффективная.

Сегодня среди других стран интерес к Арктике не падает, а растет. И если Россия будет двигаться против этого течения, мы рискуем утратить уже имеющиеся позиции и преимущества.

Выбирая между жестким отстаиванием национальных интересов и балансом интересов всех стран региона, России следует основывать свою арктическую политику, опираясь на международное сотрудничество и взаимный учет интересов, убеждены авторы исследования. Как и прежде, наша страна должна постоянно подчеркивать, что подобный курс для нее более предпочтителен, чем усиление соперничества в Арктике. При этом всегда стоит помнить, что «у России в Арктике нет ни друзей, ни врагов; но у России в Арктике есть интересы, и защищать их — наш долг».