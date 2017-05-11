11 (24) мая родился советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, обладатель Сталинской и Ленинской премий Михаил Шолохов.

Михаил Шолохов пишет роман «Поднятая целина» в станице Вешенская 1930-е годы

Это имя неразрывно связано с миром донского казачества. Будучи незаконным ребенком, Шолохов не был казаком по рождению. Родной отец Александр Михайлович происходил из мещанского рода, мать Анастасия Даниловна была подёнщицей, из крестьян. Казаком маленький Миша формально числился ровно до 8 лет: пока не умер первый муж матери Стефан Кузнецов, который был записан как отец ребенка и чью фамилию Шолохов носил в детстве.

Казаком Михаил Александрович стал по факту. За исключением непродолжительных периодов проживания в Москве вся жизнь Шолохова была связана со станицей Вёшенской Донецкого округа Области Войска Донского. Родился на хуторе Кружилине, в Каргине — посещал мужское приходское училище, в Латышеве — после занимался ликвидацией безграмотности, в Каргинской — работал делопроизводителем в заготконторе Донпродкома, в станице Букановской молодой Шолохов — налоговый инспектор. Все эти места потом станут площадкой, где будут разворачиваться события его нобелевского четырехтомного романа-эпопеи. Героев же Шолохов наделит чертами реальных близких и знакомых ему людей: фактическая реальность распадется и будет собрана заново в художественных полотнах автора.

Шолохов в годы гражданской войны

Мир Шолохова — это течение Тихого Дона сквозь исторические вихри, под треск устоев, течение жизни народа сквозь призму истории. За каждым историческим событием — радости и горести, счастье и трагедии людей, покалеченные судьбы которых ложатся в основу перемен. Пространственный мир Шолохова-художника — Донщину, его географическую константу, его универсум — последовательно, от произведения к произведению, разрывает Гражданская война, сотрясает коллективизация, уничтожает Великая Отечественная. Михаил Шолохов — не зря он нашел себя и в журналистской профессии, — как репортер, идет по следу истории и, препарируя ее, пытается разобраться в произошедшем. В 1925-м он приступает к первой главе романа «Тихий Дон», в 1932-м выходит первая часть «Поднятой целины», а в 1942-м — фактически параллельно с реальными событиями — Шолохов начинает работу над «Они сражались за Родину».

Шолоховская рукопись первой книги романа «Тихий Дон» (факсимиле) — черновик

Возможно, такая манера творчества «по горячим следам», манера летописца, с которым сравнивал Шолохова Василий Шукшин, во многом и предопределила невероятный успех произведений писателя. Пока по прошествии времени события не обросли мифами, не были облагорожены пропагандой или, не дай бог, личным бытовым конформизмом, самый верный способ — говорить правду, увековечивать ее пером. Честность и правдивость — именно то, за что Шолохов получил народное признание и благосклонность партийного руководства. В Российской ассоциации пролетарских писателей Шолохова упрекали за идейные шатания главного героя «Тихого Дона» Григория Мелехова, политуправлению при Совете народных комиссаров не нравился «кулацкий уклон». В 1931 году, в доме Максима Горького, Иосиф Сталин поинтересовался у Михаила Александровича, почему советский писатель будто бы сочувствует белому движению, на что тот ответил, что белогвардейцев, в частности Корнилова, есть за что уважать, хотя и не все достойные внимания вещи автор вставил в текст. После этого разговора рукопись стала неприкасаемой — печаталась без чьих-либо цензурных правок. В 1938 году Иосиф Сталин лично разбирался в деле, согласно которому НКВД обвиняло писателя в контрреволюционной деятельности.

«Говорить с читателем честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную…» — призывал Михаил Шолохов в речи по случаю вручения ему Нобелевской премии по литературе в 1965 году. Приукрашивать «действительность в прямой ущерб правде» или щадить «чувствительность читателя из ложного желания приспособиться к нему» Шолохов считал неприемлемым. Вписаться в конъюнктуру легко, но вызвать отклик в сердцах людей — народа, — кривя душой нельзя.

«И теперь, чем старше, тем глубже сопоставляю социальные перемены, происходившие в моем родном селе и в станицах на Дону, описанные в Ваших романах: они настолько близки и понятны, что я нередко думаю, что Вы писали о донских казаках, а написали об амурских казаках, и если — читая Ваш роман — я представлял Ваш родной Дон, а сидел на берегу своей реки Зеи. Настолько все похоже!» — рассказывал в письме Шолохову амурский казак, пожилой доктор Андрей Зенин. Красноармейцы писали с просьбой выслать последние главы романа «Они сражались за Родину», просили автора довести Петра Лопахина до Берлина и жаловались, что газетные вырезки произведения, которые солдаты по очереди читают в окопах, быстро изнашиваются и «вытираются».

Шолохов, просто, бесхитростно изображая обычных людей в сложных условиях, дарил читателям чувство сопричастности, создавая таким образом отдушину в безысходности. В 1972 году, спустя десятилетия после публикации «Тихого Дона», один из бывших осужденных рассказал Михаилу Шолохову, что давал его роман зекам в глухих сибирских лагерях. «Я переживал то же, что и мои слушатели ‑ и одновременно меня охватывал трепетный восторг и гордость — восторг, изумление перед силой слова, заставившего всех нас забыть свои искалеченные жизни, вечную тревогу за близких, тоску при мысли о тревожном будущем — забыть свою судьбу и жить чужой. Я не могу сказать «судьбой вымышленных людей» — для нас они были людьми живыми, с которыми мы все время шли рядом».

Супруги Шолоховы перед вручением Нобелевской премии. 1965

Можно ли называть себя патриотом, любить Родину, но не любить при этом народ? Можно ли любить народ и быть равнодушным к каждому отдельному человеку? Перед Шолоховым эти вопросы не стояли. Один из современников сказал, что «забота о человеке не покидала его до конца жизни; его личное кредо — «любить человека» — было делом всей его жизни». Еще когда слава писателя только набирала обороты, Вёшенская уже стала местом, куда стремились не только ценители творчества, но и те, кому нужна была помощь, кто хотел быть услышанным или искал справедливости. Шолохов-депутат с помощником лично принимал посетителей и старался отвечать на каждое письмо. При содействии писателя в станице были построены санаторий, дворец культуры, асфальтовая дорога до города Миллерово, начато строительство моста через Дон, которое было завершено уже однако после смерти писателя. Шолохов способствовал популяризации казачьей культуры: по его инициативе создан народный казачий хор и молодёжный театр.

Александр Стручков Домик на хуторе Кружилин, где родился Шолохов

Литературное наследие Шолохова — советского писателя, прижизненного классика, отмеченного государственными наградами — не поросло пылью на библиотечных полках. Да и не может. С распадом того государства оно не превратилось в непонятную нудную архаику, обязательную только для школьной программы. Шолохов востребован. За свою глубину, за колорит, за историчность, за ненаносной гуманизм — за «настоящесть». Шолохов необходим: с возрождением этого государства мы с удвоенной силой пытаемся любить Родину. А получается ли?