Ништадтский мирный договор, заключенный между Россией и Швецией в 1721 году, является краеугольным камнем в становлении Российской империи. Именно после победы России в Северной войне, присоединения балтийских провинций и активного участия в европейской политике Пётр возлагает на себя титул Императора, а Россия становится Империей.

Поль Деларош. Пётр I Алексеевич

Сам документ о подписании мира со всеми условиями хорошо известен. Ништадтский мирный договор устанавливал между Россией и Швецией «пребываемый, вечный, истинный и ненарушимый мир на земле и воде» после изматывающей и принципиальной 20-летней Северной войны. Практическим выражением вечной дружбы стало разграничение сфер влияния: Швеции оставалась почти вся Финляндия, России — Прибалтика и Карельский перешеек.

Подписание мирного договора в Ништадте. 30 августа 1721. Гравюра П. Шенка. 1721

Как и любой мирный договор, документ является плодом длительных дипломатических усилий и согласований. И история заключения этого мирного договора началась задолго до 1721 года.

То, что Россия выходит победителем из схватки с сильнейшим государством Европы того времени, становится понятно уже в 1714 году после Гангутского сражения. Кампании 1715−1716 годов отличались хаотичностью и непоследовательностью, в основном по вине союзников России. После блистательных побед над «непобедимой армией» Карла XII авторитет и влияние Российского государства и Петра усиливался. А появление новой сильной военной державы в этом регионе Европы не входило в планы ни одной из воюющих сторон.

Жан-Марк Натье. Пётр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и звездой на груди. 1717

В 1715 году к коалиции против Швеции присоединяется Англия, Голландия, Ганновер и Дания в надежде поучаствовать в дележе части территорий некогда великой Швеции. Но решительных сражений не происходит, к тому же Петра союзники начинают подозревать в стремлении захватить земли в Германии. Пётр в своих письмам в Сенат напрямую обвиняет союзников в срыве военных антишведских кампаний. Швеция и Россия начинают искать выходы из войны.

В 1718 году Карл XII при посредничестве Франции обращается к Петру с просьбой начать переговоры о мире. С 1718 по 1719 год на Аландских островах собрались дипломаты России и Швеции, чтобы обсудить условия перемирия. В ходе Аландского конгресса рассматривалось не только окончание войны, но и, как это ни парадоксально звучит, создание российско-шведского союза против Англии. Естественно, Лондон всячески пытался противостоять этим договоренностям и перетянуть Швецию на свою сторону. Более года шел торг вокруг возможных мирных условий. Россия предлагала не только заключить союз, но и отказаться от части завоеванных территорий Швеции.

Король Швеции Карл XII

Предполагалось, что за Россией останется Ингрия, Эстляндия с Ревелем, Лифляндия с Ригой, часть Карельского перешейка с Выборгом и Кексгольмом. Занятая русскими войсками Финляндия и большая часть Карелии возвращались Швеции. Россия обязалась оказать помощь в возвращении Швеции Вердена и Бремена. Кроме того, Пётр был готов согласиться на то, что польским королем станет Лещинский — креатура Швеции и Франции.

После убийства Карла у стен норвежской крепости Фредрикстен переговоры застопорились. В итоге Швеция вышла из переговоров, подавшись на посулы Англии помочь ей в борьбе с Россией. Военная кампания 1720 года была проста и эффективна: русские устраивали набеги на территорию Швеции, жгли города, заводы, поместья и демонстрировали намерение захватить Стокгольм. В 1720 году была одержана морская победа при Гренгаме. Помощь от Англии Швеция так и не получила. Принуждение к миру принесло свои плоды. Обессиленная, опустошаемая набегами русских, Швеция вновь запросила мира.

metal-observer.com Крепость Фредрикстен. Вид сверху

Фактически оставшись один на один с Россией, Швеция потеряла возможность для дипломатического манёвра, и в этот раз ей пришлось быть более сговорчивой.

Согласно Ништадтскому договору, «в совершенное непрекословное вечное владение и собственность» России отдали Эстляндию и Лифляндию с городами Пярну, Ревель (Таллин), Дерпт (Тарту), Нарва, Рига; Ингерманландию, часть Карелии и кусок Выборгского лена с Выборгом и Кексгольмом (Приозерск). Петру также достались крупнейшие острова вблизи эстляндского побережья — Эзель (Саарема) и Даго (Хийумаа) — и острова Финского залива к юго-востоку от линии Ревель — Выборг. Русские войска освобождали Финляндию, Санкт-Петербург отныне не имел на нее притязаний.

Гангутское сражение. Гравюра Маврикия Бакуа. 1724—1727

Удивительно, хоть и проигравшая Швеция «отдавала», а не «продавала» балтийские провинции победителю, за них, в соответствии с сепаратным артикулом договора, Россия выплачивала два миллиона ефимков. Страна, в годы войны переплавлявшая колокола на пушки, предоставила в качестве компенсации около 56 тонн серебра (примерно эквивалентно годовому бюджету шведского королевства тех лет), а также льготный режим на вывоз хлеба из прибалтийских портов. Населению Прибалтики Россия гарантировала сохранение имевшихся в обществе привилегий, свободу вероисповедания, восстановление прав на землю при наличии доказательств. Россия получила первокласные порты и гавани на Балтике, а Прибалтика получила 300 мирных лет для экономического и национального развития.

Так на континенте зародилась новая великая Империя.