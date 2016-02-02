Почти всю прошедшую неделю норвежский заполярный городок Тромсё был столицей так называемого циркумполярного мира: там проходила крупнейшая международная арктическая конференция — уже десятая по счету — «Арктические рубежи» (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ученые, политики и бизнесмены, чтобы совместно обсудить, каким образом, на каких принципах в будущем формировать устойчивое развитие Арктики. В этом году — как и впервые, десять лет назад — дискуссия была построена вокруг дилеммы «промышленность — экология».

rrnews.ru Белый медведь

Ежегодно «Арктические рубежи» собирают порядка 1300 участников из 29 стран, в этом же году организаторы ожидали на 500 человек больше. Отдельно стоит посмотреть на состав «топовых» участников. Разумеется, кабинет министров принимающей страны посетил Тромсё чуть ли не в полном составе. Тут и премьер Эрна Сульберг, и министр иностранных дел Берге Бренде; министр климата и окружающей среды Видар Хельгесен, министр рыбного хозяйства Пер Сандберг, глава министерства нефти и газа Торд Лиен — кураторы всех тех ключевых областей, которые связаны с Арктикой. Вполне ожидаемо и присутствие на конференции финской делегации во главе с министром иностранных дел Тимо Сойни. Если учитывать, какие ожидания с Арктикой связывает стагнирующая финская экономика, то неудивительно, что финский министр, опаздывая, сразу из аэропорта поспешил к участникам конференции. Кристина Перссон, министр, координирующий северное взаимодействие и стратегическое планирование, Виттус Куяукитсок, министр финансов, ресурсов и иностранных дел, а также Рагнхейдур Элин Арнадоттир, министр промышленности и торговли, представляли Швецию, датскую автономию Гренландию и Исландию соответственно. О том, что Арктика остается важнейшим приоритетом США, с полей форума заявил не кто иной, как представитель Госдепартамента США по арктическим вопросам адмирал Роберт Папп.

На этом фоне несколько удивительно, что официальную российскую делегацию возглавлял руководитель департамента международного взаимодействия министерства природных ресурсов и экологии Нуритдин Инамов, а об основных направлениях российской политики в Арктике участникам конференции рассказывал и вовсе проректор Европейского института в Санкт-Петербурге профессор Никита Ломагин. Из дипломатов в Тромсё приехал представляющий Россию в Арктическом совете Владимир Барбин, который в рамках отдельной сессии обсуждал с коллегами роль и перспективы развития этой же структуры. Вице-президент Русского географического общества Сергей Катиков, несколько человек из руководства северных регионов, журналисты трех-четырех СМИ, а также самая многочисленная группа — студенты крупнейших вузов и молодые исследователи. Таким образом, россиян всего порядка 70 человек.

На самом деле, это не новость, а уже почти закономерность. Годом ранее на подобной встрече нас было вообще чуть более 30, хоть и со спецпредставителем президента по вопросам Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Арктика — не место конфронтации, зона мира и стабильности, между странами в регионе хорошие отношения. А когда заведующего норвежским МИД Бренде прямо спросили, почему так мало русских, оказалось, что повлияла все та же внешнеполитическая конъюнктура — нарушение Россией международного права в отношении Украины. В общем, ситуация сейчас не та, поэтому и не приехали, предположил министр.

Приглашали ли Сергея Лаврова обсуждать будущее Арктики в этот раз, известно лишь кулуарам МИДа. Но между тем именно в день начала конференции в журнале Shared Voices Magazine выходит статья российского министра о международном сотрудничестве в целях процветания Арктики. За 20 лет существования Арктического совета в регионе действительно многое сделано, констатирует он, и «Россия будет и впредь всемерно содействовать укреплению взаимовыгодного равноправного партнерства в регионе».

Безусловно. Но возникает вопрос: какую форму примет это «содействие равноправному партнерству»? Станет ли это игрой в одни ворота или все же произойдет перехватывание инициативы, формирование своей региональной повестки?

Арктический совет и вправду главный и, что важно, все еще эффективный инструмент взаимодействия государств в регионе. Решения в нем принимаются на основе консенсуса сторон, помимо членов совета, на его политику оказывают влияние и наблюдатели, у которых, в свою очередь, также свои цели. Так что дополнительное влияние и авторитет арктическому государству тут лишними не будут. Особая самостоятельность в этой структуре у организаций коренных народов, они также участвуют в принятии решений. И это, несомненно, справедливо, хоть и таит в себе определенную долю опасности. И когда глава парламента норвежских саамов говорит, что вся история коренных народов Арктики — это история грабежа и эксплуатации, а Эрна Сульберг замечает, что ключевые игроки и творцы политики на Крайнем Севере — региональные власти… Логично уже сейчас предвосхитить вопрос: нужна ли вообще Москва (арктическим государствам) в решении вопросов Крайнего Севера?

Как говорится, дьявол кроется в деталях. И справедливо, что из таких деталей дьявол и складывается. Студенческие программы, экспертные встречи, совместные инициативы местного самоуправления, защита самобытности и традиционного образа жизни коренных народов, экологические инициативы и так далее. Если ты сам не формируешь смыслы, значит, однажды тебе их предложат.

Очевидно, что будущее Арктики мы формируем сегодня. То, по какому принципу и на чем будут строиться отношения через пять, десять, двадцать лет, определяется уже сейчас. Слишком много стратегических интересов сосредоточено в этом самом сложном с географической точки зрения месте. Слишком большой экономический потенциал заключает в себе Арктика и при этом максимальные экологические риски. Между арктическими странами в плане культуры, политики, экономики, уровня жизни населения и так далее имеют существенные различия, и, увы, довольно много противоречий по ряду пусть и не арктических вопросов. Конфронтация на Крайнем Севере не нужна никому, однако, нельзя же отрицать конкуренцию? На примере взаимоотношений стран в регионе, как справедливо отмечают политики и эксперты, можно попытаться выстроить и опробовать некую новую, иную модель взаимодействия, что сегодня было бы вполне к месту. Мы можем по идеологическим, практическим или иным причинам не участвовать в мероприятиях, предлагаемых нашими «партнёрами». Но тогда мы сами должны задавать вектор интеллектуальной дискуссии относительно будущего Арктики. Но и это мы не делаем. Размещение российского флага под водой на Северном полюсе не является оправданием интеллектуальной беспомощности. В общем, слишком много поставлено на карту, и поэтому неважных явлений или событий в Арктике на данный момент нет.