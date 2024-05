Предстоящий выбор нового президента США, так или иначе, заставляет оглянуться и оценить достижения старого. Арктическую политику Барака Обамы эксперты характеризуют как непоследовательную, в целом, президента упрекают в излишней зацикленности на глобальных проблемах, экономической недальновидности и пр. Кем бы ни оказался Барак Обама в судьбе Арктики, он уже вписал свое имя в историю развития американского заполярья. Его администрация заложила основу политики США в регионе, приняв Арктическую стратегию; он — первый президент, посетивший Аляску; при нем Штаты председательствовали в Арктическом совете.

Двухгодичное председательство США в Арктическом совете весной достигает своего экватора. Насколько успешным и результативным оно станет для региона в целом, судить пока рано. Однако то, что председательство стало переломным моментом для американской Арктики, уже можно утверждать. Жители Аляски это поняли, узнав, что в августе 2015 года к ним приедет президент — впервые действующий президент США намеренно приехал в штат, пробыл там три дня, пообщался с местными жителями, дал 38 поручений, выступил на конференции, предварительно лично оценив «губительные последствия изменения климата». Визит Барака Обамы на Аляску свидетельствует о том, что Арктика — главный приоритет для американской нации, отметил позже спецпредставитель США по вопросам Арктики адмирал Роберт Папп.

Рассказать американцам о том, они, купившие Аляску в 1867 году и не все представляющие, где конкретно Аляска расположена, являются арктической нацией — еще одна «внутренняя» задача председательства в Арктическом совете. «Наша цель — повысить осведомленность американского общества относительно Арктики, пока в течение двух лет у нас есть эта трибуна [пост председателя], — отмечала представитель Госдепартамента в Арктическом совете Джулия Горли. — Мы хотим знать — насколько это возможно — что в центре страны обычные люди на улице знают, что мы — арктическая нация, знают, где находится Аляска, и хоть сколько-нибудь понимают, почему проблемы Арктики касаются каждого».

Нью-йоркского дельца, фермера из Колорадо или гавайского туроператора процессы в Арктике должны беспокоить, главным образом, потому что изменение климата там негативно сказываются на США и на планете, в целом (1). В Арктике лед тает быстрее, чем где бы то ни было, уровень моря повышается, берега размываются, прибрежные населенные пункты оказываются под угрозой; птицы, рыбы, морские млекопитающие сначала меняют образ жизни, потом и вовсе исчезают и т.д. Аляска, по мнению американского президента, первая, кто чувствует и уже страдает от этих необратимых изменений. Именно борьбу с изменением климата администрация Обамы выбрала в качестве приоритета (или слогана) работы на посту председателя Арктического совета, притом как во внешних, так и во внутренних делах.

Одним из важнейших практических шагов в проведении арктической политики стало создание в январе 2015 года исполнительного руководящего комитета по вопросам Арктики — органа, который координирует действия всех ведомств, департаментов и агентств, когда дело касается Арктики. Формально руководителем комитета стал Джон Холдрен, директор бюро по определению научно-технической политики при президенте США. Исполнительным — непосредственным — директором был назначен человек не менее (а может и более) стратегически мыслящий — Марк Бжезинский. Сын одного из главных идеологов американской внешней политики эпохи «холодной войны» Збигнева Бжезинского, он ранее был послом США в Швеции, а прежде, в администрации Билла Клинтона курировал отношения с Россией и Юго-Восточной Европой. Теперь он выступает посредником между Аляской и Вашингтоном, который, в свою очередь, намерен обрести большее влияние в решении арктических проблем.

150 лет спустя: пора осваивать

То, что у Вашингтона есть свое мнение относительно развития американского заполярья, показал визит президента. Хоть и вовлечение местных жителей, коренных народов в процесс принятия решений в вопросах Арктики — один из основных декларируемых принципов работы профильных ведомств в отношении Аляски, конкретные результаты пока не свидетельствуют, что Джуно и сенаторам от штата будут во всем потакать (2).

К примеру, вопрос ледоколов — один из самых насущных для жителей Аляски. Белый дом, кажется, сам не может дать однозначный ответ, сколько у страны ледоколов. В распоряжении береговой охраны их три, из них рабочих — два, в сложных ледовых условиях работает один. Власти признают, что ледокольные мощности — это один из основных инструментов отстаивания интересов страны в Арктике. Однако, пока речь идет о создании лишь одного ледокола: в 2017-м выделят $150 млн на организационные расходы и подготовку к закладке, а также будут искать основные средства, к 2020-му ледокол должен быть заложен. И жители Аляски, и сама береговая охрана каждый раз подчеркивают: им нужны ледоколы. Пока же в этом вопросе США — не менее «арктическое» государство, нежели Китай, у которого со Штатами здесь паритет.

То же можно наблюдать в вопросе освоения природных ресурсов, прежде всего углеводородов. Как ни странно, в целом, власти Аляски выступают за добычу нефти и газа, так как это основа экономики штата. Белый дом же в планах на 2016 год (3) уделяет большее внимание развитию альтернативных источников энергии на Аляске, поддержке традиционной экономики коренного населения, сельского хозяйства, а также выделяет дополнительные средства на здравоохранение, повышение энергоэффективности и т.п. В отношении невозобновляемых источников говорится лишь о необходимости повышения безопасности добычи, а также совершенствовании техники и дальнейшего сбора научной информации для работы на шельфе. Возможно, федеральным центром специально для Аляски будет разработана национальная арктическая энергетическая политика, однако, она будет затрагивать, главным образом, альтернативную энергетику.

Между тем, довольно много внимания в указах президента, впечатленного увиденным на Аляске, уделяется повышению качества жизни жителей штата. Будет разработана пилотная программа расселения аварийных деревень. $15 млн в 2016-м и еще $300 000 в течении двух лет выделят для адаптации жителей прибрежных районов штата к последствиям изменения климата и просто на поддержание психологического здоровья. Почти $16 млн в этом году направят из государственного бюджета для обеспечения жителей Аляски чистой питьевой водой; ранее на эти же цели выделялось $7.1 млн и $2.8 млн.

Для того, чтобы отслеживать изменения биоразнообразия в Арктике буквально в режиме реального времени американское агентство по защите окружающей среды разработает приложения для смартфонов. В них местные жители будут публиковать комментарии, фото с автоматической геолокацией. Предполагается, что в будущем приложения будут доступны и жителям европейской Арктики — финнам и скандинавам, главным образом, в результате чего будет создана некая пан-арктическая сеть гражданских наблюдателей.

Строго научный контроль за природой региона также будет осуществляться: появится сеть станций замера уровня моря, летом будет запущен спутник, фиксирующий в режиме реального времени (!) изменения толщины льда. К концу председательства в 2017-м году будут созданы и доступны спутниковые карты высокого разрешения Аляски и центральной Арктики. Продолжится работа по всеобъемлющему картографированию Чукотского, Берингова и моря Бофорта; особое внимание будет уделено транспортно-логистическому потенциалу северных морей.

Безопасность превыше всего

Социально-экономическое развитие Аляски и ответственное управление, как минимум, американской Арктикой — тот приоритет, который администрация Обамы демонстрирует «арктической американской нации». Однако, нельзя сказать, что при этом второстепенными становятся вопросы безопасности. Напротив, в документах, регламентирующих арктическую политику, продвижение интересов США в области безопасности обозначено как направление деятельности — «line of efforts» — под номером один. США, готовящиеся ратифицировать конвенцию ООН по морскому праву, придерживаются позиции, что Арктика должна быть территорией, максимально свободной для мореплавания и авиации. Аляска как американский форпост в регионе должна отвечать этой установке и быть готовой, как и все федеральные службы, к росту активности на море.

Ледокол, без которого реального контроля в Арктике быть просто не может, заложат к 2020-му году. Другой вопрос — портовые мощности. В штате сегодня существует единственный глубоководный порт — Датч-Харбор. До 2020-го года специалисты инженерного корпуса армии США должны проанализировать возможность создания еще, как минимум, одного глубоководного порта для базирования судов ледового класса. На данный момент в качестве основного варианта рассматривается городок Ном. По сравнению с Датч-Харбором, Ном расположен значительно севернее, на материке, ровно напротив российского Чукотского полуострова. И если Датч-Харбор на Алеутских островах это гавань на южной окраине Берингова моря, то Ном, считай, контрольно-пропускной пункт в Берингов пролив, через который доступ в Арктику получат все заинтересованные азиатские государства. Белый дом поясняет, что процесс создания порта в Номе затягивается, так как Shell вынуждена была отказаться от планов бурения в американской Арктике, что повлияло на экономическую рентабельность порта. Однако, тем не менее, перспективы гавани оценивают военные специалисты — это факт, и вероятно, решение продиктовано не только соображениями коммерческой выгоды.

Другое направление повышения безопасности американской Арктики — развитие телекоммуникационной инфраструктуры и контроль над воздушным пространством. Так, в 2015 году федеральная авиационная администрация увеличило количество станций автоматического радиовещательного зависимого наблюдения (ADSB) — теперь их 41. Таким образом контролируются трафики движения как гражданских, так и военных самолетов, метеоусловия и т.д. Кроме того, обновляется инфраструктура аэропортов Аляски — в частности, городов Коцебу и Ном.

Внимания политического центра к жизни и обустройству арктического полуанклава — нашего арктического штата, как теперь говорят про Аляску в Вашингтоне — безусловно, за годы правления Барака Обамы возросло. Обычных американцев также пытаются просвещать относительно проблем далекого региона, подготавливая таким образом «удобное» общественное мнение. Арктика действительно меняется. Но перерастет ли климатическое потепление в политический накал?

(1) Инициатива Госдепартамента США под эгидой председательства в Арктическом совете «Наша арктическая нация» https://medium.com/our-arctic-nation, где на протяжении 50 недель 50 американских штатов публикуют свои истории о том, какое отношение к Арктике имеет тот или иной американский штат.

(2) На основании отчета о ходе реализации Арктической стратегии США (2015 Year in Review, Progress Report on the Implementation of the National Strategy for the Arctic Region, March 2016)

(3) По данным обновленной Программы реализации Арктической стратегии (Appendix A, Implementation Framework for the National Strategy for the Arctic Region, March 2016)