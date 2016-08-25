Такая встреча в многостороннем формате за последнее время уже вторая: в 2013 году президент Барак Обама в Стокгольме беседовал с руководством пяти государств, но тогда все получилась спонтанно и «на скорую руку». Нынешний прием в Вашингтоне во всех смыслах был тщательно подготовлен. Как отметил президент Финляндии Саули Ниинистё, похоже, американо-скандинавское обсуждение самых насущных региональных и международных проблем становится регулярным. Барак Обама же, в свою очередь, диалогу тоже рад. Если бы все страны были такими, как североевропейские, проблем в мире было бы меньше, заявил он.

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Безопасность как таковая — ключевая тема нынешней встречи. Действительно, это главное, что сегодня наиболее «эффективно» объединяет все шесть стран: каждая обеспокоена действиями России. Притом не только присоединением Крыма и якобы участием в конфликте на Украине — проблем хватает и на Балтике. Случаи нарушения российскими самолетами воздушного пространства той или иной страны каждый раз получают широкий резонанс; российская подлодка в шведских водах становится элементом фольклора — настолько часто шведам мерещится что-то «русское» и «военное». А вброс руководства Североатлантического альянса о том, что Россия отрабатывала на учениях нанесение ядерного удара по королевству, только удобряет почву для подобного мифотворчества. При этом любые разговоры о наращивании на Севере Европы сил альянса или присоединении к нему последних нейтральных стран отслеживаются и комментируются в Москве, что, в свою очередь, в Скандинавии каждый раз воспринимается крайне нервозно.

Неудивительно, что в ответ — большая вовлеченность НАТО в европейские дела. «Северные страны высоко ценят внимание США к Европе и ее безопасности. НАТО продолжает играть ключевую роль в обеспечении трансатлантической и европейской безопасности», — заявляют лидеры стран (Саули Ниинистё и Стефан Лёвен в их числе) в совместном итоговом документе.

Между тем США поддерживают и одобряют те «местные» инициативы по обеспечению безопасности, которые реализуются в регионе Балтийского моря. Тут речь идет прежде всего о Северном оборонном сотрудничестве — NORDEFCO — в котором задействованы все те же страны — Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия. Как бы ни хотелось называть этот «протоблок» «скандинавским мини-НАТО», остается все меньше оснований полагать, что структура (в случае жизнеспособности) в кризисной ситуации захочет и сможет занимать какую-то индивидуальную позицию. Более того, согласно итоговому заявлению президентов США, Финляндии и премьер-министров Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, Штаты намерены участвовать в совместных учениях NORDEFCO, и вскоре начнет формироваться правовая основа: два рамочных соглашения «сделают региональные связи более прочными». Стоит добавить, такому «упрочнению» будет способствовать и совместная борьба против гибридных угроз — последней модной тенденции «околооборонного» бизнеса и пиара. Каждая из скандинавских стран в той или иной степени готовится к гибридной войне — в бюджет закладываются дополнительные средства, проводятся семинары, чиновников учат выявлять троллей в интернете, печатаются брошюрки-инструкции для населения и т.д. и т.п. Что такое гибридные угрозы и как с ними хоть примерно бороться, никто внятно пока не сказал, но все понимают, что они есть и от кого исходят — в общем, места для спекуляций хватит всем.

Соединенные Штаты Америки не скрывают, что с точки зрения обеспечения безопасности на Балтике для них стратегическое значение имеет Швеция. Об этом в очередной раз напомнил заместитель министра обороны Боб Уорк — первый за последние 16 лет официальный представитель оборонного ведомства США, посетивший с визитом скандинавское королевство. «Я действительно верю, что Швеция — лидер в регионе, и она поможет нам поддерживать мир и безопасность всех жителей стран — членов НАТО и государств-партнеров в рамках региона», — заявил американец, прибыв в конце апреля в Стокгольм в преддверии саммита лидеров.

По итогам общения с министром обороны Петером Хультквистом и главкомом Микаэлем Байденом у американской делегации «сложилось представление о том, как Швеция оценивает безопасность в регионе». Шведы пояснили, что наибольшие опасения у них вызывает поведение России в морском и аэрокосмическом пространствах, американские военные чиновники тут согласились, отметив: для США принципиально, чтобы Балтика оставалась открытой и доступной для всех стран региона.

Шведско-американская солидарность по поводу «общих вызовов и угроз» не единственное, что сближает страны. Крайне важным аспектом «общения» по линии оборонных ведомств является сотрудничество в области технологий и инноваций, о чем тоже шла речь. Посетивший Швецию Боб Уорк как раз является ключевой фигурой в разработке новой оборонной политики США — Третьей стратегии компенсации (The Third Offset Strategy). Цель инициативы предельно проста: сохранение и приумножение военного превосходства Штатов в XXI веке. И поэтому одной из основных становится задача выявлять, разрабатывать и ставить на вооружение прорывные технологии и образцы вооружений и военной техники. В условиях сокращения и оптимизации бюджетных расходов США на оборону (в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), Швеция — с ее эффективной системой развития и поддержки инноваций, с феноменально мощным ВПК и в целом наукоемкой экономикой — становится таким партнером, в котором Штаты очень даже заинтересованы. При этом, учитывая, что США сами как таковые признанные в мире производители и экспортеры самого разного рода оборонной продукции, потенциально шведско-американский тандем может выгодно поделить рынок оборонных закупок в регионе, рассказы же про «российскую угрозу» точно обеспечат спрос.

Недаром в последние пару лет оборонные бюджеты всех скандинавских стран увеличиваются. В ходе визита в Вашингтон норвежский премьер Эрна Сульберг заявила, ее страна (несмотря на внушительные потери доходов от нефти и рекордный уровень безработицы) продолжит инвестировать в инфраструктуру безопасности. И если Швеция — это стратегический форпост США на Балтике, то Норвегия — «за старшего» в другом регионе общего интереса — в европейской Арктике. В разговоре с американским президентом Эрна Сульберг повторила позицию королевства: военная инфраструктура России вблизи наших границ пока не является прямой угрозой; однако, если в мире что-то произойдет, Север автоматически становится стратегической территорией. Смысл, скрывающийся за дипломатическим тоном премьер-министра, не раз четко озвучивался министерством обороны. Альянс должен укреплять свои позиции на море, и норвежские морские границы должны постоянно патрулироваться и защищаться силами НАТО, настаивает министр обороны Ине Эриксен Сёрейде. Этого она, собственно, и намерена добиваться на летнем саммите в Варшаве.

Саммит стал площадкой, где стороны успели обсудить весьма широкий круг вопросов. Безопасность региональная и международная, борьба с терроризмом, преодоление миграционного кризиса, сотрудничество в Арктике, работы по Парижскому соглашению по климату, а также укрепление трансатлантических связей, в том числе за счет установления Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства.

Встреча лидеров стран Северной Европы и США в очередной раз показала, что в качестве равноправного партнера Вашингтон расценивает именно этот региональный костяк, который к тому же практически по всем вопросам выступает солидарно. Как бы ни хотелось, к примеру, Эрне Сульберг получить приглашение для встречи один на один, США готовы серьезно вести диалог только со всеми Nordic Countries, как обобщенно называют совокупность пяти стран. Стратегический выход Норвегии и Гренландии в Арктику, обращенность Исландии в Арктику и Атлантику, энергетические возможности Норвегии, датский опыт чистой энергетики, инновационный потенциал стран, крайне высокое экологическое сознание населения, интерес к международным проблемам и т.д. — в таком комплексе характеристик и возможностей Северная Европа превращается в союзника, достойного внимания. Между тем по одиночке, касательно отдельных проблем региона, лидеры стран с той или иной степенью робости напоминают: Россию сбрасывать со счетов нельзя. Укрепление безопасности и стабильности подразумевает должный диалог с Россией, как отмечает, к примеру, президент Финляндии — у которой почти 1500 километров российской границы на востоке — только так, и действительно, только так можно добиться транспарентности поведения и снизить риски. Однако Вашингтон подобные доводы, похоже, не слышит.

Скандинавское единство и солидарность — это комплекс возможностей для повышения своего веса в международных делах. Однако они же — и способ манипулирования.