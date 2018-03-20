Оборонное сотрудничество Швеции и Финляндии в течение последних двух лет набирает обороты. Созданные за это время договоренности предусматривают проведение совместных военных учений армии, авиации и флота, партнеры могут использовать материальные ресурсы вооруженных сил друг друга. Политики двух стран, ответственные за оборону, заявляют, что военное сотрудничество Швеции и Финляндии — главный приоритет оборонной политики двух нейтральных стран. Говорить о новом военном блоке на границах России пока рано, однако шведско-финское взаимодействие потенциально может привести к созданию юридически оформленного оборонного союза. К такому выводу пришли обозреватели специализированного издания Defense News. ИА REGNUM публикует перевод статьи.

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Переговоры об углублении военного взаимодействия, как правило, уходят на второй план на фоне как никогда интенсивного сотрудничества Финляндии и Швеции с НАТО. А укрепление отношений с альянсом во многом спровоцировано повышением напряженности и «непредсказуемой агрессией» России в регионе, считает издание.

Генерал Микаэль Байден, главнокомандующий вооруженными силами Швеции, уверен, что вероятность конфликта между Россией и НАТО в регионе Балтийского моря возросла. Прибытие военной техники НАТО в регион в то время, когда Россия демонстрирует желание использовать военные средства для достижения политических целей, увеличивает возможность провокаций и конфликта, заявил Байден в ходе визита в Литву 26 февраля.

Текущие переговоры о расширении шведско-финского военного сотрудничества ограничивают будущее взаимодействие: они сводят его к «мирному времени».

Политические лидеры обеих стран верят, что амбиции могут быть масштабнее: оформить оборонительный союз, который включал бы в себя формальное обязательство прийти на помощь друг другу в случае нападения на территорию одной из стран.

«Создание договора не исключается. Сотрудничество, которое существует между Финляндией и Швецией, тесное, но у нас впереди — долгая дорога», — считает министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

Министерство обороны Швеции в данный момент изучает юридические последствия создания такого договора с Финляндией. Благодаря исследованию будут выявлены и затем устранены юридические препятствия, которые мешают долгосрочному, эффективному военному взаимодействию и совместной работе.

В результате конституционного контроля будет выявлено, насколько глубоким в будущем может быть военное кооперация, пояснил министр обороны Швеции Петер Хультквист. «Сегодня существует ряд юридических помех, которые мешают более тесному военному сотрудничеству. Чтобы определить, каким образом изменить законы для создания базы для общей ответственности, исследования продолжаются», — пояснил Хультквист.

Политическая поддержка юридически оформленному оборонному блоку растет как в Швеции, так и в Финляндии. Бывший премьер-министр Финляндии (2003−2010) Матти Ванханен уверен, что создание союза может стать основным компонентом будущего аппарата госбезопасности двух стран.

«Я поддерживаю ту точку зрения, согласно которой в вопросах войны и мира нужно быть очень аккуратным. Мы никогда не можем быть уверены, что в случае необходимости в нашем распоряжении будут ресурсы соседа, если сотрудничество с Швецией происходит на добровольной основе», — считает Ванханен.

Двусторонний договор и оборонительный союз, утверждает политик, позволили бы заложить как основу для преодоления разного рода неопределенностей в будущем, так и обозначить рамки для использования общих ресурсов.

«На мой взгляд, оборонительный союз между двумя странами не может быть функциональным или даже возможным, пока нет общей внешней политики. Лишь в этом случае возможен подлинный союз двух национальных государств», пояснил Ванханен, занимавший в 2003-м году пост министра обороны Финляндии и кресло президента Европейского совета в 2006-м.

По мнению Аллана Видмана, главы оборонной комиссии парламента Швеции, правительству королевства, прежде всего, необходимо досконально разобраться, какие у шведско-финского сотрудничества долгосрочные перспективы. Чтобы военный союз имел смысл, стороны должны знать, что договоренности остаются в силе в случае войны, уверен Видман.

Либеральная партия, к которой принадлежит Аллан Видман, в целом, поддерживает создание юридически закрепленного военного союза, рассматривая его как начало возможного пути двух стран в НАТО.

Инициативу также поддерживает оппозиционная Умеренная коалиционная партия, требующая от правительства Стефана Лёвена создать дорожную карту вступления Швеции в НАТО.

«Ухудшающееся состояние безопасности означает, что мы должны укреплять свою обороноспособность, в тесном взаимодействии, предпочтительно с Финляндией, разработать четкую дорожную карту для присоединения Швеции к НАТО», — заявляли ранее консерваторы в совместном постановлении, подписанном ответственными за вопросы обороны и внешней политики Карин Энстрём и Хансом Вольмарком. С 2012-го по 2014-й год в правоцентристском правительстве Фредерика Райнфельда Карин Энстрём занимала пост министра обороны Швеции.

Умеренные считают, что поправки, которые сегодня предлагают внести в договор между Швецией и НАТО от 2014 года, по-прежнему оставляют королевство изолированным, незащищенным и без гарантий, что в случае нападения альянс придет на помощь.

«Принимающий» договор 2014 года позволил НАТО перебрасывать войска через территорию Швеции, однако лишь в мирное время. Акцент в нем был сделан на участии сил НАТО в военных учениях на территории Швеции. «У договора между Швецией как принимающей страной и НАТО много преимуществ, но он не усиливает обороноспособность. Не так, как членство Швеции в НАТО с учетом принципа солидарности и военных обязательств», — заявила Энстрём.

Изменения в этом документе, которые рассматриваются сегодня в Швеции, также будут позволять силам НАТО перемещаться по территории Швеции, но уже не только в мирное время, но и в военное, и в случае вооруженного конфликта. Данный законопроект, который сейчас проходит проверку в законодательном совете, исключает возможность транспортировки ядерного оружия. Ожидается, что поправки вступят в силу во второй половине 2016-го года.

Что же касается Финляндии, то для нее вступление в НАТО будет «подлинным выбором», уверен Матти Ванханен, несмотря на то, что добавятся риски со стороны России. По мнению политика, интерес Финляндии к НАТО спровоцировали действия России и последующее агрессивное поведение в регионе.

«Если Россия продолжит нарушать стабильность на прилегающих к нам территориях, чаща весов склонится в сторону НАТО», — резюмировал Ванханен.