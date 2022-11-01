Владимир Васильев
Автор
Военный эксперт, специалист в области проблем безопасности и мировой геополитики.
Последние публикации
Как России отключить и уничтожить британского паразита
С точки зрения системы англосаксонского управления миром Британия — это штаб англосаксов в Европе, который подкреплён американским военным присутствием на европейском ТВД. Сейчас это около 100 тысяч военнослужащих США и сотни военных баз. России надо найти такую стратегию, чтобы «вырубить» Британию...
1 ноября 2022
Удар вдоль границы с Польшей приведёт к быстрому краху киевского режима
На днях в западных средствах массовой информации появился ряд похожих материалов на тему подготовки военнослужащих США к предстоящей войне с русскими. Например, американская телерадиокомпания CBS News 21 октября 2022 года посвятила свой репортаж переброшенной в Румынию 101-й воздушно-десантной...
31 октября 2022
Олаф Шольц совершит разведывательный визит в Китай
Канцлер ФРГ Олаф Шольц собрался в начале ноября 2022 года посетить Китай. Партийная пресса КНР, как и положено, пишет о предстоящем визите со сдержанным оптимизмом, выражая надежду, что Германия подаст позитивный пример другим странам — членам Евросоюза. Формальный повод для визита есть — 50 лет со...
27 октября 2022
США обдумывают превентивный ввод своих войск на Тайвань
Президент США Джо Байден 18 сентября 2022 года сделал очень важное заявление по Китаю, которое может иметь серьёзные последствия. В ходе интервью корреспондент CBS задал главе Белого дома предельно конкретный вопрос: «То есть, в отличие от [бывш. УССР], чтобы было ясно, сэр, американские...
25 октября 2022
ВСУ — часть Объединённых Вооруженных сил НАТО в Европе
В ходе пресс-конференции 12 октября 2022 года по результатам заседания Контактной группы по обороне бывшей УССР председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли сказал следующее: «Я также хочу поблагодарить министра обороны б. УССР и особенно — кого здесь нет —...
22 октября 2022
Как убедить США в решимости России применить ядерное оружие
На днях, 14 октября, исполнилось 60 со дня начала Карибского кризиса 1962 года. Мир стоял на пороге тотальной ядерной войны между США и СССР. За две недели он был разрешён. Москва вывела свои ракеты с Кубы, а Вашингтон через полгода убрал свои ракеты из Турции. Есть мнение, что США как страна...
17 октября 2022
Ядерная доктрина России должна содержать положение о превентивном ударе
Рассмотрим ядерные доктрины трёх стран — КНДР, России и США — и попробуем понять, насколько наш доктринальный подход в области ядерного сдерживания отвечает современным реалиям. Свою 74-й годовщину со дня образования КНДР отпраздновала 9 сентября 2022 года. А накануне этого праздника, 8 сентября...
30 сентября 2022
У США и НАТО заканчивается оружие для Киева
На Западе возникло лёгкое замешательство: ощутимо падает объём поставок оружия, боеприпасов и боевой техники для ВСУ. Причина банальная — практически всё, что было на складах, уже передали, а новые партии оружия военная промышленность произвести не успевает. Остался, правда, вариант передачи бывшей...
30 сентября 2022
Замысел Киева — перенести боевые действия на территорию России
На фоне объявленной в России 21 сентября 2022 года частичной мобилизации совершенно не лишне будет взглянуть на планы нашего противника в лице киевского нацистского режима и его хозяев. Надо отметить, что враг не стесняется, пишет и говорит о своих притязаниях открыто и нагло. Особый интерес...
26 сентября 2022
Зачем нам мобилизация: России противостоят силы НАТО в 4 млн человек
В Таллине 17 сентября 2022 года прошло заседание Военного комитета Североатлантического альянса. В своём заявлении на пресс-конференции после завершения данного мероприятия председатель этого натовского органа адмирал Роб Бауэр озвучил интересный факт. По словам Бауэра, «есть 3,2 миллиона...
24 сентября 2022
Мобилизацию России следует начинать с мобилизации власти и бизнес-элит
В вопросе мобилизации ключевым моментом является мобилизация именно системы государственного управления, как военного, так и гражданского, чтобы государство могло успешно выполнять свои функции в гораздо более сложных условиях. Согласитесь, что те вызовы, на которые сейчас вынуждены отвечать главы...
16 сентября 2022
Только угроза тотального уничтожения включит у Вашингтона мозги
По российским соцсетям 27 августа 2022 года разлетелось видео выступления бывшего сенатора США Ричарда Хейдена Блэка (Richard Hayden Black), в котором он откровенно изложил мнение о конфликте на территории бывшей УССР с точки зрения американской политической элиты. Ричард Блэк — отставной полковник...
29 августа 2022
Прибалтику и Финляндию ожидает хирургическая операция
Власти Латвии в течение 23–25 августа 2022 года снесли советский мемориальный военный комплекс Освободителям Риги, расположенный в столичном парке Победы. Данный мемориал состоял из трёх композиций: «Мать-Родина», «Воины-освободители» и 79-метровой стелы. Всего же латвийские власти намерены...
27 августа 2022
Сербия уходит на Запад?
Рассмотрим ситуацию в Сербии и постараемся определить вектор её стратегического развития. Следует признать, что у Сербии очень уязвимое геополитическое положение. Её практически со всех сторон окружают страны — члены НАТО: Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Северная Македония, Албания. Лишь...
20 августа 2022
Англосаксы хотят навязать России бои в украинских городах
Как известно, на территории Британии идёт масштабная подготовка военнослужащих ВСУ. Эту программу впервые анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев 17 июня 2022 года. Каждые 120 дней будет обучаться как минимум по 10 тысяч украинцев. Ряд источников сообщил...
19 августа 2022
Позиционирование Украины как члена НАТО лишит её государственности
Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal 12 августа 2022 года опубликовала интервью с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером. Статья называется «Генри Киссинджер обеспокоен «неравновесием». Несмотря на весьма почтенный возраст — 27 мая ему исполнилось 99 лет, — гуру...
17 августа 2022
США демонстрируют плачевные результаты в создании гиперзвукового оружия
Исследовательская служба Конгресса США (The Congressional Research Service — CRS) 20 июля 2022 года опубликовала обновлённый отчёт «Гиперзвуковое оружие: справочная информация и вопросы для конгресса». В документе говорится, что бюджетный запрос Пентагона на исследования в области гиперзвуковой...
31 июля 2022
Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу всей Правобережной Украины
Телеканал CNN 28 июля 2022 года опубликовал статью, посвящённую потенциальному наступлению Вооружённых сил Украины на Херсон. Журналисты американского канала взяли интервью у ряда украинских военных в районе Николаева. В их рассуждениях присутствуют и трезвые оценки текущей ситуации на данном...
31 июля 2022
Скоро ли в украинском небе появятся американские истребители?
Палата представителей Конгресса США 14 июля 2022 года одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Он составит около 840 миллиардов долларов. В данную сумму входят и 100 миллионов долларов, выделенные на обучение украинских военных пилотированию и обслуживанию американских...
29 июля 2022
G7 готовится предъявить России «нефтяной ультиматум»
Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из G7 сообщило, что страны «Большой семёрки» рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. К данному моменту должны вступить в полную силу и санкции Евросоюза, запрещающие импорт российской нефти. «G7 хочет...
28 июля 2022