США обдумывают превентивный ввод своих войск на Тайвань
Президент США Джо Байден 18 сентября 2022 года сделал очень важное заявление по Китаю, которое может иметь серьёзные последствия. В ходе интервью корреспондент CBS задал главе Белого дома предельно конкретный вопрос:
«То есть, в отличие от [бывш. УССР], чтобы было ясно, сэр, американские вооружённые силы, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?»
Байден без заминки ответил «Да». Таким образом, президент США отошёл от американской политики «стратегической двусмысленности» в отношении того, будут ли американские войска защищать Тайвань.
Дело в том, что закон США «Об отношениях с Тайванем» накладывает на Америку лишь обязательство оказать Тайваню помощь оружием для самообороны, но не требует участия в боевых действиях на его стороне.
После данного интервью CBS в этот же день представитель Белого дома заявил, что политика США в отношении «стратегической двусмысленности» не изменилась и официально Соединённые Штаты не скажут, будут ли американские войска защищать Тайвань. Он также отметил, что у верховного главнокомандующего была своя точка зрения.
Конечно же, сразу видна неувязочка. Если сам президент об этом заявляет, то как это может быть неофициально? Он же не на кухне с женой это обсуждал, а кто-то случайно проходил мимо и подслушал. На очень точный вопрос в ходе официального и заранее запланированного интервью был дан совершенно конкретный ответ: «Да». «Стратегической двусмысленностью» здесь и близко не пахнет.
После интервью Джо Байдена радио и телевизионной сети CBS проходит месяц. И 21 октября 2022 года на американском информационном ресурсе военной направленности 19FortyFive появляется статья под интересным названием «Кошмар Китая: что будет, если американские военные направят войска на Тайвань?». Автор — доктор Роберт Фарли (Robert Farley), редактор этого издания, специалист по безопасности и дипломатии.
Роберт Фарли правильно понял главу Белого дома и заявил в публикации, что «президент Джо Байден отказался от политики двусмысленности, которая долгое время регулировала дипломатические отношения США с Тайванем, а это означает, что в дискуссию вступили особенности сдерживания».
Далее редактор 19FortyFive прямо поставил следующий вопрос: «Меняющаяся позиция администрации Байдена по Тайваню почти неизбежно порождает вопрос о том, нужно ли Соединённым Штатам в конечном итоге заранее разместить оборудование и персонал на Тайване, чтобы сдержать китайское нападение?
И сам же на него отвечает, что «предварительное размещение военной техники и персонала США становится привлекательным вариантом впервые за более чем сорок лет». Причиной Роберт Фарли называет сочетание следующих факторов: сильное ухудшение дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином, смещение баланса обычных вооружений и сил в пользу КНР, а также рост китайского ракетного потенциала, увеличившего возможности Китая контролировать доступ на Тайвань.
В то же время редактор американского военного издания отмечает и высокий риск такой операции, так как «реакция Китая на развёртывание американских войск на Тайване в мирное время может стать экстремальной» и нанести «непоправимый ущерб отношениям».
По мнению Фарли, идеальным вариантом операции по вводу войск США на Тайвань является тайная переброска сил и средств: «Вероятность негативной реакции делает темп и последовательность развёртывания особенно важными». Он даже допускает переброску ядерных крылатых ракет.
Уточним, что ядерные боевые части американских крылатых Tomahawk были отправлены на хранение ещё в начале 1990-х годов. Однако отметим возможность развёртывания на Тайване и ядерного оружия США.
Несмотря на риск «развязывания большой войны», редактор издания 19FortyFive считает, что плюсы перевешивают: «Предварительное размещение американских войск устранило бы у Пекина любые сомнения в том, что вторжение на Тайвань приведёт к началу крупной войны».
По мнению Роберта Фарли, идеальное время такой операции — окончание войны на [бывш. УССР], чтобы «внимание Вашингтона было бы твёрдо сосредоточено на Китае». Поэтому Фарли считает, что решение о вводе войск на Тайвань не придётся на нынешнюю команду в Белом доме и что «будущая администрация США рассмотрит такой шаг с величайшей осторожностью».
Следует заметить, что XX съезд КПК уделил вопросу воссоединения острова Тайвань с материковым Китаем особое внимание. Одобрено внесение в устав китайской компартии поправки «о необходимости претворять курс «одна страна, две системы», решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня». То есть Пекин тоже поднял ставки.
Конечно же, спецоперация по превентивному вводу ВС США на Тайвань станет атакой на территориальную целостность Китая и попыткой полного отчуждения данной территории от КНР, страны, обладающей ядерным оружием.
У американского истеблишмента присутствует инстинкт самосохранения и потребность в физической безопасности. Правда, порой эти чувства притупляются идеологией американской исключительности. Однако решение пойти на такой дерзкий шаг может быть принято только на основе всесторонней оценки обстановки — в первую очередь как на это отреагирует Китай.
На практике реакции Пекина будут проверяться ранее отработанными способами: через проход кораблей США и их союзников через Тайваньский пролив, экономические санкции против Китая и принятие Пекином ответных мер, визит американских политиков на остров и т.п.
Например, если военные корабли США и НАТО по-прежнему смогут проходить Тайваньский пролив, то американцы будут считать, что КНР, скорее всего, проглотит и ввод войск США на остров. И тогда Пекин окажется перед очень сложным выбором — начинать ли боевые действия с ВС США или проглотить высадку американского десанта на свою территорию.