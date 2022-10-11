На Западе возникло лёгкое замешательство: ощутимо падает объём поставок оружия, боеприпасов и боевой техники для ВСУ. Причина банальная — практически всё, что было на складах, уже передали, а новые партии оружия военная промышленность произвести не успевает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатели войны

Остался, правда, вариант передачи бывшей УССР вооружения прямо из запасов вооружённых сил стран НАТО, другими словами — частичное разоружение. Однако такой подход пока вызывает отторжение у западных военных, т. к. боязно разоружаться на фоне частичной мобилизации в России.

27 сентября 2022 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провёл в Брюсселе внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors — CNAD).

Главным вопросом на повестке дня этой конференции стала оценка возможностей союзников в сфере вооружений и запасов боеприпасов. Столтенберг призвал членов альянса пополнять запасы как можно быстрее. «Увеличение запасов НАТО гарантирует, что мы сможем продолжать поддерживать [бывш. УССР]», — отметил он.

Интересную картину о снабжении Киева западным оружием нарисовал американский телеканал CNBC в своём репортаже «У США и Европы заканчивается оружие для отправки в [б. УССР]». В подтверждение заголовка приведены конкретные данные.

Оказывается, оборонная промышленность США производит в год 30 тысяч снарядов калибра 155 мм, а артиллеристы ВСУ выстреливают такое количество всего за две недели. У минобороны США больше нет 155-мм гаубиц для передачи киевскому режиму. Взамен 155-мм артиллерийских систем поставляются 105-мм, которые обладают меньшей мощностью боеприпаса и дальностью стрельбы.

Дополним телеканал CNBC. На 28 сентября 2022 года Пентагон поставил ВСУ 126 155-мм гаубиц и 806 тысяч снарядов, а также 2 тысячи управляемых 155-мм снарядов. Передано также 20 105-мм гаубиц и 180 тысяч снарядов к ним.

ВПК США ежегодно выпускает около 800 ПТРК Javelin, а ВСУ было передано более 8500 штук. Чтобы заново произвести такое количество комплексов, потребуется 10 лет.

Кстати, в последнем американском транше военной помощи для киевского режима на сумму в 1,1 млрд долларов указано только одно наименование летального оружия — РСЗО HIMARS, 18 пусковых установок. В списке — 11 пунктов.

U.S. Army Реактивная система залпового огня M142 HIMARS

Очевидно, что поставки западного оружия лишь частично заменяют ВСУ выбитое вооружение. По состоянию на 13 часов 28 сентября 2022 года ВС РФ всего уничтожили 305 самолётов, 155 вертолётов, 2099 БПЛА, 377 ЗРК, 5143 танка и бронемашины, 851 РСЗО, 3433 орудий и миномётов, 5963 единиц специальной техники.

Какие же источники будут использовать страны Запада для насыщения бывшей УССР оружием, боеприпасами и боевой техникой? Способ решения данной задачи будет выбран США.

Вашингтон уже оказывает давление на Берлин, чтобы он отправил ВСУ часть своего вооружения. В первой декаде сентября 2022 года в МИД ФРГ и канцелярию канцлера была направлена нота за подписью госсекретаря США Энтони Блинкена. Там говорилось, что Соединённые Штаты окажут поддержку решению Германии передать Киеву основные боевые танки Leopard 2, тяжёлые БМП Marder и БТР Fuchs из запасов бундесвера.

Как отмечает в своём материале телеканал CNBC, в вооружении киевского режима можно задействовать потенциал развитого военно-промышленного комплекса Южной Кореи. Сеул в августе 2022 года подписал контракт с Варшавой на продажу ей танков и гаубиц на сумму 5,7 млрд долларов.

США легко убедят Польшу подождать. Либо же новое оружие производства Южной Кореи пойдёт полякам, а снятое с вооружения ВС Польши — ВСУ.

Безусловно, самым мощным военно-промышленным потенциалом обладают Соединённые Штаты, и на них в основном лежит бремя снабжения ВСУ. Однако США нужно от одного года до четырёх лет на перестройку своей оборонной промышленности. В то же время дело того стоит. Шанс вооружить и оснастить армию численностью в 1—1,5 миллиона человек выпадает не часто. Это просто золотая жила.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. 30.09.2022

Следует заметить, что в общей сложности с января 2021 года по 28 сентября 2022 года Соединённые Штаты выделили киевскому режиму примерно 16,9 млрд долларов на оказание помощи в области безопасности, в том числе более 16,2 млрд долларов с 24 февраля 2022 года.

На территории Британии сейчас развёрнута программа по подготовке военнослужащих ВСУ, за каждые четыре месяца будет выпускаться около 10 тысяч человек. Упор делается на ведение боя в городе. А бои в городской застройке могут серьёзно замедлить наступление русских войск. Так ВСУ попробуют выиграть время на своё перевооружение.

Кроме того, для города может быть достаточно лёгкого и среднего оружия. Например, США поставили Киеву 1400 ПЗРК Stinger, 8500 ПТРК Javelin, 32 000 других противотанковых систем, более 10 000 гранатомётов и единиц стрелкового оружия и более 60 млн патронов к стрелковому оружию.

Конечно же, возникнет некая пауза до перезапуска ВПК стран Запада и в первую очередь ВПК США. Таким образом, близится период острой нехватки оружия и боеприпасов для ВСУ. Это окно возможностей для русской армии. Отрезок времени, когда надо нанести киевскому режиму тяжёлый урон и достичь коренного перелома в вооружённом конфликте на территории бывшей УССР.

Приоритет на поражение должны иметь объекты и узлы управления нацистского режима Зеленского как в Киеве, так и в регионах, а также элементы критической инфраструктуры — энергетика, транспорт, мосты, дата-центры.

При условии успешного выполнения указанной выше задачи сильное организованное сопротивление нацистов станет невозможным. Нам останется только додавить фашистскую гадину.