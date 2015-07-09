Москва, 9 июля, 2015, 10:56 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести эксперимент и совместить дома престарелых с детскими домами, передает РСН. С такой инициативой выступила член президиума (СПЧ), глава Союза добровольцев России Яна Лантратова, направив соответствующие обращения в Минобразования и Минтруда.

Предполагается, что так пожилые люди не почувствуют себя одинокими, а дети впитают мудрость старшего поколения.

Отметим, пример такого слияния уже существует в Сиэтле, где в доме престарелых создано отделение детского сада.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, количество детей в российских детских домах за последние 5 лет сократилось на 41%. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Павла Астахова, в 2009 году в России было 142 тысячи детдомовцев, а к началу 2014 года их число снизилось до 100 тысяч с небольшим. К концу 2015 года, согласно прогнозу, детей-сирот должно стать не более 88 тысяч.