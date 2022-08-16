Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal 12 августа 2022 года опубликовала интервью с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером. Статья называется «Генри Киссинджер обеспокоен «неравновесием». Несмотря на весьма почтенный возраст — 27 мая ему исполнилось 99 лет, — гуру американской внешней политики, в отличие от Байдена, сохранил рассудок и интеллект. К его мнению по-прежнему прислушивается определённая часть истеблишмента США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Выберем из интервью цитаты, которые имеют прямое отношение к России. Киссинджер заявил следующее: «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести».

Бывший госсекретарь США не предлагает готовый рецепт разрешения данной ситуации и призывает не нагнетать напряжённость: «Вы не можете просто сейчас сказать, что мы собираемся разделить их [Россию и Китай] и настроить друг против друга. Всё, что вы можете сделать, это не нагнетать напряжённость и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель».

Очень интересно в статье излагается эволюция мнения Генри Киссинджера по Украине: «Я думал, что Польша — все традиционные западные страны, которые были частью западной истории — были логичными членами НАТО… Но Украина представляет собой совокупность территорий, когда-то присоединённых к России, которые русские считают своими, хотя некоторые украинцы так не считают. Для стабильности было бы лучше, если бы она [Украины] выступала бы в качестве буфера между Россией и Западом. Я выступал за полную независимость Украины, но я думал, что её лучшая роль — это что-то вроде Финляндии».

Официальное интернет-представительство президента России Генри Киссинджер

Однако на данный момент, как заявил Киссинджер, «жребий уже брошен», и «после того, как Россия повела себя на Украине», «теперь я считаю, что, так или иначе, формально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО». Урегулирование украинского кризиса американский дипломат видит «в сохранении за Россией выгод от её первоначального вторжения в 2014 году, когда она захватила Крым и часть Донбасса».

А теперь по порядку разберём эти тезисы.

США «находятся на грани войны с Россией и Китаем». Генри Киссинджер понимает, что войну на два фронта Америка точно проиграет. Для американской элиты оптимальным был бы вариант, когда она сначала разбирается с Россией, а потом с Китаем, т.е. поодиночке.

У американской дипломатии есть удачный кейс на эту тему: в 1979 году была похоронена идея «Красного миллиарда» (ядерное оружие СССР + миллиардное население КНР), в том числе и из-за ошибок советского руководства. При этом Генри Киссинджер принимал в данной внешнеполитической спецоперации самое непосредственное участие.

Пекин был оторван от Москвы и фактически выступил на стороне коллективного Запада. Яркий пример этому — активная помощь КНР афганским моджахедам в ходе войны в Афганистане в 1979–1989 годах. Взамен Китай получил политику «одного Китая», доступ к западному финансированию, технологиям и западным рынкам.

Повторить данную внешнеполитическую комбинацию Вашингтон уже вряд ли сможет. Слишком глубоки противоречия между КНР и США. Вашингтон поддерживает принцип «одного Китая» только на словах, а на деле ведёт политику постепенной суверенизации Тайваня. А принцип «одного Китая» был главным условием восстановления дипломатических отношений между США и КНР с 1 января 1979 года.

Стратегическое сотрудничество России и Китая совершенно естественно. Страны имеют общую границу протяжённостью 4209,3 километра. Даже в некоторых американских стратегических документах РФ в отношении КНР упоминается как force multiplier — «множитель силы». С учётом намерения КНР достичь к 2027 году военного паритета с США фактор взаимодействия Москвы и Пекина в военной сфере приобретает особое значение. Китай же интересует нашу страну как импортёр наших природных ресурсов и не только.

О естественности союза России и Китая в начале XX века писал выдающийся русский геополитик генерал А. Е. Вандам (Едрихин): «Для России наиболее прочной базой для партнёрства является противостояние англосаксонской цивилизации, а роль союзника на востоке уготована Китаю».

Призыв Киссинджера «не нагнетать напряжённость» — это отнюдь не миролюбие, а желание снизить конфликтный потенциал, в первую очередь в отношениях с Россией, чтобы противостояние не перешло в фазу обмена ядерными ударами. Речь идёт о сценарии так называемой контролируемой эскалации, когда Америка постепенно добивается своих целей и при этом не ставит на карту своё существование как государства.

Урегулирование украинского кризиса по Киссинджеру за счёт «сохранения за Россией выгод от её первоначального вторжения в 2014 году, когда она захватила Крым и часть Донбасса» Москву явно не устроит. Фактически это означает возвращение к Минску-2.

Даже корреспондент газеты The Wall Street Journal Лаура Секор (Laura Secor), которая брала у него интервью, усомнилась в реальности такого хода событий, т. к. у бывшего госсекретаря США «нет ответа на вопрос о том, чем такое урегулирование будет отличаться от соглашения, которое не смогло стабилизировать [украинский] конфликт 8 лет назад».

А заявление Генри Киссинджера об отношении к Украине как к члену НАТО вообще ставит крест на государственности этой страны, ибо Россия никогда не допустит членство Украины в Североатлантическом альянсе. Данный тезис Киссинджера сдвигает линию продвижения русской армии как минимум до всех внешних украинских границ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Употребил фразу «как минимум» потому, что с учётом постоянного провоцирования англосаксами конфликтов по периметру российской территории специальная военная операция России может остановиться и на внешних границах стран Прибалтики, Польши, Финляндии, а может — и в Берлине.

Таким образом, если оценивать интервью Генри Киссинджера газете The Wall Street Journal от 12 августа 2022 года в целом, то, пожалуй, это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить.