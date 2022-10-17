На днях, 14 октября, исполнилось 60 со дня начала Карибского кризиса 1962 года. Мир стоял на пороге тотальной ядерной войны между США и СССР. За две недели он был разрешён. Москва вывела свои ракеты с Кубы, а Вашингтон через полгода убрал свои ракеты из Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая шахта

Есть мнение, что США как страна развиваются периодами по 60 лет. Таким образом, вероятность оказаться в ситуации, как 60 лет назад, достаточно велика. Итак. Надвигается Карибский кризис — 2?

В подтверждение этой гипотезы в известном американском консервативном журнале была опубликована примечательная статья — «Кубинский ракетный кризис 2.0 из-за [территории б. УССР]?». Автор — посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Уже по названию видно, как глава российской дипломатической миссии в Америке характеризует отношения между нашими странами. Рассмотрим несколько тезисов из публикации.

«Последней каплей терпения стала попытка НАТО начать военно-техническую эксплуатацию бывшей УССР и взрастить в Киеве режим, желающий вести кровопролитную войну против России».

«Сегодня очевидно, что Соединённые Штаты непосредственно вовлечены в военные действия киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки летального оружия бывшей УССР и предоставляет ей разведданные. Они совместно планируют военные операции против российских Вооружённых сил. Граждан б. УССР обучают использовать военную технику НАТО в бою».

Коренное отличие между нынешней ситуацией и ситуацией 60 лет назад в том, что США фактически уже ведут боевые действия против России, в том числе и на российской территории, но не напрямую, а через прокси-силу в лице ВСУ.

Карибский кризис. Эдлай Стивенсон демонстрирует аэрофотоснимки пусковых установок советских ракет на Кубе Совету Безопасности ООН

Но с точки зрения развития спирали эскалации данные ситуации похожи. По мнению Анатолия Антонова, «фактически Вашингтон подталкивает ситуацию к прямой конфронтации крупнейших ядерных держав, чреватой непредсказуемыми последствиями».

В 1962 году практически не было сомнений, что обмен ядерными ударами пройдёт по территориям США и СССР. Сейчас же в случае перехода к применению ядерного оружия Вашингтон хотел бы ограничить зону поражения европейским театром военных действий.

Анатолий Антонов со своей стороны прямо говорит о невозможности ограниченной ядерной войны: «Я хотел бы предупредить американских военных планировщиков об ошибочности их предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. Они, по-видимому, надеются, что Соединённые Штаты смогут укрыться за океаном, если в Европе произойдет такой конфликт с британским и французским ядерным оружием. …Любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный».

Однако возникает один архиважный вопрос. Насколько серьёзно американский истеблишмент воспринимает предупреждения России и её готовность в случае необходимости перейти к применению ядерного оружия?

Россия — это не Советский Союз и по территории, и по населению, и по экономической мощи. По данным МВФ, ВВП США по паритету покупательной способности за 2021 год составил около 23 трлн долларов, а России — около 4,49 трлн долларов.

Население России с четырьмя новыми регионами (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) насчитывает около 155 млн человек. Население США — около 333 млн человек. Россия, впрочем, как и США, самодостаточная с точки зрения природных ресурсов страна.

Соединённые Штаты сумели сколотить антироссийскую коалицию в лице Контактной группы по обороне бывш. УССР, в которую входят 50 стран. Такое НАТО+, так как в Североатлантическом альянсе — 30 членов. А Россия в конфликте на территории бывшей УССР, образно говоря, кроме армии и флота, может положиться лишь на Республику Беларусь.

nato.int Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022

Российская Федерация поддерживает с Соединёнными Штатами стратегический ядерный паритет. И это наш главный материальный актив. Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить США. При этом наш стратегический ядерный арсенал модернизирован примерно на 90%, чего нельзя сказать об Америке.

Есть ещё один очень важный момент. Для нас противостояние на территории бывшей УССР носит экзистенциальный характер, вопрос жизни и смерти как государства, так и государствообразующего народа. А США, сидящие за океаном, в случае тотального проигрыша киевского режима лишь потеряют часть влияния на Европейском континенте и в мире. Поэтому ставка для нас крайне высока и стимул победить очень высокий.

Теперь опять вернёмся к заданному выше вопросу. Насколько серьёзно американский истеблишмент воспринимает предупреждения России и её готовность в случае необходимости перейти к применению ядерного оружия?

В пользу решительности России говорят начало специальной военной операции на территории б. УССР, приём в состав России четырёх бывших регионов б. УССР на основе свободного волеизъявления проживающего там населения, проведение частичной военной мобилизации, удары по критической инфраструктуре киевского режима, совершенствование системы командования в зоне СВО.

Не в пользу нашей решительности свидетельствуют «перегруппировки» из-под Киева и Харькова, потеря ряда освобождённых территорий, запоздалое объявление частичной мобилизации, не вполне понятные условия по обмену пленными с бывшей УССР, обещания ударов по центрам принятия решений и их отсутствие, постоянно декларируемый и, возможно, идущий переговорный кейс с Киевом, который не имеет собственной политической субъектности, снижение темпов выноса критической инфраструктуры киевского режима, попустительство странам Запада в поставках всё более и более мощных и дальнобойных вооружений б. УССР.

России придётся что-то сделать, чтобы поставить себя на одну планку с США. Только тогда американский истеблишмент будет считаться с нашими интересами и воспринимать наши предостережения. И это что-то должно быть очень значительным, воздействующим на ключевую потребность американской элиты — на её ощущение физической безопасности.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

Президент России Владимир Путин сказал 30 сентября 2022 года: «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент».

Скорее всего, никакие действия России конвенциональным оружием на ТВД б. УССР не загонят США и коллективный Запад в определённые рамки. Раз уж мы отказались создавать непосредственную и острую угрозу безопасности континентальной части США, то единственное средство их приструнить — применить тактическое ядерное оружие в конфликте на территории б. УССР. Наши словесные интервенции не впечатляют, а лишь вызывают ухмылку у англосаксов.

Россия, конечно же, не будет уподобляться США и бить в данном случае по городам, но применение тактического ядерного оружия по боевым порядкам нацистских войск вполне может быть на повестке дня. Желательно, чтобы целью были и иностранные подразделения, которые действуют в рядах ВСУ под видом ЧВК.

По некоторым данным, на херсонском направлении противник собрал силы оценочной численностью около 60 тысяч человек. Быстро перемолоть такую массу обычными средствами, может быть, и не под силу. Угроза нашему плацдарму на правом берегу Днепра совершенно нешуточная. Потеря этого участка российской территории означает и потерю Херсона.

Остаётся, конечно же, и вариант ведения боевых действий на территории б. УССР исключительно обычными средствами. Но для этого наша военная группировка в зоне СВО должна насчитывать как минимум 850 тысяч человек, а лучше 1–1,1 млн человек.

Информационный центр правительства региона Уральские бойцы уезжают на СВО

Однако, судя по заявлению президента России Владимира Путина от 14 октября 2022 года, мобилизационные мероприятия будут завершены через две недели, и речь идёт о призыве 300 тысяч резервистов, не более: «Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости».

В ближайшие несколько дней должно пройти заседание Совета безопасности России. Возможно, на нём будет уточнена стратегия действий ВС РФ в ходе СВО на территории б. УССР.