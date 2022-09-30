Рассмотрим ядерные доктрины трёх стран — КНДР, России и США — и попробуем понять, насколько наш доктринальный подход в области ядерного сдерживания отвечает современным реалиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Свою 74-й годовщину со дня образования КНДР отпраздновала 9 сентября 2022 года. А накануне этого праздника, 8 сентября, была принята новая ядерная доктрина страны — закон «О политике в сфере ядерных сил». В этом нормативно-правовом документе Северная Корея отказалась от любых переговоров о денуклеаризации и считает невозможным отказ от ядерного оружия.

Данный закон описывает случаи, когда КНДР может применять ядерное оружие (ЯО):

1) в случае совершения или суждения о приближении атаки с помощью ЯО или других видов оружия массового уничтожения против КНДР;

2) в случае совершения или суждения о приближении ядерной и неядерной атаки враждебных сил против руководства государства и структуры командования государственными ядерными вооруженными силами;

3) в случае совершения или суждения о приближении критической военной атаки на важные стратегические объекты государства;

4) в случае необходимости предотвращения расширения и затягивания войны, проведения операций по взятию инициативы в войне;

5) в неизбежном случае, когда можно реагировать только ЯО на возникновение других обстоятельств, вызывающих катастрофический кризис для существования страны и безопасности народной жизни.

Очень толково изложено, большая вариативность, подходит под все жизненные ситуации. Фактически Северная Корея может применить ядерное оружие в любой момент, в том числе превентивно, опираясь просто на оценку угроз. Сложилось мнение — нанесли ядерный удар.

Понравился пункт, где применение ЯО необходимо «для предотвращения расширения и затягивания войны». Как раз наш случай — проведение специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

Теперь посмотрим на российскую ядерную доктрину, которая изложена в Указе президента России от 2 июня 2020 года №355 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея

Статья 19. Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:

а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Согласитесь, вариативность ядерной доктрины Северной Кореи гораздо выше, чем ядерной доктрины России. Мы не можем действовать просто исходя из оценки обстановки и существующих угроз. Москва не применяет ядерное оружие первой, а только в ответ на нападение.

С учётом роста уровня военной опасности для России и необъявленной войны с НАТО нелишним было бы записать в нашу ядерную доктрину возможность превентивного ядерного удара на основе оценки обстановки.

Далее взглянем на американский документ — «Обзор ядерной политики, февраль 2018 года». Несколько формулировок:

«Не существует какого-то универсального, применимого во всех ситуациях подхода к сдерживанию. Из этого следует, что Соединённые Штаты будут применять оптимизированный с учетом конкретных задач и гибкий подход к эффективному сдерживанию, в зависимости от вида противника, характера угроз и конкретной ситуации».

«Соединённые Штаты готовы рассматривать возможность использования ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединённых Штатов, наших союзников и партнёров.

Тем не менее, если сдерживание не принесет желаемых результатов, Соединённые Штаты постараются положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнёров. На протяжении десятилетий эта цель ограничения ущерба в случае невозможности сдерживания неизменно являлась одной из целей ядерной политики США».

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Майор Дж. Т. «Кинг» Конг верхом на атомной бомбе

Ядерная доктрина США изложена общими фразами. Формулировки в данном документе дают право Соединённым Штатам на превентивный ядерный удар, на применение ядерного оружия в любой момент времени, если они сочтут это необходимым. Американские военные считают такую возможность своим серьёзным преимуществом, т. к. это осложняет противнику процесс принятия решений и дезориентирует его.

Военно-политическая обстановка такова, что против России идёт необъявленная глобальная война. Боевые действия пока ограничены территорией бывшей УССР. ВСУ выступают в роли прокси коллективного Запада. В Контактную группу по обороне бывшей УССР входит более 50 стран. Военный и экономический потенциал данного объединения в разы превышает российский.

Численность объединённых Вооружённых сил Североатлантического альянса вместе с ВСУ почти в четыре раза превосходит численность Вооружённых сил РФ. Нашей стране навязан конвенциональный вооружённый конфликт на истощение, в том числе направленный на раскачку внутренней ситуации. Ибо пока Россия поддерживает стратегический ядерный паритет с США, англосаксы будут избегать прямого военного столкновения с нами.

Об этом, кстати, применительно к конфликту на территории б. УССР прямо говорит Залмай Халилзад, бывший постоянный представитель США в ООН и бывший специальный представитель президента США в Афганистане:

«Вашингтон также должен начать продумывать ступени лестницы эскалации. Акцент в этом исследовании должен быть сделан на противодействии российским ядерным угрозам на уровне, позволяющем избежать всеобщей ядерной войны и сохранить доминирование США в эскалации».

«Продумывать ступени эскалации» — это и о поставке ВСУ ракет с дальностью полёта до 300 километров. Они пока не переданы не в связи с заявлением МИД РФ, что это сделает США стороной конфликта на территории б. УССР, а в связи с тем, что Вашингтон пока не решил, как это повлияет на уровень эскалации: например, побудит ли это Россию ответить тактическим ядерным оружием или нет.

И если посмотреть на российскую ядерную доктрину, то на данный момент киевский режим не сделал ничего, что могло бы вызвать применение по нему ядерного оружия. То есть наш документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» вполне вписывается в линию удержания России в длительном вооружённом конфликте на истощение, когда на линии боевого соприкосновения русские с одной стороны и русские, переформатированные нацистской пропагандой, с другой стороны перемалывают друг друга.

Сейчас там сотни тысяч. Но США готовы своим управлением довести эти цифры до миллионов.

Залог победы России заключается в выходе из навязанного нам англосаксами сценария. Надо поменять нашу ядерную доктрину, подстроить её под изменившуюся военно-политическую ситуацию. Данный документ создавался под войну с НАТО и не учитывал возможности ведения боевых действий против России той же НАТО, но через прокладку в виде ВСУ.

Будь на страже! Советский плакат

Таким образом, назрело изменение доктринального подхода России в области ядерного сдерживания. За пример можно взять как ядерную доктрину США, так и КНДР.

Такой шаг со стороны Москвы нагонит на наших геополитических противников гораздо больше страха, чем наши обещания нанести удары по центрам принятия решений, а также развяжет нам руки с целью быстрого достижения Победы.