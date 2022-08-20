Рассмотрим ситуацию в Сербии и постараемся определить вектор её стратегического развития. Следует признать, что у Сербии очень уязвимое геополитическое положение. Её практически со всех сторон окружают страны — члены НАТО: Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Северная Македония, Албания. Лишь Босния и Герцеговина пока не входит в Североатлантический альянс, но имеет план действий по членству в блоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Кроме того, у Сербии нет выхода к морю. Она окончательно потеряла его с выходом Черногории в 2006 году из конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории, а также после вступления Черногории в НАТО в 2017 году.

С Албанией Сербия граничит де-юре, де-факто она граничит и с Косово. По сербской конституции, это Автономный край Косово и Метохия — в составе Сербии. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1244 от 10 июня 1999 года, Косово находится под протекторатом ООН и властями Сербии не контролируется.

Petrit Ibrahimi Приштина. Косово

Однако 17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры при полной поддержке ряда западных стран в одностороннем порядке провозгласили независимость Республики Косово от Сербии. Эту независимость признали около ста государств — членов ООН. Таким образом, полного международного признания нет, Республика Косово — это частично признанное государство. Соответственно, оно не имеет права на представительство в ООН.

Республика Сербия со своей стороны независимость Косово не признаёт. Независимость Косово не признают и два постоянных члена Совета Безопасности ООН в лице России и Китая.

На территории Косово и Метохии (КиМ) албанцы составляют большинство населения и пытаются навязать свою волю сербскому меньшинству, продолжая политику суверенизации этого региона. Население края насчитывает около 1,9 млн человек. На его территории проживают 100-120 тысяч сербов. В КиМ сербы составляют крупнейшее этническое меньшинство. В основном они сосредоточены в северной части края. Ранее более 250 тысяч сербов были вынуждены выехать из КиМ в Центральную Сербию.

В конце июля 2022 года власти Косово приняли решение о прекращении признания сербских документов с 1 августа 2022 года. Планировалось перекрыть въезд всем, у кого не будет косовских документов., а также принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на номера RKS (Республика Косово). Номера не прошедших перерегистрацию машин должны были изыматься. По оценкам косовских властей, сейчас на севере Косово используется около 10 тысяч автомобилей с номерами, выданными в Сербии.

Однако после протестов сербского населения КиМ и всплеска напряжённости вступление новых правил было перенесено на 1 сентября 2022 года. Ключевую роль здесь сыграли США, т. к. именно Вашингтон стоит за марионеточным правительством самопровозглашённой Республики Косово.

Кстати, на территории Косово находится вторая по размеру военная база США в Европе — Кэмп-Бондстил (Camp Bondsteel). Её площадь составляет 4 квадратных километра. Большинство сооружений на базе подземные. Есть убежища и на случай ядерной войны. По открытым данным, в Кэмп-Бондстил размещены около 7 тысяч военнослужащих США. Однако некоторые эксперты называют другое количество — 23-25 тысяч. Строительство этого объекта обошлось американским налогоплательщикам в 8 млрд долларов.

Task Force Falcon Public Affairs Office Кэмп-Бондстил

Следует заметить, что государственный секретарь США Энтони Блинкен 26 июля 2022 года провёл встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Косово Вьосой Османи. Очевидно, что это не простое совпадение. Заказчик обострения ситуации — Соединённые Штаты, и Вашингтон совершенно не скрывает свою ключевую роль в конфликте между косовскими властями и сербским населением.

Надо полагать, что американцы отложили ситуацию на месяц, чтобы поднажать на власти Сербии. Важного результата они уже достигли. В ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 17 августа 2022 года президент Республики Сербия Александр Вучич отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.

Nato.int Александр Вучич и Йенс Столтенберг

Это, кстати, первый признак того, что интересы сербов в Косово и Метохии будут сербскими властями постепенно сданы. На фоне грозной риторики не будет практических действий. Надо признать, что практические действия при нынешних сербских властях вряд ли и возможны, т. к. эти власти выбрали западный вектор развития. А у любого выбора есть своя цена.

С 1 марта 2012 года Республика Сербия официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза. А членство в ЕС — это закрепление в военно-политическом пространстве Запада. Органы военного управления Евросоюза повторяют органы военного управления НАТО. Членство в ЕС будет предполагать и обязательное участие Сербии в антироссийских санкциях. И за вступлением Сербии в ЕС через некоторое время обязательно последует и членство в Североатлантическом альянсе.

Самая большая проблема Сербии заключается в том, что сербская элита, находящаяся у власти, выбрала путь на Запад. Это и есть её стратегический вектор движения. Однако данный подход пока не поддерживает значительная часть сербского населения. Поэтому Александр Вучич и его команда действуют постепенно, растягивая процесс во времени.

В случае прямого неповиновения у Запада есть мощный рычаг давления на Сербию в виде полной сухопутной и воздушной блокады этой страны. Первая ласточка — это срыв визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, намеченного на 6–7 июня 2022 года. Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через своё воздушное пространство самолёт главы МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Яркий пример тому и недавние проблемы со значительной частью российского сухопутного транзита в Калининградскую область, а также воздушная блокада этого российского региона со стороны стран ЕС и НАТО. Благо, что у Калининградской области есть выход к Балтийскому морю. А вот у Сербии выхода к морю нет.

Единственный шанс для Республики Сербия — это восстановление геополитического влияния России в Европе и мире. Только с помощью Москвы Белград сможет сохранить свою государственность. Однако и сама Сербия должна измениться, к власти должны прийти политики, которые откажутся от западной ориентации страны.

Что касается нынешнего положения дел в Сербии, то оно оптимизма не внушает. Невозможно будет долго усидеть на двух стульях: угождать Западу и сохранять свой ограниченный суверенитет.

Соединённые Штаты в скором времени поставят Белград перед выбором. И эта дата не за горами — 1 сентября 2022 года. Самопровозглашённая Республика Косово введёт запрет на сербские документы. Надежды на правящую элиту Сербии в данном противостоянии слабые, только на сербский народ. Если сербская общественность окажет достаточно сильное давление на власти Сербии, только тогда они могут пойти на реальную защиту интересов сербов в Косово и Метохии, а не отделаются громкими заявлениями.

В целом же, можно констатировать, что пока Сербия уходит на Запад. Однако ещё ничего не предопределено, и всё может поменяться по мере успешного завершения Россией специальной военной операции на территории бывшей УССР.