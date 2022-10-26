Канцлер ФРГ Олаф Шольц собрался в начале ноября 2022 года посетить Китай. Партийная пресса КНР, как и положено, пишет о предстоящем визите со сдержанным оптимизмом, выражая надежду, что Германия подаст позитивный пример другим странам — членам Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Формальный повод для визита есть — 50 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и ФРГ. Есть и нюанс. Германский канцлер будет первым лидером ЕС, посетившим Китай за более чем три года.

В 1990 году на долю КНР приходился всего лишь 1% от объёма торговли ФРГ, а в 2021 году — уже 9,5%. Китай шесть лет подряд является крупнейшим торговым партнёром Германии. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2021 году товарооборот между Китаем и Германией достиг 235,1 млрд долларов США.

С Китаем всё более-менее понятно. Что же с происходит с Германией? Давайте посмотрим правде в глаза.

Олаф Шольц был избран федеральным канцлером 8 декабря 2021 года. За то короткое время, что он находится на этом посту, а точнее — с 24 февраля 2022 года, Германию опустили ниже плинтуса. По указке из США Берлин отказался от конкурентного преимущества германской экономики в виде дешёвых российских энергоносителей.

Как объяснил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе «Российской энергетической недели — 2022»: «Дешёвый энергоресурс, газ, в Германии давал более чем 100-кратное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности. Очень серьёзный удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени».

Фактически с началом разрыва экономических связей с Россией в ФРГ запущен процесс деиндустриализации. Более того, германское правительство молча проглотило подрыв англосаксами магистральных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Некоторые «унтерменши» даже позволили себе называть Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Речь идёт о бывшем после б. УССР в ФРГ Андрее Мельнике. А сейчас Киев намерен только от Германии получать по 500 млн долларов в месяц на финансирование дефицита своего бюджета. Чем не репарации?

Посольство Киева в Германии Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник

Топовые немецкие руководители превратились в клоунов. Наверное, берут пример с Зеленского, клоуна по призванию и по профессии. С кем поведёшься, от того и заболеешь, как говорится.

Президент ФРГ едет 25 октября 2022 года в Киев с необъявленным визитом и по дороге час сидит в бомбоубежище города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Хотя его жизни на самом деле ничего не угрожает. Вооружённые силы РФ, естественно, в курсе его поездки.

Но такое постановочное фото нужно для манипуляции немецкой общественностью. Требуется передать соответствующую атмосферу визита и ощущение опасности, тогда будет легче отправлять немецкие деньги на нужды киевского режима, а не Германии.

Отто фон Бисмарк уже не раз в гробу перевернулся.

И Олаф Шольц, этот западный менеджер среднего звена, едет в Китай — в Поднебесную. Где только что завершился судьбоносный XX съезд КПК, похоронивший своими решениями остатки американского влияния на страну.

Будем реалистами. Федеральному канцлеру нечего предложить китайцам. Сможет ли он, например, настоять на выдаче разрешения китайской судоходной компания COSCO, намеренной инвестировать в один из контейнерных терминалов порта Гамбурга?

Andreas Gerhold Олаф Шольц

При этом Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, уже заявил: «Мы очень, очень критично относимся к участию Китая в критически важной инфраструктуре». Его поддержал и главный германский контрразведчик Томас Хальденванг, отметив, что доли в важнейшей инфраструктуре могут открыть двери для саботажа и повлиять на общественное мнение.

Что уже тогда говорить о Всеобъемлющем соглашении об инвестициях с Китаем, которое давало возможность странам ЕС получить расширенный доступ на рынок КНР? Оно было заморожено в мае 2021 года Европарламентом.

Может ли Олаф Шольц, возглавляющий ФРГ — локомотив Евросоюза, его разморозить? Очевидно, что нет.

Чтобы видеть перспективу отношений между ФРГ и КНР, надо понимать общий замысел англосаксов в конфликте на территории б. УССР. Острие главного удара направлено на Россию: США и Британия хотели бы добиться распада нашей страны и завладеть её ресурсами.

Параллельно англосаксы хотят ослабить Евросоюз, который вырос в их экономического конкурента. За счёт оттока инвестиций и производств из ЕС они намерены улучшить своё положение. Процесс уже пошёл.

Из-за высоких цен на энергоносители более 60 промышленных компаний ФРГ начали перенос своего производства на территорию США. В этом списке — Volkswagen, Mercedes-Benz, Bayer. Немецкий автоконцерн BMW тоже намерен инвестировать в американскую экономику — 1,7 млрд долларов в строительство завода по производству электромобилей.

Удар по Евросоюзу бьёт и по Китаю, т. к. КНР — это крупнейший торговый партнёр Европы, и потеря такого рынка ослабит китайскую экономику. В данном случае китайский проект «Один пояс, один путь», скорее всего, не дойдёт до Евросоюза.

Ktovkurse.com Проект «Один пояс — один путь»

Да и бюрократия ЕС вовсю работает на англосаксов. 17 октября 2022 года в европейскую прессу просочилась информация о новой методичке внешнеполитической службы ЕС, где рекомендуется проведение более жёсткой политики в отношении Китая. Якобы «Китай стал ещё более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнёров-единомышленников».

Куда ни кинь — всюду клин. Поэтому визит Шольца будет просто визитом вежливости, а попутно и разведывательным в интересах США. Ведь «Канцлер-Акт» действует до 2099 года.

Говорят, посещая Москву 15 февраля 2022 года, перед самым началом СВО, и встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, федеральный канцлер задавал очень и очень много вопросов.