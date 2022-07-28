Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из G7 сообщило, что страны «Большой семёрки» рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. К данному моменту должны вступить в полную силу и санкции Евросоюза, запрещающие импорт российской нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне, превышающем издержки российской добычи, чтобы обеспечить Кремлю стимул продолжать прокачку, но намного ниже текущих высоких рыночных цен», — пишет Reuters.

США и другие члены «Большой семёрки» полагают, что Россия столкнется с трудным выбором между согласием на снижение цены на нефть и сохранением некоторых доходов или же почти полным отсутствием доходов, как только эмбарго ЕС на сырую нефть вступит в силу в декабре.

Reuters также приводит слова чиновника из G7, который сказал, что России будет трудно продавать свою нефть в других странах, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей её нефтью, включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов.

Фактически 5 декабря 2022 года России будет предъявлен «нефтяной ультиматум». Очевидно, что расчёты G7 на то, что наша страна ему поддастся и передаст Западу часть государственного суверенитета в части торговли своей нефтью по определяемым G7 ценам, иллюзорны.

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Москва не раз уже демонстрировала на практике, что не поддаётся давлению и не приемлет язык ультиматумов. И начало специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года — это яркий тому пример. Как говорится, скорее рак на горе свистнет.

Ранее, 5 июля 2022 года, тему установления потолка цены на российскую нефть на примере заявления японского премьера Фумио Кисиды хорошо прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: «Первое. Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. Второе. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».

Другими словами, нефть по заданной G7 цене Россия продавать не будет, большинство носителей этой идеи заплатят за нефть в разы больше, и на этом их проблемы не ограничатся.

В данной ситуации есть два главных аспекта. Первый — это позиция крупнейших покупателей российской нефти в лице Китая и Индии. Коллективный Запад давно стремится их перетянуть на свою сторону по вопросу антироссийских санкций.

Однако ни Пекин, ни Дели не заинтересованы в разрушении экономических, политических и военных связей с Москвой. Поэтому в вопросе установления потолка цены на российскую нефть Китай и Индия вряд ли поддержат США и их сателлитов. Пекин не поддержит просто потому, что, разобравшись с Россией, коллективный Запад примется за Китай.

А Индия не поддержит потому, что придерживается принципов неприсоединения к сложной геополитической ситуации, созданной украинско-российским кризисом. Кроме того, как считают многие индийские политики, нейтрализация России или даже Россия, которая идёт вместе с Китаем, вызовет у Дели большую озабоченность.

Второй главный аспект ситуации заключается в наличии или отсутствии возможности заменить на мировом рынке российскую нефть. Уже неоднократно заявлялось, что нефть из России полностью заместить нельзя. «Большая семёрка» тоже вынуждена это признать, поэтому и предлагает сохранить поставки российской нефти на мировой рынок, но по диктуемой цене.

(сс) Vincent Eisfeld Штаб-квартира ОПЕК в Вене

С точки зрения сохранения доли российской нефти на мировом рынке ключевую роль играет формат ОПЕК+. При этом задают тон в данной сделке Саудовская Аравия и Россия. Как правило, перед каждым заседанием ОПЕК+ Эр-Риад и Москва проводят предварительные консультации.

В ходе визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию 16 июля 2022 года от королевства не удалось получить конкретных обязательств по поводу нефти. По словам принца Мухаммеда ибн Салмана, у КСА есть предел добывающих мощностей и Соединённые Штаты могут рассчитывать на увеличение добычи с 12 млн баррелей максимум до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.

Королевство также остаётся приверженным сделке ОПЕК+. Таким образом, замена российской нефти на рынке Европы под большим вопросом.

Если же смотреть на формат ОПЕК+ в стратегической перспективе, то есть только одно государство в мире, которое способно отстоять интересы её участников перед Западом. И это Россия, на данный момент единственная страна на планете, которая поддерживает стратегический ядерный паритет с США.

Очевидно, что модель вытеснения России с мирового нефтяного рынка и установления потолка на продаваемую ею нефть в дальнейшем неминуемо будет масштабирована на всех поставщиков нефти и других природных ресурсов. Надо полагать, что в Эр-Риаде это прекрасно понимают и не заинтересованы в таком варианте развития событий.

Ибо перевод нефтяных монархий Ближнего Востока на диктуемый потолок цен будет означать для них экономический крах и утрату государственности. По сути, они станут лишь территориями для добычи полезных ископаемых в интересах западных ТНК.

Если же вдруг в КСА, пусть и под давлением США, верх возьмут некоторые тактические интересы, то не надо забывать про стратегию непрямых действий в виде активизации ударов хуситов по нефтяной инфраструктуре королевства или же про внезапное проявление в саудовской нефти вредных бактерий, существенно ухудшающих её качество.

Получается, что в лице Саудовской Аравии и большинства других стран — экспортёров природных ресурсов Россия имеет естественных союзников или же, по крайней мере, нейтральных игроков, не желающих идти на поводу у Запада и действовать во вред своим экономическим интересам.

Таким образом, сценарий Запада по установлению предельного потолка цены на российскую нефть обречён на провал. Уместно будет здесь привести латинскую поговорку: «Где ты не имеешь никакой силы, там ты ничего и не желай».