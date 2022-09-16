В вопросе мобилизации ключевым моментом является мобилизация именно системы государственного управления, как военного, так и гражданского, чтобы государство могло успешно выполнять свои функции в гораздо более сложных условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Согласитесь, что те вызовы, на которые сейчас вынуждены отвечать главы российских регионов, граничащих с бывш. УССР и расположенных в прифронтовой полосе, в корне отличаются от стандартных задач, стоящих перед руководителями субъектов РФ в глубоком тылу.

Отдельного внимания заслуживает проблема патриотичности российской бизнес-элиты, в первую очередь владельцев крупного бизнеса, связанного с нашими недрами. Насколько личные интересы российских сырьевых олигархов отвечают национальным интересам России и российского народа?

И здесь не лишним будет, образно говоря, привести олигархат к присяге. Каким образом? Всё было придумано до нас. Составляется список: графа ФИО, графа «Поддерживает проведение СВО на территории б. УССР», во второй графе ставим либо плюс, либо минус. Последствия должны быть однозначные. Если не поддерживает, то доступ к разработке российских недр теряет, благо российское государство выдает все разрешения, и оно же их и забирает.

А теперь об отношениях по линии власть — народ. Противник сделал упор на развал России изнутри, и консолидация власти и народа — это необходимое условие нашей победы.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

Огромным авторитетом у наших граждан пользуется президент России Владимир Путин, именно с его личностью связаны надежды наших граждан на победу в этой необъявленной войне с Западом. Граждане ради страны, ради выживания нашей нации готовы пойти на многое и многое вытерпеть. Однако у них тоже есть свои ожидания.

Народ ожидает, что мобилизация страны начнётся именно с мобилизации власти и бизнес-элит. Должен быть пример: не делай, как я сказал, а делай, как я. Лучшего подхода в воспитании не придумали, и его нет в принципе.

Люди жаждут справедливости и оценивают нашу специальную военную операцию на территории б. УССР как восстановление справедливости. Но восстановление справедливости на данной территории невозможно без восстановления справедливости на территории России. Таким образом, общество ожидает разворота социально-экономической модели страны к их интересам.

Люди жаждут честности и открытого разговора. Если брать СВО, то ничто так не возмущает патриотически настроенных граждан, как мантра про нашу готовность к переговорам с нацистским режимом Зеленского. Любой договорняк за счет интересов русского народа, живущего на территории б. УССР, будет воспринят крайне негативно.

Министерство обороны Российской Федерации СВО

Людей крайне раздражает ведение ВС РФ боевых действий «одной рукой». Надо признать, что такой подход уже привел к негативным последствиям: оставлению территории Харьковской области, постоянным обстрелам территории российских приграничных областей. 15 сентября 2022 года появилась информация, что школы в 15-километровой приграничной зоне Валуйского городского округа Белгородской области по этой причине переводятся на дистанционное обучение.

Соответственно, назрело политическое решение по снятию ограничений на ведение СВО с точки зрения выбора целей и способов воздействия на противника. Продолжение прежнего подхода к ведению боевых действий позволит Киеву сформировать ещё 10–20 общевойсковых бригад (1–2 армейских корпуса) и уже в 2023 году начать наступление на Крым.

А ведь именно такие планы озвучил в своей статье главком ВСУ Валерий Залужный. Киевский режим в ходе военной компании следующего года намерен стратегически переломить ситуацию в свою пользу. И Россия должна в полной мере учитывать подобные намерения.

Следует заметить, что в нашей стране отчётливо вырисовалась интересная тенденция. На тех направлениях, где остро не хватает политических решений из центра, сама жизнь заставляет прибегать к самоорганизации. И речь идет не только о закупке гражданскими активистами на народные деньги всего необходимого для фронта: беспилотников, обмундирования, обуви, средств защиты, связи, разведки и даже высокоточных снайперских винтовок.

Дарья Драй ИА REGNUM Винтовка

15 сентября 2022 года с дельным предложением о «самомобилизации» выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он предложил каждому руководителю российского региона не ждать объявления военного положения или же окончания СВО, а как минимум подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Российская Федерация насчитывает 85 субъектов. Итого: 85 тысяч.

Этот почин сразу же поддержал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, республика уже отправила более 1200 добровольцев и занимается формированием ещё двух батальонов. Добровольцы обеспечиваются всей необходимой экипировкой. Аксёнов также отметил, что все регионы России ведут работу в данном направлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

В российском сегменте телеграма 13 сентября 2022 года даже была высказана рекомендация всему сознательному бизнесу и всем сознательным гражданам помочь жителям приграничных с бывш. УССР областей заняться инженерным оборудованием местности и выстроить оборонительные заграждения, «схема которых есть в любом военном учебнике».

Очевидно, что самоорганизация в военном деле имеет свои пределы. И здоровая инициатива граждан не подменит функции, которые должны выполнять Вооружённые силы Российской Федерации. Тем не менее в целом это рисует картину здорового общества, понимающего свой жизненный интерес и предпринимающего конкретные действия, чтобы его защитить.

Сейчас как никогда актуальным становится лозунг периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — «Всё для фронта! Всё для Победы!» И всё в нашей стране должно быть подчинено данному правилу.