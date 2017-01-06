Влад Матросов
Последние публикации
Наркотическая диверсия в Крыму: власти не понимают всей опасности ситуации
Неизвестные, а порой и известные люди расписывают города Крыма граффити, рекламирующими наркотики. Обычно трафаретная реклама, оставленная на стенах домов, содержит название сайта и название предлагаемых веществ: «соль», «гаш», «кока», «ЛСД». Такие случаи отмечены в Ялте, Симферополе, Евпатории...
6 января 2017
Администрация «Херсонеса» отрицает разграбление фондов музея при Украине
Перепись предметов фонда Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе ранее велась вручную, и до сих пор проверки по сохранности фондов проводились только выборочные. При этом об утратах каких-либо предметов фонда дирекции музея-заповедника...
11 ноября 2016
Депутаты Госдумы от Крыма демонстрируют невежество
Депутат Госдумы седьмого созыва, избранный по крымским спискам «Единой России», Руслан Бальбек назвал возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией «брешью в санкционной обороне Запада» и «торжеством справедливости», позабыв, что Турция и не поддерживала экономическую блокаду Крыма. А...
7 ноября 2016
В Крыму быстро поняли, как воровать стимулирующие выплаты медиков
Вслед за Республиканской больницей имени Семашко, где главный бухгалтер выдавала себе зарплату в 500−800 тысяч рублей в месяц и замы главного врача получали по 300−400, финансовые нарушения нашли и в ещё одной больнице Симферополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в...
8 октября 2016
Год самой нелепой блокаде Крыма
Год назад украинские крымские татары и украинские экстремисты решили — «Хватит кормить оккупантов», и перекрыли выезды из Херсонской области в Крым для грузовиков с продовольствием. Позже продукты у границы стали отбирать у всех путешественников, едущих в Крым. Таким образом на внутреннем рынке...
25 сентября 2016
В Крыму будет транспортный коллапс?
Всю пятницу, 16 сентября, жители Крыма на улице обсуждали не утонувшую на Керченской переправе Приору, хотя и её тоже, а реплику президента от 15 сентября, произнесённую в Керчи во время заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России. «А вы слышали, Путин...
17 сентября 2016
«Водитель, не выключай передачу!» — почему упал с обрыва автобус в Крыму
Увеличилось количество жертв, пострадавших при падении автобуса с обрыва на трассе Судак — Феодосия в Крыму. В больнице Судака скончался ещё один пассажир, таким образом, число погибших в аварии возросло до семи человек, один из них — ребёнок. Четверо пассажиров рейсового автобуса Судак — Керчь...
12 августа 2016
Официальный Крым молчит о слиянии ЮФО с КФО
Известие о ликвидации Крымского федерального округа главы двух субъектов — Крыма и Севастополя — встретили молчанием. Отправленный в отставку с должности губернатора Севастополя Сергей Меняйло прокомментировал журналистам только свою отставку и что узнал о ней из СМИ. Глава Крыма Сергей Аксенов в...
29 июля 2016
Праздник со слезами на глазах оброс «праздничной мишурой»
Среди многочисленных людей с портретами родственников стоит парень, укутанный в российский триколор, советский флаг, копию Знамени Победы как цыганка в свои юбки; с кучей ленточек и флажков в руках. Молчит — его товар в рекламе не нуждается, люди подходят сами. Заметив, что я навожу на него...
10 мая 2016
Крым: Два года весны
В марте 2014 года не просто Владимир Путин подписал договор о присоединении Крыма к России с Алексеем Чалым и Сергеем Аксёновым, а российский народ принял в свои ряды два миллиона новых граждан. Крымчане хотели защиты от украинских «боевиков из Львова» и ждали перемен жизни к лучшему — достойных...
18 марта 2016
Благосостояние крымчан ухудшилось из-за санкций и украинской блокады?
Власти Республики Крым признали, что западные санкции и блокада со стороны Украины «оказывают негативное влияние на благосостояние жителей Республики Крым». Сделано это было мимоходом, при рассмотрении, казалось бы, не имеющего прямого отношения к теме документа. Но месседж Западу и Украине был...
5 февраля 2016
«Продовольственная блокада Крыма» стала блокадой здравого смысла
Крымчанам не рекомендовано ездить на Украину. По соображениям безопасности. И рекомендации прозвучали не полтора года назад, когда Украина подвела к административной границе с Крымом бронетехнику, и непонятно было — чем всё это кончится, а именно теперь, когда с обеих сторон границы более или менее...
14 октября 2015
Поездка в Крым на автомобиле обойдется дороже, чем на самолёте
Путь из Москвы в Симферополь — это около 1800 километров. Если ехать вдвоём, то время в пути будет зависеть от того, оба путешественника водители, или только один — то есть можно ли сменять друг друга за рулём. Чистое время в пути — 27 часов, остальное — время на отдых, если водитель только один. В...
17 августа 2015