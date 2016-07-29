Симферополь, 29 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Известие о ликвидации Крымского федерального округа главы двух субъектов — Крыма и Севастополя — встретили молчанием. Отправленный в отставку с должности губернатора Севастополя Сергей Меняйло прокомментировал журналистам только свою отставку и что узнал о ней из СМИ. Глава Крыма Сергей Аксенов в течение дня разместил несколько постов на своей странице в Facebook: о встрече с новым главой Феодосии, комментарий о туризме телеканалу «Россия», и последний — в 21:15 — о посещении Красноперекопского района. В пресс-службе главы республики корреспонденту ИА REGNUM 28 июля сообщили, что сейчас новость о слиянии КФО и ЮФО Аксенов прокомментировать не может из-за занятости и, возможно, комментарий будет 29 июля.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

Не прокомментировал слияние КФО с ЮФО и экс-полпред президента в КФО Олег Белавенцев, сообщив севастопольским СМИ лишь о том, что доволен новым назначением на должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Это молчание может говорить о том, что для крымских чиновников такой поворот событий стал полной неожиданностью: ликвидацию КФО еще нужно осмыслить, а уж потом комментировать. Для оставшегося при должности главы Крыма Сергея Аксенова случившееся — вполне понятный месседж. Тут можно вспомнить и недовольство курирующего Крым вице-премьера Дмитрия Козака скоростью освоения в Крыму бюджетных средств; отставание от сроков в реализации ФЦП «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года».

Кроме того, в КФО на протяжении нескольких лет регулярно разгорались коррупционные скандалы, в которых были замешаны должностные лица рангом до главы города (Феодосия, Керчь, Коктебель, Ялта) и министра правительства республики. В Москве до определеного момента не вмешивались в ситуацию, но, видимо, терпение кончилось.

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Если лично главе Крыма Сергею Аксенову отставка и не грозит, то в его команде после ухода из региона экс-полномочного представителя президента в КФО Олега Белавенцева возможны серьезные кадровые перестановки: очевидно, из правительства Крыма в течение нескольких недель уйдут чиновники, получившие должности по протекторату Белавенцева.

По данным ИА REGNUM, это может быть как минимум один заместитель Сергея Аксенова в должности вице-премьера и несколько профильных министров Совмина республики.

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И, в случае чего, как раз у главы Крыма Сергея Аксенова еще остается пространство для маневра — он возглавляет партийный список крымских кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» и, при желании покинуть Крым, вероятно, получит свой мандат в Госдуме.

Объединение Южного и Крымского федеральных округов скорее всего вообще не повлияет на результаты выборов в Госдуму в Крыму, считает политолог Андрей Никифоров, но отмечает, что время для объединения выбрано не самое удачное, поскольку положительный эффект от слияния округов может и не успеть проявиться к 18 сентября. «Избирательная кампания будет идти своим чередом. Власть ситуацию контролирует и дестабилизации обстановки не предвидится», — уверен крымский политолог.

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В Севастополе можно ожидать полную смену ключевых управленцев в правительстве города. Ряд местных политиков обвиняли губернатора Меняйло не столько в личной некомпетентности, сколько в несостоятельности собрать команду управленцев, готовых решать проблемы города.

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В обособленном от Крыма городе федерального значения смена губернатора может кардинально изменить расстановку сил на думских выборах. Сейчас местная оппозиция в лице предпринимателя Олега Николаева от «Партии Роста» ликует и предлагает «праздновать победу», еще не задумываясь, а как теперь выстраивать предвыборную кампанию-то? Ведь ранее она строилась на мобилизации электората вокруг противостояния губернатору Сергею Меняйло, за отставку которого «николаевцы» собрали около 10 тысяч подписей севастопольцев. А что теперь, когда уже «победили», а до выборов еще почти два месяца? Как мобилизовать электорат теперь? Готов ли план «Б»?

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Источники ИА REGNUM в правительстве Севастополя утверждают, что назначение на пост временно исполняющего обязанности губернатора города бывшего заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова выгодно экс-спикеру заксобрания Севастополя Алексею Чалому: он получил губернатора, с которым можно договориться (в отличае от Сергея Меняйло, с которым договориться не получалось), и подконтрольное Заксобрание (большинство в ЗакСе составляет так называемая «команда Чалого»). А при нынешнем раскладе сил, если герой «Русской весны» Чалый вдруг решит стать самовыдвиженцем на выборах в Госдуму, то у него будут все шансы обойти в предвыборной гонке нынешнего фаворита — бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, баллотирующегося от коммунистов.

Общая расстановка сил перед выборами в Госдуму в Севастополе до отставки Сергея Меняйло выглядела следующим образом: кандидатом от партии «Единая Россия» по спискам идет Дмитрий Белик; Олег Николаев — предпринриматель, называющий себя соратником «народного мэра» Алексея Чалого, баллотируется и по партийным спискам, и по одномандатному округу — от «Партии Роста»; коммунисты выдвинули «тяжелую артиллерию» — адмирала Владимира Комоедова.

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Уход Сергея Меняйло с должности губернатора Севастополя открывает новые перспективы и в продвижении законопроекта по прямым выборам губернатора города. Ранее прохождение законопроекта в Заксобрании Севастополя блокировали 11 депутатов, подконтрольных Сергею Меняйло. Как они поведут себя теперь? Временно исполняющая обязанности председателя Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева уже заявила, что депутаты «вернутся к этому вопросу».

«Рано или поздно наступит момент, когда мы вернемся к вопросу о прямых выборах губернатора, — сказала Алтабаева, — Полагаю, что это процедура не завтрашнего дня. Пройдет, наверное, несколько месяцев прежде чем мы придем к процедуре выборов губернатора (прямых выборов — прим. ИА REGNUM). Надеюсь, что тот человек, который будет выбран, будет способствовать развитию Севастополя».

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В 2016 году севастопольские депутаты дважды пытались изменить устав города относительно прямых выборов губернатора, но необходимых двух третей голосов набрать не удалось. Сейчас процедура выборов губернатора Севастополя выглядит следующим образом: президент России должен внести на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя фамилии троих кандидатов на должность главы города, из которых Заксобрание и выбирает губернатора Севастополя — таким образом в 2014 году выбрали губернатором города Сергея Меняйло.

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И: «Переходный период» интеграции Крыма в Россию окончательно завершён»