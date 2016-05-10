Среди многочисленных людей с портретами родственников стоит парень, укутанный в российский триколор, советский флаг, копию Знамени Победы как цыганка в свои юбки; с кучей ленточек и флажков в руках. Молчит — его товар в рекламе не нуждается, люди подходят сами. Заметив, что я навожу на него фотоаппарат, парень опустил взгляд.

Влад Матросов ИА REGNUM

Что-то не так во всём этом. Всю неделю на трассе Симферополь — Севастополь глаза мозолили обклеенные звёздами и георгиевскими лентами машины: с них продавали наклейки, флаги, пятиконечные шарики и прочую праздничную мишуру. Именно мишуру, как на Новый Год, Хэллоуин или День святого Валентина. Язык не поворачивается произнести это вслух. Когда День Победы успел обрасти «праздничной мишурой»?

Один из редакторов ИА REGNUM в служебном чате, изучая фоторепортажи с парадов Победы в регионах России, заметил: «Знаете, по сравнению с прошлым годом — очень уныло все. В прошлом году дух такой был… не знаю, все очень от души и от сердца. А в этом — какой-то пикник натужный».

Понять его можно: вот портрет ветерана, обрамлённый в георгиевскую ленту. Разве быть рамкой — предназначение георгиевской ленточки? А вот годовалый малыш, на которого поверх памперсов нахлобучена военно-морская форма. Зачем? Ладно, дети в возрасте 5−10 лет — можно оправдать патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Зачем тельняшка грудничку? Зачем все эти коляски в форме катеров и танков?

В нашей памяти остались времена, когда военную форму носили только военные, и не каждому военнослужащему, уволенному в запас, даровалось почётное право ношения военной формы при проведении торжеств. Сегодня же, глядя на парадно-карнавальное шествие в регионах, понимаешь, что военная форма — это что-то вроде костюма Санта Клауса. Можно даже с фальшивыми медальками и орденами носить.

Фотографии домашних животных в военной форме корреспонденты ИА REGNUM редакторам даже не высылают, понимая, что в фотоленту о священном для нас празднике «такса в пилотке» не попадёт. Но таких снимков много. Интернет полон фотографий, где георгиевские ленточки повязаны на дворники автомобилей, антенны.

Оптимизм внушает только то, что флажки и наклейки, ленточки пока не валяются на улице как послепраздничный мусор. Значит, понимание значения этих символов у нас ещё есть. Пока есть.

Стоит ли винить торгашей? Ведь спрос рождает предложение. Мы же отучаем себя фотографироваться с животными в курортных городах, чтобы не поощрять живодёров.

О «Бессмертном полке» стоит сказать отдельно. В Симферополе отличилась прокурор Крыма Наталья Поклонская. В колонне бессмертного полка она несла не фотографию родственника, а чудотворную икону царя-мученика Николая II. А ведь координаторы акции «Бессмертный полк» очень просили — брать только портреты своих близких, воздержаться от ношения какой-либо политической символики, от флагов (способных закрыть собой фотографии родственников). Но кто ей замечание сделает, она же прокурор.

В Пскове и Воронеже во главе колонны «полка» поставили людей в форме МЧС. Вышел ФОРМАлизм и дискредитация самой идеи народного единства в «Бессмертном полку». Они, конечно, тоже граждане, внуки и правнуки павших, и имеют полное право идти в этой колонне. Но почему — подчеркнуто — отдельно от остальных? Только потому, что организаторам захотелось полюбоваться с трибуны на ровные ряды людей в форме? Что, красивее стало?

В Мурманске колонну «Бессмертного полка» разделили на «роты»: медицинскую, железнодорожную, защитников Заполярья… И опять — зачем? Вот выходит на парад семья: у него дед — полярный летчик, у нее бабушка — медсестра. Что, идти в разных «ротах»? А в какую колонну стать их сыну? Да хоть бы и не семья, а просто соседи по двору или коллеги по работе. Зачем принудительно их разлучать?

То, что чуть не произошло в Уфе, вообще в голове не укладывается. Там местные власти пытались на другой день перенести шествие «Бессмертного полка». Чтобы народ не мешал чиновникам организованно праздновать свой День победы. Но в последний момент либо здравый смысл, либо строгий голос из Москвы победили местечковый произвол.

Все эти местечковые глупости понятны и пока ещё победимы. Хотелось бы 72-ю годовщину Великой Победы отметить строго и канонично — без «мишуры» и этих маразмов. Сейчас самое время, чтобы вовремя остановиться.