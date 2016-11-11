Симферополь, 11 ноября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Перепись предметов фонда Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе ранее велась вручную, и до сих пор проверки по сохранности фондов проводились только выборочные. При этом об утратах каких-либо предметов фонда дирекции музея-заповедника неизвестно. Об этом 9 ноября на пресс-конференции в Симферополе сообщила директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о сохранности фондов музея и проведении в нём инвентаризации.

Dmitry A. Mottl Руины Херсонес. Крым

«Специалисты прошли по всем фондохранилищам. Каждый год «Херсонес Таврический» принимает в фонды более 1000 предметов, зрительно проверить наличие каждого предмета физически невозможно. Но этот процесс идёт, — рассказала Мельникова. — Когда приезжают проверки, то они выборочно называют предметы и их проверяют. У меня данных об утрате каких-либо предметов из «Херсонеса Таврического» нет. Коллекция «драгов» была проверена полностью, никаких утрат не обнаружено».

По словам директора музея-заповедника, в 2017 году в фондах музея запланировано внедрение Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). «В начале 2017 года Херсонес за собственные деньги закупит специальное оборудование, чтобы оцифровать архив, оформить каталоги и выложить их в свободный доступ, — подчеркнула Светлана Мельникова. — Когда будет введение предметов фонда в систему КАМИС, будет вторичная проверка каждого предмета».

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По данным ИА REGNUM, в последние дни президентства третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2010 году его жена Катерина Чумаченко-Ющенко приехала в Херсонес с минимумом охраны и с «пустыми руками», а покинула территорию музея-заповедника с небольшим чемоданом, содержимое которого неизвестно. При этом известна страсть семьи Ющенко к антиквариату. Так, ещё в 2005 году на инагурации украинского президента на бордовом платье его жены Катерины Чумаченко-Ющено видели древнегреческую фибулу (украшение, которым 2,5 тыс. лет назад женщины скрепляли платье на плече), также на новой первой леди Украины были древнегреческие золотые сережки и ожерелье из коллекции украинского мецената и бизнесмена Сергея Платонова.

Сам Виктор Ющенко проявлял немалый интерес к истории Крыма: способствовал проведению подводных археологических экспедиций департаментом морского наследия Института археологии НАН Украины в Чёрном море и даже прилетал с женой к подводному археологу и исследователю Роберта Балларду, чтобы поуправлять роботом, поднимающим амфору с затонувшей в 39 километрах от Херсонеса парусно-гребной византийской галеры (предположительно постройки IX-Х вв.). Кстати, и сами украинские подводные археологи часто базировались в гостевых домиках для учёных на территории Херсонеса.

Виктор Ющенко — большой знаток и ценитель искусства, подтвердила севастопольским СМИ крымская художница Анжела Моисеенко. В годы своего президентства, Ющенко, выйдя из Херсонеса, без охраны зашел в галерею «Зелёная пирамида» — вход в неё напротив ворот музея-заповедника. Президенту понравилась картина художницы, он сказал, что хочет её купить. «Я не привыкла продавать картины президентам, я вам её дарю», — ответила художница. Познакомившись с политиком и прогулявшись с ним по Херсонесу, Моисеенко, по ее словам, поняла для себя, что Виктор Ющенко хорошо разбирается в искусстве.

По словам некоторых сотрудников ряда крымских музеев, которые посетил третий президент Украины Виктор Ющенко в 2005—2010 годах, после таких визитов директорам музеев поступали предложения «передать понравившиеся президенту экспонаты в Киев» без соответствующего документирования. Проще говоря, речь шла о разграблении музеев на высшем государственном уровне. У администраций музеев, отказавшихся «сотрудничать», начинались проблемы: увольнения, задержки финансирования их учреждений культуры, проверки из министерства культуры и других контролирующих органов. Больше всего крымские музеи в то время боялись выведения из подчинения местным властям и прямого переподчинения министерству культуры Украины — это и означало, что люди президента возьмут контроль над фондами.

«Какие чемоданы выносились (из Херсонеса в 2010-м — прим. ИА REGNUM ), простите, я об этом не знаю, не обладаю такой информацией, после вашего вопроса я готова ещё раз побеседовать с хранителями, — ответила на вопрос корреспондента ИА REGNUM директор «Херсонеса Таврического» Светлана Мельникова, работающая на этой должности с лета 2016 года. — Но хотела бы сказать, что многие службы в «Херсонесе Тарическом» новые, в том числе и хранители фондов. Специалисты из Москвы, когда приезжали к нам, прошли по нашим фондам — у нас, конечно, помещения совершенно не соответствуют высокому уровню фондохранения — но как предметы в фонде размещены, как они хранятся — мы получили очень много комплиментов».

Вполне возможно, что в пресловутом чемодане была обычная глиняная черепица, собранная на берегу моря в Херсонесе, как говорится, на память. Либо же то, что находилось в чемодане, было найдено при раскопках в древнем городище, но не было никак задокументировано и не попало в список находок.

В будущем, чтобы усилить контроль над экспедициями, ведущими раскопки на территории древнего городища, Светлана Мельникова предложила устанавливать веб-камеры в местах раскопок. «Такой опыт в России уже есть», — пояснила директор музея-заповедника.

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Также она сообщила, что у «Херсонеса» в 2018 году появится новое помещение для хранения фонда — грядёт большой переезд с территории музея-заповедника в новое современное здание по адресу Омега, 2, в Севастополе. Строить его начнут в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенью 2015 года правительство Севастополя провело проверку в Херсонесе и нашло финансовые нарушения на 59 млн рублей. Кроме того, в библиотечном фонде музея-заповедника недосчитались 50 книг.

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