Симферополь, 12 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Увеличилось количество жертв, пострадавших при падении автобуса с обрыва на трассе Судак — Феодосия в Крыму. В больнице Судака скончался ещё один пассажир, таким образом, число погибших в аварии возросло до семи человек, один из них — ребёнок. Четверо пассажиров рейсового автобуса Судак — Керчь погибли на месте, один скончался в машине скорой помощи и еще двое в больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Пейзаж. Обрыв. XIX век

Авария произошла накануне, 11 августа, около 17:20: автобус марки ПАЗ («Эталон»), следовавший по маршруту Судак — Керчь, в районе урочища Кизил-Таш упал с 50-метрового обрыва.

Читайте также: В Крыму пассажирский автобус упал в пропасть, есть жертвы

Ещё один из пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму скончался в больнице

Как сообщил Минздрав Крыма, всего с травмами госпитализированы шестеро детей: троих ночью перевезли из Феодосии в симферопольскую РДКБ, одного подростка — в Республиканскую больницу им. Семашко, ещё двое остались в феодосийской больнице. Все дети находятся в состоянии разной степени тяжести. По информации украинских СМИ, в числе детей, находившихся в автобусе, был один ребёнок из Киева (Ульяна Конопко, 10 лет).

В пресс-службе ГИБДД Крыма сообщают, что троих погибших в ДТП пока не опознали, личности еще троих установлены (на момент сообщения ГИБДД насчитывалось шесть жертв ДТП). Помимо семи погибших, ранения получили ещё 13 человек, один из них находится в коме.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь выжившим — материально. «Мы сейчас обдумаем ситуацию, буквально к вечеру будет справка, — заявил глава республики утром 12 августа. — Это все приезжие из других субъектов Российской Федерации, но все они наши граждане, россияне, поэтому посмотрим, что можно сделать для них и сделаем максимально возможное».

В Минздраве пообещали, что, в случае необходимости, пострадавших перевезут в более современные больницы России. «В случае необходимости будет приниматься решение о транспортировке больных на материк для оказания ВМП, но в настоящее время — это просто обговаривается. Таких решений ещё не принято, поскольку людям оказывается адекватная оперативная помощь», — сообщили ИА «Крыминформ» в пресс-службе Минздрава Крыма.

Трасса Феодосия — Судак — одна из самых живописных в Крыму, местами её пейзажи напоминают побережье Италии. Она же самая опасная. Представьте себе трассу Анапа — Сочи, только не оборудованную отбойниками, не освещённую, гораздо уже, с худшим качеством асфальтового покрытия; с поворотами в 160 градусов при значительном вертикальном уклоне. Трасса оборудована предупреждениями: «Водитель, не выключай передачу!» — другими словами, на спусках на этой дороге запрещено выключать передачу и ехать на «нейтралке», это приводит к перегреву и отказу тормозов. По данным Следственного комитета, водитель автобуса «допустил его опрокидывание в обрыв глубиной около 50 метров». Случилось это в затяжном повороте на спуске. Опрокидывание автобуса в повороте, скорее всего, произошло из-за избытка скорости — перегрев тормозов?

«Мы спускались с перевала, водитель пытался на ходу скорость включить с нейтралки, но не смог. К тому времени уже тормоза перегрелись, — рассказал «Комсомольской правде» турист из Волгограда Юрий Кривохижен. — Конечно, страшно было. Люди все видели. Все понимали, что мы в пропасть летим. Я отделался ушибами, а внучке не повезло, у нее перелом бедра и ушибы живота. Жена с внучкой лежат в больнице в Судаке».

«Когда уже было понятно, что мы падаем, водитель сам кричал: «Хватайтесь», — вспоминает другой пациент феодосийской больницы, турист из Забайкалья Владимир Чепиков. — Я схватил ребенка. Она испугом, слава Богу, отделалась. Я подумал, что расстояние было метров шесть, но говорят, что было больше».

Сам водитель автобуса в аварии выжил. Сейчас он находится в больнице, и теперь ему предстоит беседа со следователем.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, получая оперативную информацию о произошедшем, допускает, что причиной аварии мог послужить человеческий фактор, но воздерживается от выводов «до окончания расследования». Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

«Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, а также лица, не обеспечившие безопасность жизни и здоровья пассажиров автобуса. Выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщили в Следственном комитете.

Крымские трассы часто строятся на крови, как правила дорожного движения. Жители Севастополя помнят, как долгое время просили тогда ещё украинские местные власти (в 2012 году) оборудовать переход и остановочный комплекс на безымянной остановке в начале улицы Горпищенко. Пока однажды ранним утром севастопольский парень Павел Бондарев не прикрыл собой двух школьников от летевшей на них иномарки. В милиции тогда сообщили, что ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, а остановка не была оборудована бордюром и разметкой. После этого там появился и остановочный комплекс, и пешеходный переход с лежачими полицейскими, и памятник Павлу, поставленный на деньги севастопольцев.

Вот и теперь, «в связи с ужасным ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Судак — Феодосия», глава Крыма Сергей Аксёнов поручил «в срочном порядке проработать возможность оборудования специальными ограждениями всех опасных участков горных дорог Крыма».

«Сейчас у нас стоит приоритетная задача по предотвращению в дальнейшем подобных случаев. Немедленно была создана проектная группа, которая уже разрабатывает необходимую документацию с целью установки ограждений на данном участке трассы, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook. — Кроме того, в кратчайшие сроки будет проведен анализ, который выявит подобные аварийные места на других дорогах Крыма».

Но дело не только в плохо оборудованных дорогах. В Крыму до сих пор ходят автобусы украинского производства, которые не соответствуют российским нормативам. Возник дефицит с комплектующими для них. Да и на маршруты их выпускают без должного технического осмотра.

«Меня приглашали работать, на АТП, предприятие, занимающееся междугородними перевозками в Крыму, старшим мастером, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM крымчанин Пётр. — Я посмотрел, в каком состоянии они выпускают автобусы на рейсы, и сказал, что я под таким подписываться не буду, это уголовная ответственность, оно мне надо на старости лет? В большинстве крымских автобусов ездить нельзя, они развалятся на дорогах в любой момент».

Глава Крыма Сергей Аксёнов также подчеркнул, что автоперевозчики обязаны усилить «контроль за техническим состоянием подвижного состава». «Если данные экспертизы укажут на техническое состояние автобуса, попавшего в ДТП, тогда будем организовывать тотальную проверку транспортного парка, который участвует в автоперевозках», — заявил Аксёнов.

Всё как в известной поговорке, пока гром не грянет…