Всю пятницу, 16 сентября, жители Крыма на улице обсуждали не утонувшую на Керченской переправе Приору, хотя и её тоже, а реплику президента от 15 сентября, произнесённую в Керчи во время заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России.

ИА REGNUM Бездорожье

«А вы слышали, Путин сказал властям Крыма не деньги осваивать, а дороги строить», — произнёс случайный попутчик, подпрыгнув на очередной кочке на трассе Симферополь-Севастополь.

Да, слышали, как раз глава Крыма Сергей Аксёнов на этом же совещании заявил, что трасса на Севастополь уже разваливается и её пора тоже ремонтировать, уж скорей бы.

Реплика президента прозвучала после отчёта главы республики о дорожном строительстве и транспортной инфраструктуре Крыма, об освоении выделенных правительством РФ на дороги 18 миллиардов рублей в 2016 году.

«Это не вопрос, а просто реплика, ремарка. У нас задача не деньги осваивать, а дороги строить, я исхожу из этого. Освоить можно всё что угодно и в каких угодно объёмах. Нам нужно понять, сколько стоит километр дороги в этих условиях, и из этого считать, сколько должно быть построено», — сказал президент России после отчёта главы Крыма.

А далее он спросил, почему же всё-таки власти Крыма решили закопать в асфальт керченской трассы дополнительно выделенные 5 млрд рублей, когда в принципе-то, деньги на строительство трассы «Таврида» и так уже выделены по федеральной целевой программе?

«У вас было 13 миллиардов — стало условно 18. Как мне министр доложил, вы приняли решение эти дополнительные деньги направить на ремонт «Тавриды», дороги «Таврида»», — констатировал глава государства.

«Существующей, Владимир Владимирович, дороги», — пояснил Сергей Аксёнов, имея в виду, что часть трассы Керчь-Симферополь станет трассой «Таврида», которую только планируют начать строить.

Как объяснил глава Крыма, Керченскую трассу перестраивают постоянно, потому что из-за высокой нагрузки дорога разрушается снова и снова. Бездонная пропасть прям, а не дорога, конца и края этому ремонту не видно.

Деньги из дополнительно выделенных Крыму 4,5 млрд (ещё 500 млн отошло Севастополю) в Крыму потратили на реконструкцию нескольких дорог, речь не только о трассе Керчь-Симферополь (700 млн ушло на ликвидацию оползня на трассе Новый Свет — Судак).

«А дорога Симферополь — Керчь, поскольку мы деньги закладывали в бюджет в прошлом году и видели, насколько будет мощный износ в данном случае, а дорога развалилась практически возле Керченской паромной переправы окончательно. И только благодаря этим деньгам мы уже по режиму ЧС в авральном порядке начали восстанавливать эту дорогу. 53 километра будет сделано за счёт именно этих средств», — сказал Сергей Аксёнов.

С сожалением, он констатировал, что не может дать прогноз о том, как быстро будет разрушаться дорожное полотно трассы Керчь-Симферополь. Год назад отремонтированное полотно. Не может. Из-за «сверхнормативных нагрузок».

Как же другие федеральные трассы по 5−10 лет без ремонта служат-то?

«Сейчас со стороны Севастополя тоже поползла дорога, особенно летом в жару, тяжёлые транспортные средства до 50 тонн продавили, просто ямы образовались в городе Симферополе по улице Севастопольской на выезде, и надо опять же принимать какие‑то чрезвычайные меры, — продолжил Аксёнов. — То есть, по сути, конечно, мы латаем на сегодняшний день, выравниваем тяжёлое наследие, которое нам досталось в этой ситуации. А с точки зрения развития основные средства, конечно, будут вложены в ФЦП: это уже конкретно строительство новых дорог. Здесь такая ситуация».

Почему же никто не останавливает, не взвешивает и не штрафует эти грузовики со сверхнормативным грузом? Если в этом причина. Неужели невозможно с этим бороться? Об этом Сергей Аксёнов не говорил, а только констатировал: грузовики разбивают дороги снова и снова. Тем временем, мобильная весовая работает только в одном месте Керченской трассы, с 9 до 18 часов. В это время машины с «перегрузом» просто не ездят, а отстаиваются на обочине в известных местах трассы. В Минтрансе корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что оборудование весовыми ключевых дорог Крыма начнётся только в 2017 году.

«Для того, чтобы в нормативном состоянии сегодня наши дороги поддержать, мы говорим, те деньги, которые были выделены, мы за два года привели в нормативное состояние 1,5 процента от общей потребности. Конечно, эти темпы наращивать надо. Понимаем ситуацию с дефицитом средств, понимаем наши возможности в том плане, что подрядчики ещё не научились культуре производства, и, действительно, есть масса вопросов», — пояснил Сергей Аксёнов.

Далее Владимир Путин обсудил с коллегами, почему нет морских перевозок из Крыма в Сочи и обратно. Подчинённые не стали ему докладывать, что в 2015 году попытки наладить морское сообщение уже были, но оказались не рентабельными. В итоге президент поручил проработать варианты морского сообщения по маршруту Ялта-Сочи и запустить их в 2017 году.

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Министр Транспорта РФ доложил президенту, что готовится к серьёзной модернизации крымская железная дорога. Запланирована электрификация ветки Джанкой-Керчь, но для последующего её использования нужно выделить 130 мегаватт мощности из энергосистемы Крыма, а там же каждый мегаватт на счету. Кроме того, надо закупать поезда, которые, как запланировано, будут ходить по Крымскому мосту по 15 пар в день. «Здесь необходима закупка нового парка из расчёта: 15 пар поездов в сутки (прохождение через Крымский мост — ИА REGNUM ), это порядка одной тысячи вагонов и 40 локомотивов. Также для организации пригородных перевозок, а они достаточно активно уже здесь реализуются, на Крымском полуострове, необходимо 14 составов моторвагонного подвижного состава в 10-вагонном исполнении», — заявил министр транспорта РФ.

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Путин недоволен завышением цен на стройматериалы для Крымского моста

Обсудили на заседании президиума Госсовета и строительство Керченского моста. Здесь всё идёт по плану. Но как позже выяснилось, президент остался недоволен поставщиками стройматериалов для стройки и моста, и трассы «Таврида» — цены завышают, оказывается.

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Проект автоподхода к Крымскому мосту со стороны Крыма разработают к ноябрю

Самое главное, что прозвучало в отчёте Аксёнова и как-то не особо было замечено прессой — это цифры: в 2013 году Украина выделила Крыму рекордную сумму на поддержание дорожной инфраструктуры: 600 миллионов гривен, в эквиваленте в рублях — 1,8 миллиарда рублей. В 2016 году Россия уже выделила 18 миллиардов рублей, то есть в 10 раз больше.

Кроме того, глава Крыма намекнул на близящийся транспортный коллапс. Уже сейчас Крым стоит в пробках, но то ли ещё будет…

«Ежегодно парк автомобилей в регионе увеличивается более чем на 20 процентов, при этом по сравнению с 2014 годом в 2015 году это увеличение произошло более чем на 50 процентов, — сообщил Сергей Аксёнов. — Конечно, мы чётко понимаем, что после ввода в эксплуатацию Керченского транспортного перехода объём транспортных средств, которые заезжают на территорию Республики Крым, вырастет ещё в два раза по сравнению с сегодняшним днём. И конечно, даже строительство дороги «Таврида», этой основной уже артерии, конечно, создаст определённые сложности, имею в виду на вспомогательных трассах, поскольку уже сейчас пропускная способность, особенно в курортных регионах — Ялте, Алуште, затруднена, проехать достаточно сложно, особенно в выходные дни в курортный сезон, то есть проехать через город Алушту — практически до 40 минут ожидания, в пробках стоят».

В ответ на этот вызов Совет министров Крыма разрабатывает концепцию развития транспортной сети на территории республики. «Которая должна как раз учесть ширину этих автомобильных дорог, наличие перехватывающих парковок при въезде в города, то есть с тем, чтобы максимально разгрузить ситуацию, создать максимально комфортный режим для крымчан и туристов, которые приезжают сюда отдыхать», — объяснил глава Крыма.

Другими словами, республику ждёт большая автодорожная стройка, а Крымский мост и федеральная трасса «Таврида» — это только начало перестройки дорожной инфраструктуры полуострова. Если Москва даст ещё денег. Много денег. И в Крыму верят, что Москва их даст.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство (реконструкця) дороги «Таврида» (253 километра) обойдётся бюджету в 139 миллиардов рублей. Крымский мост стоит 223 млрд рублей. Потратив более 20 млрд рублей за несколько лет, правительство Крыма обновило около 1,5% дорог полуострова.