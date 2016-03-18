В марте 2014 года не просто Владимир Путин подписал договор о присоединении Крыма к России с Алексеем Чалым и Сергеем Аксёновым, а российский народ принял в свои ряды два миллиона новых граждан. Крымчане хотели защиты от украинских «боевиков из Львова» и ждали перемен жизни к лучшему — достойных пенсий, восстановления доживающих последние дни заводов, порядка на улицах городов.

Исаак Левитан. Весна в Крыму. 1990

«Всё будет хорошо, — пообещал в Севастополе 28 февраля 2014 года депутат Государственной думы России Владимир Жириновский, — Крым и Севастополь получат всё, что вам надо — в плане экономики. Мы приложим максимум усилий. Дадим вам безвозвратный и беспроцентный кредит. Газ и любые продукты, энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве по самым низким ценам, а если надо — и бесплатно. Все вопросы экономические, моральные… Нормально всё будет. Никакие боевики не прорвутся в Крым. Всё под контролем».

Никакие украинские боевики в Крым действительно не приехали. 16 марта Всекрымский референдум прошел без происшествий. В бюллетене для голосования крымчане выбирали один из двух пунктов: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» или «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Согласно официальным данным, в Крыму 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.

Читайте также об этом: #Крымнаш — о рисках и перспективах спустя два года

Уже 19 марта 2014 года ФМС начал выдавать первые российские паспорта в Крыму. К концу 2014 года новым гражданам России было выдано уже более 1,56 млн паспортов. Всего же, по данным переписи населения, на полуострове к октябрю 2014 года проживало 2 млн 284,4 тыс. человек.

21 марта 2014 года Совет Федерации единогласно одобряет федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. После этого Владимир Путин подписывает законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и о создании Крымского федерального округа. 2 апреля КФО входит в состав Южного военного округа. 11 апреля Госсовет Крыма утверждает новую конституцию республики. С 25 апреля начинает работать государственная граница Российской Федерации между Крымом и Украиной. Всю весну на полуострове ходят две валюты — гривна и рубль. С 1 июня 2014 года Крым полностью перешел на рубль, на полуострове не хватало мелочи (железных денег), и в небольших магазинах продавцы вели списки — кому сколько должны сдачи со 100 рублей. Летом 2014-го мобильная сеть украинского МТС становится российской сетью местного мобильного оператора «К-телеком» (WIN-Mobile). Летом-осенью происходят отключения украинских мобильных операторов «Киевстар», «Life:)», «Укртелеком». В 2016 году на полуострове появляется два новых оператора — «Крымтелеком» и «Севастопольтелеком». Анонсируется появление ещё одного оператора, название которого пока не сообщается.

Весной 2014 года из Крыма ушли украинские банки. Вместе с деньгами крымчан. Выплату компенсаций за потерянные вклады взял на себя Фонд защиты вкладчиков. К 1 февраля 2016 года фонд компенсировал крымским вкладчикам более 27,16 млрд рублей. Сейчас продолжаются выплаты по вкладам крупнее 700 тыс. рублей.

Банковскую систему в Крыму пришлось строить заново. Сейчас на полуострове работают чуть более 20 банков. В российском ТОПе финучреждений их названия можно увидеть внизу списка. Банки из первой двадцатки ТОПа на полуостров за два года так и не пришли (за исключением Банка России), опасаясь западных санкций. Долгое время до запуска российского процессингового центра в Крыму были проблемы с платёжными картами VISA и MasterCard. Да и сейчас нет гарантии, что завезённая с материка банковская карта будет принята крымским банкоматом. Невозможно сделать перевод на карту VISA, эмитированную в Крыму, по номеру карты. С полуострова невозможно отправить деньги за границу — международные системы типа WesternUnion не работают. Крымчане заводят банковские карты на материковой России и пополняют их переводами из местных (крымских) банков. Перевод через WesternUnion можно сделать через интернет, проведя как онлайн-покупку с карты, эмитированной не в Крыму. А вот получить перевод так нельзя — надо ехать в Краснодарский край.

Переходный период для вхождения в правовое поле РФ завершился к 2015 году. Исключения составили тарифы на ЖКХ — их будут плавно повышать до уровня общероссийских ещё несколько лет. Также продлено «урегулирование земельных отношений» до 1 января 2017 года. Все украинские документы, выданные в Крыму, продолжают действовать — документы на недвижимость владельцы меняют только в случае её продажи. К 1 апреля 2016 года истекает период перерегистрации транспортных средств: владельцы автомобилей должны заменить старые украинские крымские номера на новые российские — 82-й регион для Крыма и 92-й регион для Севастополя. В крымских МРЭО очереди, однако штрафовать крымчан за старые номера не будут ещё три месяца, время на перерегистрацию есть.

Крым лидирует по уровню инфляции среди регионов России. В 2015 году инфляция в КФО составила 26,4%, когда средний уровень инфляции по России — от 10,3% до 7,5%. После отказа от турецких и украинских товаров на рынке полуострова сложилась монополия для российских производителей. Часто продавцы откровенно завышают цены — мол, доставка дорогая. Регион будет жить с самыми высокими ценами на Юге России ещё два года — минимум. Это связано со сложной транспортной логистикой и усилением инфляции, считает вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. «Процесс присоединения более слабой экономики к более сильной подразумевает именно такие жесткие инфляционные процессы. Она (инфляция) складывается из двух картин. Объективная экономическая составляющая, которая есть всегда, — рост уровня зарплат населения спровоцировал повышение цен, их выравнивание. Вторая составляющая, на которую, к сожалению, по большому счету до 2018 года мы влиять не будем — это транспортная логистика», — сказал Нахлупин на Сессии стратегического планирования «Крым. Взгляд в будущее» в Алуште в феврале 2016 года.

На полуострове надеются, что завозные товары станут дешевле после открытия моста через Керченский пролив. Сейчас дополнительные расходы — это стоимость перевозки грузов через Керченскую паромную переправу. Согласно утвержденной сметной стоимости проекта, возведение моста в Крым обойдется в 211 млрд 851 млн 575 тыс. 730 рублей в ценах четвертого квартала 2015 года. Мост станет самым длинным в России, его протяженность — 19 километров. Планируется, что в конце 2018 года завершатся строительные работы и будет открыто движение по Керченскому мосту в рабочем режиме. В 2019 году мост должны сдать в эксплуатацию.

Полуостров с нетерпением ждёт завершения строительства энергоперехода с Кубани по дну Керченского пролива. После прекращения Украиной поставок электроэнергии в конце 2015 года в Крыму сложился дефицит электроэнергии. Пока не будет закончено строительство двух ТЭС, полуостров будет получать электроэнергию с Ростовской АЭС. Сейчас по недостроенному энергомосту в Крым приходит чуть более 400 МВт электроэнергии. После введения в эксплуатацию второй очереди энергоперехода в мае 2016 года Крым будет получать более 800 МВт с материка. Своя генерация на полуострове — около 500 МВт, из которых 300 — за счёт переброшенных в Крым (ещё после Сочинской олимпиады) 15 мобильных газотурбинных электростанций.

Большинство финансовых вливаний в экономику Крыма со стороны госбюджета идёт по федеральной целевой программе «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» — это и крымский мост, и дороги, и электростанции, ремонты старых и строительство новых больниц, детсадов и так далее. До 2020 года объем финансирования по этой программе составит 708 млрд рублей. При этом сроки исполнения ФЦП регулярно сдвигаются по разным причинам. Крымские муниципалитеты не всегда в состоянии исполнить бюджеты. Если не считать местные власти малоэффективными, то может сложиться впечатление, что Крыму выделяется денег больше, чем он способен потратить. Это не так, просто бывшие украинские чиновники не приучены к высокой бюджетной дисциплине. «Лишних» денег в Крыму нет.

По данным вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, в январе 2016 года власти городов и районов полуострова не успели освоить 25% выделенных бюджетных средств. «Общий объем неисполненных обязательств по всем субъектам Российской Федерации за 2015 год составил 75 млрд руб. Цифра Крыма и Севастополя в этой части — 9 млрд руб. То есть у нас наихудшие показатели из всех субъектов России», — заявил Нахлупин в феврале 2016 года.

Отличился и Севастополь, просто не сумев освоить три четверти денег, выделенных на ремонт и строительство дорог в 2015 году из городского бюджета.

При этом кадровый состав чиновников за два года в Крыму обновился более чем на 70%. «В государственную муниципальную службу пришли другие люди, органы власти на региональном и муниципальном уровне кардинально обновились. Почти из трех тысяч депутатов, которые были избраны на выборах 14 сентября 2014 года, более 70% — это новые люди, и я думаю, что такой процент обновления и в органах исполнительной власти», — подвёл итог в начале марта этого года первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Константин Бахарев.

При этом крымские власти продолжают войну с коррупцией и злоупотреблениями. Недавний случай — смена глав исполнительной и законодательной власти в Бахчисарае. 20 февраля 2016 года глава администрации Бахчисарая Владимир Верховод и председатель Бахчисарайского горсовета Юрий Гуляев сложили с себя полномочия в связи с публикацией в интернете видео со скрытой камеры, установленной в кабинете главы администрации Бахчисарая. На видео люди, напоминающие глав исполнительной и законодательной власти, обсуждают способы казнокрадства и устранения политических оппонентов. Прокуратура Крыма возбудила несколько уголовных дел по результатам проверки фактов, попавших в поле зрения правоохранителей благодаря этому видео. Кроме того, прокуратура заподозрила ушедшего в отставку Владимира Верховода в хищении денег местного футбольного клуба. Впрочем, председателем Горсовета Бахчисарая местные депутаты выбрали другого участника того же видео. Стоит ли крымчанам рассчитывать на быструю победу над коррупцией?

1 марта прокурор республики Наталья Поклонская внесла в Госсовет Крыма законопроект «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия». Законопроект призван упростить увольнение чиновников, замеченных в коррупционных связях.

«Ни в одном другом регионе России нет сложностей, подобных тем, с которыми сегодня сталкивается Крым. За какую задачу ни возьмись — будь то модернизация системы ЖКХ, ремонт дорожной инфраструктуры или возрождение сельских клубов — всё надо начинать с нуля или минуса. Такова сегодня «крымская специфика», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов во время своего выступления в Симферополе в честь двухлетия референдума о присоединении полуострова к России.

Сегодня жителей полуострова беспокоят проблемы очередей в поликлиниках — прождать приёма к терапевту можно более трёх часов, талонов не хватает; невысокие (если сравнивать с уровнем цен) пенсии — от 8 тыс. рублей; очереди в МРЭО на перерегистрацию автотранспорта; очереди на оформление документов по земле. Отдельно возмущает дороговизна (АИ-95 — 39,80—40 рублей) и низкое качество топлива на крымских АЗС. Так, недавно глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсети рассказал, что из 16 проб дизельного топлива, взятых на крымских заправках, ГОСТу не соответствовала ни одна. Правда, и исследования проводили в несертифицированной лаборатории, сертифицированных в республике нет.

На полуострове заработали Крымская и Севастопольская свободные экономические зоны, дающие значительные налоговые послабления для инвесторов и предпринимателей. Растёт количество резидентов СЭЗ. Сейчас их более 200. Республика обрастает новыми экономическими и культурными связями с иностранными государствами взамен утраченных после выхода из состава Украины. За два года Крым посетило более десятка иностранных делегаций из стран Евросоюза, Азии, Африки. Растёт спрос на Крым у туристов. В 2015 году их приехало чуть менее 5 млн человек, а в 2016-м ожидают до 6 млн, несмотря на рост цен на отдых.

«Нет проблем Крыма, есть проблемы России. Так же как и все достижения Крыма — это достижения России, — заявила корреспонденту ИА REGNUM сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ольга Ковитиди. — Нужно задавать вопросы нашим банкирам, которые боятся санкционного режима и не торопятся прийти сюда к нам. Мы этот вопрос ставили с первых дней. Тем не менее мы не хотим себя ощущать в Крыму как на острове. Мы хотим ощущать себя частью России. У нас уже есть замкнутая цепь с материком — энергомост. Вот хотелось бы, чтобы эта замкнутая цепь была не только в энергетике, но касалась всех отраслей. Кому война, а кому мать родная — есть те, кто наживается на высоких ценах. И речь не о крымских предпринимателях, а о тех, кто им по завышенным ценам на материке продаёт. Со всем этим мы будем бороться».

По мнению сенатора, приоритетными направлениями в работе властей остаются «вопросы жизнеобеспечения» полуострова — энергетика, логистика.

«Мы понимаем, что пока не будет моста — будет сложно. Чрезвычайно важно решить вопросы продовольственной безопасности, ценообразования, импортозамещения. Мы продолжим развивать в Крыму сельское хозяйство, поддержим аграриев и животноводов. Приоритетной остаётся проблема водообеспечения. Предстоит менять целую систему — это и очистные сооружения, и система сохранения водных запасов. И в медицине, и в ЖКХ нужно порядок наводить, зелёную зону восстанавливать, заняться предотвращением лесных пожаров. Работы предстоит много», — сказала Ольга Ковитиди.

При этом она отметила и позитивные изменения: у крымчан появилось «умение жить в России», нормализуются отношения между местными и федеральными чиновниками. «Выстраивается диалог региональной и федеральной власти, налажен контакт, мы видим, что есть взаимопонимание. Конечно, нам ещё нужно пять-десять лет, чтобы вырастить своих хороших государевых людей, которые бы были квалифицированными чиновниками, но тем не менее начало положено, и в будущее мы смотрим с оптимизмом», — резюмировала сенатор.