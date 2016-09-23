Год назад украинские крымские татары и украинские экстремисты решили — «Хватит кормить оккупантов», и перекрыли выезды из Херсонской области в Крым для грузовиков с продовольствием. Позже продукты у границы стали отбирать у всех путешественников, едущих в Крым. Таким образом на внутреннем рынке полуострова российские продукты окончательно победили в конкурентной борьбе украинские, а в Херсонской области предприниматели окончательно потеряли рынок сбыта: урожай овощей осени 2015 года просто сгнил, продавать его было негде и некому.

Фото предоставлено пресс-службой ФСБ РФ На границе

Чего этим добивались украинские гражданские «активисты» — так и не ясно, в Крыму шутили, что организаторам «продуктовой блокады» заплатили фермеры Краснодарского края, чтобы убрать с рынка конкурентов. Да, цены на продукты на полуострове выросли до уровня Санкт-Петербурга, а в чём-то догнали и Москву. Но голода не случилось, очередей за колбасой и хлебом не возникло. Керченская паромная переправа с 2014 года сильно эволюционировала и справилась с нагрузкой.

«Не знаю, кому пришла в голову идея разместить на админгранице с Крымом блокпосты, на которых некие граждане Украины, прячущие свои лица под балаклавами, слегка одуревшие от полной безнаказанности, будут рыться в багажниках легковых машин и отбирать у своих сограждан еду. Но именно это сейчас происходит, стоит лишь проехать пограничные КПП», — написала год назад в своей колонке в украинском издании «Левый берег» крымский журналист Елена Юрченко.

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События сентября 2015 года в этом году на Украине вспомнили около 100 человек, об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек. «Широко разрекламированный марш украинцев, посвященный годовщине блокады Крыма, в реальности оказался самопиаром лидеров меджлиса, — написал вице-премьер правительства республики. — В обещанном «массовом марше» приняли участие порядка 100 человек, половина из которых были украинские журналисты. Некоторые участники марша, видимо, на полпути осознав всю глубину своего падения, развернулись и пошли в обратную сторону. До границы дошли лишь самые стойкие… или самые оболваненные».

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Погранпункты на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме

Отметим, что именно участие во всевозможных «блокадах» Крыма стало одной из причин запрета «Меджлиса крымско-татарского народа» в России. Именно члены «Меджлиса» сформировали по ту сторону границы бандформирование, досматривающее и грабящее украинцев, едущих на полуостров, планирующее и пытающееся устраивать теракты и диверсии в Крыму.

Свой подарок на «годовщину блокады» сделало украинским СМИ крымское отделение ФСБ. Ведомство опубликовало фрагменты допроса двух бывших боевиков бандформирования «батальона имени Номана Челебиджихана», созданного идейным вдохновителем блокады и фигурантом ряда уголовных дел в России Ленуром Ислямовым. Братья Османовы в начале этого года отправились на Украину подзаработать и остались «работать» в «гражданской блокаде Крыма», да-да, оказалось, что за такой «патриотизм» на Украине платят реальные деньги, или просто обещают, что будут платить. Причинами бегства Османовых из «батальона» домой в Крым стали безденежье и унижения со стороны их «полевых командиров».

Благодаря их свидетельствам, теперь у нас есть чёткая картина того, что происходит по ту сторону границы.

Первым на «службу» в «батальон», сформированный на Украине у границы с Крымом поехал «работать» в январе 2016 года 37-летний Рустем Османов. У него забрали российский паспорт, но украинский оставили, дали позывной «Араб». В лагере боевиков ему поручали рыть окопы, колоть дрова, готовить еду, убирать мусор. По словам «Араба», в лагере боевиков всё не так, как «по телевизору говорят».

«От 5 до 8 тысяч (гривен) он (Ленур Ислямов) должен платить зарплату. Нет, это не так. Я не видел, чтобы кто-то так получал. Лично я не получал никакой суммы. Людям не нравилось это, за одну тарелку супа никто жить не будет, пытались бежать. При попытке сбежать отлавливали, строился батальон по приказу Ленура Ислямова, людей избивали всех, кто бежал, в количестве 3−4 человек. Все это видели. Это делалось, чтобы запугать остальных, это было неоднократно», — рассказал Рустем Османов.

По его словам, чтобы люди, попавшие в рабство, не сбегали из «батальона имени Номана Челебиджихана», у них отбирали документы, мобильные телефоны.

Через полтора месяца к Рустему приехал его 20-летний брат Аким, потому что поссорился с родителями и не знал, куда ещё ехать. Уже тогда Рустем понимал, куда попал, и не был рад приезду брата.

Приключения Акима начались сразу при пересечении границы с Украиной. Он вызвал «подозрения» у украинских пограничников, попал на допрос к сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), где ему «дали по печени», заставили подписать какие-то (до сих пор не известно, какие) документы и завербовали «сообщать, что происходит в батальоне».

По словам Акима, в «батальоне» ему дали позывной «Диджей». Он также копал окопы, колол дрова, подтапливал печь ночью, чтобы «не замёрзли сослуживцы». Кроме того, он стоял на постах, где досматривали путешественников в Крым и из Крыма. В частности, ему надо было ловить водителей, везущих из Крыма на Украину «солярку». Украинские инструкторы учили Акима, как пользоваться автоматом и гранатами. «Нам говорили, что это для того, чтобы мы пошли захватить Крым», — пояснил Османов-младший.

С его слов, численность «батальона имени Номана Челебиджихана» — около 40 человек. У них на вооружении автоматы Калашникова и винтовки М-16, пистолеты-пулемёты УЗИ, винтовки Мосина, СВД, пистолеты Макарова, гранаты Ф-1. Всё это оружие Аким видел у «опергруппы» бандформирования и личной охраны Ленура Ислямова. Кстати, Сам Ислямов не живёт со своим «батальоном», а живёт в своей гостинице в Херсонской области Украины, а на территории лагеря боевиков появляется только попозировать перед телекамерами, или когда нужно было проконтролировать поставки оружия и амуниции для будущих «освободителей Крыма».

С апреля 2016 года у боевиков испортились отношения с местными жителями. «Когда я приехал, жители Херсонской области относились к нам нормально, помогали продуктами, дровами, кто чем мог, — рассказывает Османов-старший. — Но в апреле-мае ситуация начала обостряться, поскольку в батальоне есть люди, употребляющие наркотики, алкоголь. Они устраивали грабежи, ссоры. На этой почве у нас начались конфликты с местными жителями».

В конце-концов, Рустем устал терпеть всё это и заявил, что хочет уйти из «батальона». За это его побили на глазах у брата. «Решил уйти с батальона, потому что я как приехал, не увидел того, что хотел увидеть: не увидел национальной идеи, разочаровался во всём этом. Я сказал, что хочу уехать и меня три здоровых мужика по приказу Ислямова избили на глазах всего батальона. Бежать в Россию было страшно, что посадят, пока не увидел по телевизору Эрнеста Аблязимова, который давал интервью и не нёс уголовной ответственности», — сказал Рустем Османов.

Никаких денег за «службу» в бандформировании от Ислямова братья Османовы так и не получили. В сентябре 2016 года им удалось сбежать на Родину, в Крым.

«В соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) Османовы, как лица, добровольно прекратившие участие в незаконном вооруженном формировании, освобождены от уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Это уже не первый «боевик», сбежавший из бандформирования Ислямова. Ранее в Крым вернулся Эрнест Аблязимов, принимавший участие в неудавшейся диверсии на воде — его заставляли скидывать металлические тросы в акватории Керченского пролива, чтобы те намотались на винты проходящих мимо российских судов, в частности, паромов Керченской переправы. Аблязимова также освободили от уголовной ответственности, сейчас он живёт и работает в Крыму, помогает властям в возвращении на Родину других участников украинского бандформирования из числа крымских татар.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 сентября 2015 года Украина заблокировала поставки продовольствия в Крым, после чего значительно вырос грузопоток через Керченскую паромную переправу. Из продажи в Крыму практически исчезли украинские продукты питания.

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