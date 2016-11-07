Симферополь, 7 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы седьмого созыва, избранный по крымским спискам «Единой России», Руслан Бальбек назвал возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией «брешью в санкционной обороне Запада» и «торжеством справедливости», позабыв, что Турция и не поддерживала экономическую блокаду Крыма. А, видимо, «несправедливый» разрыв торговых отношений России с Турцией произошел совершенно по другой причине.

Rk.gov.ru Руслан Бальбек

«И все-таки крымчане пробили брешь в санкционной обороне Запада — знаковый рейс севастопольского парома в Турцию и возвращение с грузом продуктов — это не только приток проверенных временем и качеством турецких товаров на крымские рынки, но и торжество справедливости», — написал Бальбек на своей странице в Facebook.

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Напомним, до осложнения российско-турецких отношений, турецкие предприниматели спокойно работали в Крыму и ни на какие «санкции Запада» не оглядывались: поставляли продукты, стройматериалы, управляли отелями и намеревались инвестировать в российский полуостров миллиарды рублей.

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Разрыв экономических отношений с турецким бизнесом в Крыму произошел по инициативе российской стороны после того, как турецкие ВВС сбили российский штурмовик Су-24М, и вряд ли можно считать такую реакцию России несправедливой к Турции. Так о каком «торжестве справедливости» может идти речь после того, как турецким предпринимателям разрешили вернуться в Крым? Почему депутат пишет, что крымчане «пробили брешь в санкционной обороне Запада», если Турция не поддерживала эти санкции? При чём тут крымчане, если в Крыму вопрос о торговле с соседом не решался, а решался на самом высшем политическом уровне?

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При этом Руслан Бальбек отмечает, что Турция совершила ошибку и признала её, а на Западе теперь поняли, что «санкционная граница не на замке».

«Без сомнения, в ноябре 2015 года определенные политические круги в Турции совершили ошибку, в 2016 г. они эту ошибку признали. В ноябре 2016 на Западе поняли, что санкционная граница не на замке — на российско-турецком участке ее просто снесли», — пишет депутат.

Не было никакой санкционной границы на «российско-турецком участке», кроме той, которую возвела Россия по известным и понятным причинам. В ноябре 2015 года крымские власти отказались от паромного сообщения с Турцией из-за осложнения международных отношений двух государств, а в декабре паром «Варяг» забрал из порта Зонгулдак последние 15 грузовых автомобилей с российскими номерами, поскольку через сухопутную границу российских перевозчиков турецкие власти уже не пропускали.

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Руслан Бальбек не первый крымский депутат, удивляющий СМИ своими высказываниями. Ранее депутат от Крыма Наталья Поклонская написала обращение в прокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли чувств верующих новый фильм Алексея Учителя «Матильда». При этом бывший прокурор Крыма созналась, что сама фильм она не смотрела.

Недавно в эфире радио «Вести.fm» Наталья Поклонская неверно процитировала произведение Александра Грибоедова «Горе от ума», приписав слова из него русскому полководцу Александру Суворову. Видеозапись с эфира набирает сейчас тысячи лайков в соцсетях.

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«Знаете, как говорится, «служить хочу, да прислуживать тошно», — не вполне точно процитировала Грибоедова Поклонская. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — поправила собеседницу ведущая радиоэфира. «Это наш великий полководец Суворов сказал так», — продолжила Поклонская. О том, что прислуживаться тошно, заявлял литературный герой произведения Александра Грибоедова «Горе от ума» Чацкий. О подобных заявлениях Александра Суворова google не знает. Что вообще происходит в головах у крымских депутатов?