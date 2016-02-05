Симферополь, 5 февраля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Власти Республики Крым признали, что западные санкции и блокада со стороны Украины «оказывают негативное влияние на благосостояние жителей Республики Крым». Сделано это было мимоходом, при рассмотрении, казалось бы, не имеющего прямого отношения к теме документа. Но месседж Западу и Украине был отправлен — санкции и блокада всё-таки действуют на Крым.

Pavlo Hryhorash Крым

В попытке завоевать расположение электората и «во благо крымчан», Госсовет Крыма провёл парламентские слушания по внесению изменений в Федеральный закон «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя». Основной целью этого обсуждения была защита интересов крымских заёмщиков — их старались обезопасить от упавших как снег на голову украинских кредитов, которые — оказывается!!! — нужно платить.

Чтобы смягчить падение снега на голову электората, депутаты республиканского парламента предложили ограничить размер выплат по кредитам. В итоговой резолюции слушаний так и сказано: установить ограничение на максимальную сумму взыскания задолженности по долгам перед украинскими банками, исходя из ежемесячного среднего дохода на каждого члена семьи заемщика в размере 10% от дохода до 100 тыс. рублей, 20% — свыше 100 тыс. рублей. Также участники слушаний внесли предложение установить запрет на изъятие движимого и недвижимого имущества физических лиц, в том числе находящегося в ипотеке, по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, а также приостановить исполнительные производства, направленные на изъятие такого имущества.

Всё правильно и логично. Старые долги не должны бить по карману заёмщиков, два года тешивших себя мыслью, что можно ничего «бандеровским» банкам не возвращать. Но дьявол-то в деталях.

В итоговой резолюции, принятой на парламентских слушаниях в Симферополе и адресованной Госдуме и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, необходимость ограничений по выплатам полуостровитянами украинских долгов объясняется «нахождением Республики Крым в условиях экономической, транспортной, водной, продовольственной и энергетической блокады со стороны Украины, а также введенных Европейским Союзом, США и рядом других государств экономических санкций, что в совокупности оказывает негативное влияние на благосостояние жителей Республики Крым и их возможность осуществлять погашение кредитных обязательств в соответствии с Законом».

Иными словами, жить в Крыму, благодаря стараниям внешних враждебных сил, стало так тяжело, что выплатить старые украинские кредиты для крымчан теперь просто не по карману — вот поэтому, по логике Госсовета, и надо ввести ряд ограничений на размеры выплат по долгам.

Ещё дальше пошел глава республики Сергей Аксёнов, заявив, что надо бы и вовсе отсрочить выплаты по украинским кредитам до момента стабилизации экономической ситуации в регионе. «Мы считаем, что возвращать кредиты нужно, однако это становится возможным только в условиях стабильно работающей экономики. Заработать она может лишь тогда, когда будут решены энергетический и логистический вопросы Республики Крым. До этих пор невозможно требовать с крымчан возврата долгов и следует отсрочить взыскания», — сказал Аксёнов.

Вот ведь как удивительно. После каждой очередной украинской пакости — будь то запрет на ввоз на полуостров продуктов, или подрыв опор ЛЭП — крымские власти делали покерфэйс и с невозмутимым видом заявляли — «российские продукты уже практически вытеснили украинские на рынке, продовольственная блокада не страшна» и «Крым проживёт без украинской электроэнергии, скоро энергомост решит все проблемы». С подачи президента РФ Владимира Путина, даже опрос в Крыму провели, что крымчанам украинская электроэнергия не нужна. А уж про «нам санкции не страшны» мы сколько раз слышали?

Свежий пример — молниеносная реакция главы Крыма на резолюцию Европарламента по полуострову о том, что санкции с РФ будут сняты только после возвращения Крыма Украине. «Никакого возвращения Крыма на Украину не будет, мы уже вернулись на свою историческую Родину! И это окончательный выбор, который не нуждается в пересмотре, и никакие решения никаких Европарламентов этого не изменят. Пусть отдыхают», — невозмутимо отвечает Сергей Аксёнов. В этом и была политика и тонкая игра властей — отрицание проблемы частично решает саму проблему.

И вот — здравствуйте — в момент, когда партия в самом разгаре и время делать ставки на повышение — блефовать до конца, крымский парламент зачем-то пасует, бросает карты на стол и по открывшейся комбинации становится видно что не пахло ни роял флешем, ни стритом. Украине и Западу отправлен чёткий месседж: ваши санкции достигли цели, все ваши блокады действенны — благосостояние крымчан ухудшилось, экономика в регионе перестала быть стабильной.

Хочется верить, что авторы резолюции просто заигрались в формулировках, а не намеренно слили двухлетнюю моральную борьбу крымчан с украино-западной агрессией.

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