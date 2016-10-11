Вслед за Республиканской больницей имени Семашко, где главный бухгалтер выдавала себе зарплату в 500−800 тысяч рублей в месяц и замы главного врача получали по 300−400, финансовые нарушения нашли и в ещё одной больнице Симферополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что более конкретная информация «позже появится в СМИ».

pixabay.com Очень солидная зарплата

То, что администрации больниц так варварски отнеслись к стимулирующим выплатам, не дав их рядовым врачам, это тревожный сигнал и может аукнуться всему Крыму — финансирование полуострова могут начать сокращать. Такое мнение ИА REGNUM высказал завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. «Возможно, скандал с пятью людьми, получавшими сверхзарплаты в течение 6 месяцев, так как данные об их зарплате за иные периоды отсутствуют, должно явиться сигналом и мотивацией снижения объема финансирования для всего региона и объяснением направлений поиска внутренних резервов», — считает Ордов.

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По данным Росстата, в январе-июле 2016 года в Крыму уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, составил 37 тыс. 464 рубля; у среднего медицинского персонала — 24 тыс. 90 рублей; у младшего медицинского персонала — 14 тыс. 266 рублей. Реальная зарплата, а не средняя температура по больнице, ещё меньше. Именно поэтому данные финансовой проверки в Республиканской больнице имени Семашко возмутили работающих там рядовых врачей.

Напомним, суммарно главный бухгалтер и четверо заместителей главного врача в больнице имени Семашко получили за 8 месяцев 2016 года 12 млн 31 тыс. 670 рублей. Прокуратура Крыма выявила нарушения при выплате стимулирующих выплат в больнице на 17,7 млн рублей за неполные полгода.

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«Я врач-хирург высшей категории с огромным стажем. Со всеми надбавками получаю 21 тысячу рублей, — рассказал «Комсомольской правде» один из сотрудников больницы имени Семашко, — Это, в принципе, максимальная зарплата, рядовые врачи куда меньше получают — 15−18 тысяч».

«Среднестатистический работник здравоохранения должен работать 12 лет, чтобы получить доход, который каждый из этих «эффективных» менеджеров получил за полгода, — подсчитал завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. — Ужасающая игра цифр подсказывает, что всего полтора года работы такого «эффективного» менеджера соответствует доходу за весь трудовой стаж среднестатистического работника здравоохранения».

Чтобы получать зарплату в 500 тысяч рублей, бухгалтер должна была назначить себе 5000% стимулирующих доплат, подсчитали в крымском отделении Объединения профсоюзов России. При этом, в организации уверены, что начисление таких зарплат в течение долгого периода времени (более 8 месяцев) невозможно без покровительства вышестоящих должностных лиц. «Подтвердилось наше предположение о том, что высокий уровень средней зарплаты медработников в РК является следствием существенного завышения зарплат некоторых руководящих работников медучреждений, — подчеркнули в СОЦПРОФе. — У бухгалтера Республиканской больницы средняя зарплата 547 000 рублей в месяц, средняя зарплата рядового медработника — 12−15 тыс. рублей. Соответственно, по ведомству и получилось 25 тыс. рублей».

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К схожему выводу приходит и завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. «Может оказаться, что они просто так оригинально пытались выполнить «майский указ президента», — предположил эксперт. — Отчетность бюджетных подразделений направлена на достижение заданной величины средней заработной платы. Исходя из искомой средней зарплаты и количества персонала формируется фонд оплаты труда. Почему-то на этом считается функция распределения и контроля заканчивается, так как этого достаточно бюрократу от здравоохранения для отчета о выполнения поручения президента РФ. На местах эту задачу понимают, но раз нет контроля, то можно «правильно» перераспределить фонд оплаты труда, когда зарплата руководителя вырастет, если зарплата врача в его учреждении снизится, можно премировать себя и не премировать врачей».

В Минздраве Крыма, который и был инициатором проверки в этом медучреждении и ряде других, схватились за голову. По словам главы ведомства Александра Голенко, факты получения в больнице Семашко «необоснованно завышенной заработной платы» вскрылись после проверки первичной бухгалтерии. «Ведомство ежемесячно проводит мониторинг заработной платы и внимательно следит за зарплатой среднего персонала, врачей, но в мониторинге мы не видели завышенных данных. Это удалось установить, только, когда мы вышли непосредственно на объект, подняли первичный бухгалтерский учёт, лицевые счета персонально каждого человека», — оправдался министр на совещании с главой республики Сергеем Аксёновым.

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Оказалось, что это уже не первый финансовый проступок в больнице. По данным прокуратуры, ещё в конце 2014 года непонятным образом «списали» 70 тыс. рублей на ремонте автопарка. «В конце 2014 года, в соответствии с договором, ООО «Авто-Юг» выполняло ремонт автомобилей, состоящих в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Крыма. — Согласно актам выполненных работ, общая стоимость услуг составила 215 тыс. рублей. Надзорными мероприятиями выявлено фактическое невыполнение работ стоимостью 70 тыс. рублей. Такая сумма незаконно перечислена подрядчику из бюджета Республики Крым».

Уголовное дело по материалам этой проверки полиция возбудила в апреле 2016 года по части 1 статьи 160 УК РФ «хищение чужого имущества, вверенного виновному».

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Непонятно, почему масштабная проверка в больнице не началась сразу после вскрытия первого, возможного (в суде-то ещё не доказано) хищения в апреле этого года. В итоге, ещё пять месяцев после этого, ничего не опасаясь, бухгалтерия продолжала начислять немыслимые зарплаты себе любимым.

«Средняя зарплата у главного бухгалтера, не хотел просто говорить до окончания расследования, по итогам 8 месяцев — 547 тысяч в месяц. Это в месяц. У замов, по-моему, под 350 тысяч средняя у четырех. По отдельным месяцам смотрю: в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч. У меня волосы дыбом встали», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов на одном из совещаний неделю назад. Так эта информация и попала в СМИ.

Минздрав республики уже уволил главврача медучреждения Елену Соболеву «в соответствии с пунктом 14 статьи 81, пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как быть с получателями миллионов бюджетных денег — решит новое руководство больницы, скорее всего, управленцев-миллионеров тоже уволят. Сергей Аксёнов пригрозил, что увольнением администрация больницы не отделается, а дело будет «доведено до конца».

Прокуратура Крыма отчиталась, что нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат в Республиканской клинической больницы им. Семашко на 17,7 млн рублей и передала материалы проверки в Следком для «организации уголовного преследования по факту нарушения порядка и выплаты стимулирующих выплат». Однако в пресс-службе следственного комитета республики корреспонденту ИА REGNUM вечером 7 октября сообщили, что материалы проверки к ним ещё не поступали, соответственно, и уголовное дело до сих пор не возбуждено. Более того, у следователя может быть до 30 дней на решение о возбуждении уголовного дела, по закону.

То есть и с главного бухгалтера-миллионера больницы имени Семашко, начислявшей себе премии до 800 тыс. рублей в месяц, до сих пор не взяли подписку о не выезде.

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