Василий Владимирский

Автор

Литературный критик, журналист, редактор. Работает чаще всего с литературой «пограничных» между реализмом и фантастикой жанров. Публикуется с 1993 года. С 2002 года по ноябрь 2008 года — сотрудник издательства «Азбука». Редактор интернет-журнала «Питерbook» (https://krupaspb.ru), книжный обозреватель газеты «Санкт-Петербургские Ведомости», сайта «Горький», журнала «Faberlic STYLE». Публиковался в журналах «Русский Newsweek», «СПб.Собака.ru», «Новый мир», «Октябрь», «Мир фантастики», газетах «Книжное обозрение», «Независимая газета» и других СМИ. Автор книги «Драконы и звездолеты» (Лениздат, 2013). Состоит в Союзе писателей Санкт-Петербурга.