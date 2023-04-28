Станислав Тарасов
Автор
Автор нескольких книг, посвященных проблемам Закавказья, Турции, Ирана и других стран Ближнего Востока, множества статей, опубликованных в том числе и в специальной литературе.
Последние публикации
Сердце, инфекция или американский яд: что случилось с Эрдоганом
Ситуация, связанная со здоровьем турецкого лидера, державшая в напряжении далеко не только Турцию, разрядилась после того, как президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и приняли участие по видеосвязи в церемонии доставки ядерного...
28 апреля 2023
Саммит четырёх: Эрдоган уже готов признать легитимность Асада
Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние встречи с прибывшими в Москву коллегами — руководителями военных ведомств Ирана, Сирии и Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что «в ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты...
26 апреля 2023
Момент для быстрого подписания договора Армении и Азербайджана упущен
Баку и Ереван, оторвавшись от московской переговорной площадки, проделали немалый дипломатический марафон на западных «подмостках», уперлись в тупик и балансируют на грани очередного вооруженного конфликта. Почему такое произошло — это тема специального анализа. Касаясь вопроса взаимоотношений...
20 апреля 2023
Кулеба в Ираке и новая стратегия США: битва за Черное море набирает обороты
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил с неожиданным визитом Багдад, где провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном и был принят премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани. Это был первый визит украинского официального лица в Багдад с февраля 2022 года и первый...
18 апреля 2023
«Переломная точка в истории». Удержится ли Эрдоган у власти в Турции
Ровно через месяц, 14 мая, в Турции должны состояться президентские и парламентские выборы. Они проводятся досрочно. Изначально выборы были намечены на 18 июня, и в их переносе много исторической символики. «Главная особенность избирательной кампании» 14 мая 1950 года на первых в стране свободных...
14 апреля 2023
Нагорный Карабах: разморозка конфликта может привести к региональной войне
На границе между Арменией и Азербайджаном очередное обострение. У села Тех в Сюникской области Армении произошла перестрелка. По данным армянских и азербайджанских СМИ, с обоих сторон есть погибшие. Поступают сообщения и о том, что вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового...
12 апреля 2023
«Срединный коридор». Баку и Тбилиси хотят укрыться под китайским зонтиком
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неожиданно посетил с рабочим визитом Баку и провел трехчасовые переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух соседних стран регулярно поддерживают контакты друг с другом, учитывая сотрудничество на двухсторонней основе в экономике...
11 апреля 2023
«Вы меня ни с кем не путаете?» Лавров высказался об итогах выборов в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском дворце в Аксарае (Белом дворце). Такой чести турецкая сторона удостаивает...
8 апреля 2023
Атака на Аль-Аксу. Чем для Израиля обернется вторжение в исламскую святыню
В ночь с 4 на 5 апреля израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Причиной, как указывает Израиль, стало то, что внутри мечети забаррикадировались группы палестинской молодежи, которые планировали сорвать визит иудейских ультраортодоксов на Храмовую гору 5 и 6 апреля для чтения...
7 апреля 2023
«Ближневосточный экспресс» в Москве: Турция боится опоздать, Асад выжидает
В Москве прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции. Москву представлял Михаил Богданов, Тегеран — советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, Дамаск — Айман Сусан. Хотя консультации в таком формате прошли впервые...
5 апреля 2023
«Пусть знает свое место!» Эрдоган закрыл двери перед американским послом
Посол США в Анкаре Джефф Флейк сразу после объявления в стране начала избирательной кампании по выборам президента Турции проявил инициативу и провел первую встречу не с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, а с единым кандидатом от оппозиции, лидером Народно-республиканской партии (НРП)...
4 апреля 2023
Российская и исламская цивилизации: как определить границы
Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики. Напомним, что первая ее редакция была утверждена в 1993 году, вторая — в 2013-м, третья — в 2016-м, и в ней были указаны 11 задач российской внешней политики. Так что нынешняя концепция является четвертой. В такой ситуации...
2 апреля 2023
«Надеюсь, сделаем первый шаг». Зачем Эрдоган объявил о визите Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важным и многозначительным заявлением. Оно распадается на две части, которые дополняют друг друга. В первой он заявил, что, возможно, 27 апреля президент России Владимир Путин посетит Турцию, чтобы через онлайн-систему принять участие в церемонии...
30 марта 2023
Украина требует, чтобы Турция поставила ей новейшие беспилотники
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — нечастый гость на предприятиях оборонного комплекса. Поэтому посещение им Национального технологического центра Оздемира Байрактара, которым сейчас руководит его зять, носило откровенно демонстрационный характер. Как и фотография, сделанная на фоне нового...
28 марта 2023
«Азербайджан нуждается в защите». США стремятся разжечь очередной конфликт
Во время слушаний в комитетах по международным отношениям Конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен выступил с неожиданным заявлением. По его словам, «Азербайджан нуждается в защите, так как имеет протяженную границу с Ираном». Блинкен призвал отменить поправку 907 к закону «О поддержке свободы»...
25 марта 2023
Иран ведет закулисные переговоры с Европой: сенсации нет, но есть интрига
По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпиня с президентом России Владимиром Путиным было принято совместное заявление, в котором указывалось, что стороны «выступают за скорейшее возобновление полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе» (СВПД), призывают...
23 марта 2023
«Брешь в американской стене». Ближний Восток реагирует на визит Си в Москву
Одним из самых обсуждаемых в мире событий сегодняшнего дня, безусловно, является государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Причем если комментарии западных журналистов и экспертов насыщены больше чувствами и эмоциями, то на Ближнем Востоке преобладает анализ происходящих событий...
21 марта 2023
Нетаньяху не будет поставлять оружие Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выступил с примечательным заявлением. Отвечая на вопрос о перспективах расширения израильской помощи Киеву, он сказал следующее: «Должен сказать довольно прямо и...
20 марта 2023
Борьба за Имрана Хана: Пакистан между военным переворотом и союзом с Китаем
Вокруг бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана вновь складывается интригующая политическая ситуация. В Лахоре в очередной раз произошли столкновения его сторонников с исламабадскими полицейскими. Силовики прибыли туда, чтобы арестовать экс-премьера по делу «о сокрытии и продаже подарков от...
16 марта 2023
В Турции стартовали выборы. Вашингтон надеется избавиться от Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подготовке к проведению 14 мая выборов президента и парламента 28-го созыва. Это означает официальное начало в стране предвыборной кампании. Эрдоган также напомнил, что изначально выборы были запланированы на 18 июня, но, «пользуясь полномочиями...
13 марта 2023