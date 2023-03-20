Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выступил с примечательным заявлением. Отвечая на вопрос о перспективах расширения израильской помощи Киеву, он сказал следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение. Вдобавок к тому, что у него (Ирана — С. Т.) было в Ливане и Газе, он хотел открыть третий фронт с шиитскими вооруженными группировками численностью от 80 тыс. до 100 тыс. человек под командованием иранских генералов прямо на нашей границе с Сирией.

Чтобы не допустить этого, мы использовали военно-воздушные силы, сотни боевых вылетов, которые предотвратили это. Чтобы сделать это, мы заключили соглашение с российским правительством, с российскими военно-воздушными силами и российской армией в Сирии о том, что мы не будем сбивать самолеты друг друга. Думаю, что такой ситуации нет ни у одной европейской страны, когда речь идет о тех, кто поддерживает Украину».

Ключевыми фразами в этом заявлении являются три: сложное положение Израиля, такой ситуации нет ни у одной европейской страны, Израиль ограничивается оказанием Украине лишь гуманитарной помощи.

Приведенная Нетаньяху политическая диагностика ситуации, в которой оказался Израиль на Ближнем Востоке, — явление необычное.

Она завершает определенный процесс, который инициировало сформированное в конце 2022 года новое израильское правительство. Для сбора оперативной информации на украинском направлении в феврале нынешнего года Киев посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, ставший первым израильским чиновником высокого ранга, побывавшим в этой стране с момента начала Россией специальной военной операции.

Согласно информации израильского 13-го телеканала, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Коэна организовать встречу с Нетаньяху «именно в Киеве» и решить вопрос о предоставление Израилем военной помощи. Вряд ли это являлось сугубой инициативой киевского режима. Потом Зеленскому подыграл президент США Джо Байден, совершивший «необъявленный визит» в Киев, в ходе которого он объявил о новом пакете военной помощи Украине.

EPA/GLEB GARANICH/POOL/ТАСС Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Израиля Эли Коэн во время пресс-конференции в Киеве

Так США ставили Нетаньяху перед «украинским тестом».

Мол, если Израиль остается важным союзником, то должен следовать в фарватере американской политики. При этом, как говорит бывший сотрудник госдепартамента США Аарон Дэвид Миллер, принимавший участие во многих мирных переговорах по Ближнему Востоку, «для Нетаньяху создавалась новая геополитическая комбинация в упаковке Израиль — Россия — Украина — Иран».

С одной стороны, американцы в закрытом режиме ведут через некоторых посредников переговоры с Ираном по ядерной проблеме и о них мало что сообщается Израилю. Недавно об этом говорил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу Al-Alam. По его словам, «американские администрации готовы вернуться к переговорам о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе».

С другой, США пугают Израиль тем, что, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, «в ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО». Одновременно в западной прессе была инициирована информационная кампания с тезисами о «возможных боевых действий Израиля в отношении Ирана».

На американскую «удочку» попались и некоторые российские эксперты. Эта тема обсуждалась во время недавних визитов в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса. В этой связи многие израильские эксперты полагают, что таким образом Вашингтон «пытается руками Израиля оказывать давление на Иран, чтобы добиться с его стороны определенных уступок на переговорах по ядерной программе».

Но дело не только в этом.

Американцы опасаются, что израильский премьер реанимирует методы ведения внешней политики с помощью личностного фактора с уменьшением роли государственных институтов. Как известно, президент России Владимир Путин позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его с формированием правительства. По данным офиса Нетаньяху, они обсуждали военный конфликт на Украине.

Ливанское издание An Nahar пишет, что «США опасаются возможного возобновления альянса Нетаньяху с Путиным». По данным издания, «за последние десять лет Нетаньяху и Путин общались 479 раз», и «Израиль присматривался к сценарию России наладить диалог между Израилем и Ираном». Отсюда понятно стремление Вашингтона скомпрометировать Нетаньяху в глазах Москвы, используя украинский конфликт, добиться того, чтобы Израиль начал поставки вооружений Киеву и отказался от строгого нейтралитета в российско-украинском конфликте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на Параде Победы

В этой связи Нетаньяху предпринял ответный ход.

Как сообщала газета The Times of Israel, «новый премьер-министр Израиля впервые провел совещание по политике Израиля касательно военной помощи Украине. В нем приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль. В сообщениях говорилось, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено».

Но сам факт того, что сразу после этого в Израиле оказался Остин, говорит, что решение было принято, и Нетаньяху в Берлине объявил о своем выборе: Израиль не будет поставлять киевскому режиму вооружение.

Это вызов США, демонстрация стремления Нетаньяху вести диалог с другими мировыми лидерами «не по поручению Вашингтона», а на равных, стремление повысить имидж Израиля на региональной и большой международной арене, что может в дальнейшим определять приоритеты новой внешней политики страны.

В региональной политике приоритетным будет оставаться дальнейшее развитие контактов с местными игроками и попытки расширить круг арабских государств, с которыми установлены дипломатические отношения и которые стали налаживать свои отношения с Ираном.

Теперь обозначим несколько ключевых региональных областей в стратегической оценке Израиля.

Он видит, что США стали менять цели своей политики на Ближнем Востоке, что просматривается от подходов Вашингтона к Саудовской Аравии до возможных новых открытых переговоров с Тегераном.

Не случайно в израильских СМИ стали чаще появляться комментарии представителей военного ведомства Израиля, в которых содержатся новые акценты в понимание динамики изменений и угроз. Они стали обозначать Иран в потенциальном альянсе Москва — Пекин — Тегеран, говорить о восстановлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом, указывая, что такой ход событий объективно снижает фактор экзистенциальной угрозы Израилю со стороны Ирана и выявляет новые геополитические контуры региональной безопасности.

Причем в предлагаемом контексте стратегическое сотрудничество Израиля с США выхолащивается. Да и «Авраамическое соглашение», первое мирное соглашение Израиля и стран Персидского залива, создает благоприятные условия для налаживания и расширения сотрудничества со странами региона с новым содержанием, а необходимость противостоять Тегерану может сойти на нет в случае сохранения Израилем полноценного диалога и сотрудничества в регионе с Россией и Китаем.

Израиль сотрудничает с Москвой в Сирии, в перспективе в случае нормализации отношений между Сирией и Турцией может выйти на этой площадке и на диалог с Ираном, получив международные гарантии, что Тегеран не будет использовать обогащение урана и другие методы для получения ядерного оружия. Тогда Израилю не нужно будет присутствие «американского флага» как в Сирии, так и в Ираке.

Irgc Official Webiste/Global Look Press Иранские КСИР проводят ракетные учения в центре Ирана

Это, возможно, будет иметь место в будущем. После заявления в Берлине американцы могут предложить Нетаньяху «стать эффективным посредником между Москвой и Киевом». С таким заявлением уже выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, «у меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях».

Игра ведется открыто: выдавить Анкару с посреднической ниши между Москвой и Киевом, разрушить баланс в отношениях между Россией, Турцией и Ираном, втащить Нетаньяху в геополитическую воронку. То есть, оставаясь потенциально косвенным участником вооруженного конфликта с Ираном, втянуться в еще один кризис — украинский.

Эта интрига сейчас находится в развитии, но давление со стороны Вашингтона на Нетаньяху будет нарастать, а ситуация на Ближнем Востоке накаляться.

Вспомним, как недавно, в январе нынешнего года, прошла атака беспилотников на оборонный объект в иранском городе Исфахан. The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской разведки сразу приписала эту акцию Израилю, хотя история остается до сих пор темной.

Она может еще раз повториться, чтобы испортить сценарий Нетаньяху начать маневры между Москвой и Тегераном или в российско-турецко-израильском треугольнике. Все будет зависеть от того, как далеко Нетаньяху и коалиция правящих консервативных и религиозных партий зайдут в отношениях с США. Их противостояние не будет происходить публично, но это не значит, что оно будет менее жестким.

Американо-израильский кризис кажется теперь не просто возможным, скорее всего, его вспышка — вопрос времени.