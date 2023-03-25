Во время слушаний в комитетах по международным отношениям Конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен выступил с неожиданным заявлением. По его словам, «Азербайджан нуждается в защите, так как имеет протяженную границу с Ираном». Блинкен призвал отменить поправку 907 к закону «О поддержке свободы», запрещающую прямую помощь Вашингтона Азербайджану. Помимо того, администрация президента США Джо Байдена потребовала 700 тыс. долларов для поддержки участия азербайджанской армии в международных военных учениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Баку не является официальным союзником Вашингтона, а США не брали на себя формальных обязательств защищать закавказскую республику. Кроме того, Азербайджан не является кандидатом на вступление в НАТО. Поэтому причины, побудившие американцев оказать помощь Азербайджану, нуждаются в определенном анализе.

По Блинкену, в Закавказье может появиться новая точка геополитической бифуркации, и связано это с Баку и Тегераном, отношения между которым никогда не были ровными. Долгие годы многие события в регионе происходили в формате треугольника Иран — Азербайджан — Армения. Но Иран (как и США, но в отличие от России) не рассматривал напряженность в Закавказье лишь как «пограничную проблему между Арменией и Азербайджаном».

В условиях жесткого противостояния с Западом из-за ядерной программы Тегеран видел и чувствовал проблемы системного характера, завязанные на историческое прошлое. Тем более что Вашингтон открыто заявлял о возможностях взорвать ситуацию в Иране изнутри через этнический фактор, указывал на возможность использования территории Азербайджана как плацдарма действий против южного соседа.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

В прессе, как азербайджанской, так и западной, стали появляться статьи о «правомерности» объединения Иранского (или Южного) Азербайджана с Азербайджанской республикой. В самом Иране нашлись те, кто поддержал эту идею.

Но у правящих элит в Тегеране и Баку имело и имеет место несовпадение взглядов по вопросу приоритетов в этом процессе. А подогревание этнического национализма в Иране, в чем принимает участие и внешний фактор, так называемая третья сила, способно дестабилизировать политическую ситуацию не только в Азербайджане и Иране, но и в других странах региона.

После победоносной для Баку второй карабахской войны в Закавказье начались серьезные сдвиги.

В первом случае опасения геополитического свойства возникли у Тегерана. С возвращением под контроль Азербайджана Джебраила, Физули и Зангелана на юге Нагорного Карабаха было образовано 132 километра пограничной полосы с Ираном по реке Аракс. При этом возникла напряженность вокруг трактовки одного из пунктов мирного соглашения 9 ноября 2020 года по коммуникационным коридорам, касающимся доступа Азербайджана в Нахичевань через Зангезурский коридор.

Hellerick Международный транспортный коридор «Север — Юг»

Беспокойство и озабоченность в Иране вызывает возможное прохождение этого коридора рядом с ирано-армянской границей в районе города Мегри на юге Сюникской области Армении. А после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 21 апреля 2021 года в интервью Общественному телевидению, что «создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам» и что «мы воплотим в жизнь Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет, если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой», в Тегеране стали серьезно размышлять о вероятности новой войны между Арменией и Азербайджаном.

Со стороны Ирана последовали ответные действия, выходящие за рамки пограничного спора между двумя странами. Впервые за 30 лет к границе с Азербайджаном стали выдвигаться подразделения иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Еревану, в свою очередь, удалось затянуть Баку на западные переговорные площадки по подготовке мирного договора между двумя странами и «заставить» Запад заниматься Закавказьем. При этом не случайно на сцену стал более активно выдвигаться «азербайджанский вопрос» с все более активным вовлечением в его решение в самых разных комбинациях Вашингтона, Брюсселя и Анкары.

Второй сдвиг связан с началом специальной военной операции на Украине, когда Запад разорвал логистические цепочки с Россией, ввел ограничение грузоперевозок по дорогам Евросоюза, закрыл морские порты для судов под российским флагом и свое воздушное пространство.

Для Москвы стратегическое значение стал приобретать транспортный коридор «Север — Юг», ведущий из Петербурга в Мумбаи через Азербайджан и Иран. Появился альянс Москва — Пекин — Тегеран.

Sefer azeri Баку

Но главное в том, что Иран наряду с бурным развитием связей с Россией и Китаем, вопреки предположениям азербайджанских аналитиков начал быстро менять свои отношения с традиционными соперниками в Персидском заливе — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Они перестают быть плацдармами для антииранских действий «коллективного Запада» во главе с США.

Вот почему США с повышенным вниманием стали относиться к Баку, откровенно играя на обострение его отношений с Тегераном, подогревая как-то «неожиданно» вспыхнувшую между ними идеологическую и пропагандистскую войну и поощряя азербайджанский ирредентизм в Иране.

Эти события стали вписываться в конъюнктуру отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках проекта «Север — Юг», в котором обе страны должны стать «слабыми звеньями». При этом, отмечает американское издание Eurasianet, «в самом сложном положении оказывается Баку в силу объективно существующих исторических, географических и геополитических условий».

Mil.ru Проект Зангезурского коридора.

Очевидно, что в случае возникновения военной эскалации между Ираном и Азербайджаном будет развалено взаимодействие в таких совместных проектах, как «Север — Юг», а также на других направлениях многостороннего сотрудничества.

Конфронтация, даже самая незначительная, изменит ситуацию не только в Закавказье. Она создаст еще один весьма запутанный конфликт на Ближнем Востоке с вовлечением интересов региональных и глобальных держав. Может повториться и украинский сценарий.

В случае усиления кризиса даже нейтральным игрокам, заинтересованным в разрешении ситуации максимально быстро и эффективно, будет сложно предложить надлежащее решение, которое смогло бы удовлетворить все стороны.

В этой связи Москва рассчитывает, что в ближайшее время удастся организовать встречу в рамках трехстороннего формата Россия — Иран — Азербайджан. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «надеемся, что в ближайшей перспективе удастся выйти на консенсус относительно повестки дня и сроков трехсторонней встречи, и мы со своей стороны готовы этому содействовать».

В ближайшие дни ожидается и визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Москву. Стратегический масштаб и вектор новых геополитических изменений в Закавказье еще только формируется.