Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — нечастый гость на предприятиях оборонного комплекса. Поэтому посещение им Национального технологического центра Оздемира Байрактара, которым сейчас руководит его зять, носило откровенно демонстрационный характер. Как и фотография, сделанная на фоне нового беспилотного летательного аппарата «Bayraktar KIZILELMA» («Байрактар — золотое яблоко»).

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar KIZILELMA

В начале 2021 года компания Baykar объявила, что работает над новой версией беспилотника. Как утверждают в компании, новый Bayraktar станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, «способным взлетать и приземляться с судов с короткой взлетно-посадочной полосой».

Использовать его планируется с борта флагманского корабля Военно-морских сил Турции TCG Anadolu, который будет превращен в носитель беспилотных летательных аппаратов после разрыва соглашения с США по проекту создания боевого самолета F-35.

Объявлено, что официальная презентация беспилотника назначена на 27 апреля — 1 мая 2023 года на TEKNOFEST 2023, который пройдет в стамбульском аэропорту, где будут выставлены многие военные технологические новинки.

В интервью CNN Turk глава Агентства обороны Турции (SSB) Исмаил Демир назвал примерные сроки введения беспилотника в эксплуатацию. По его словам, это произойдет уже в конце 2023 года.

Эрдоган уточнил, что беспилотники будут размещены в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра. Турецкое специальное издание SavunmaSanayiST считает, что в этой зоне, несмотря на напряженность в отношениях между Турцией и Грецией, существует малая вероятность боевых столкновений и есть возможность раскрутить новый беспилотник на рынке оружия.

Но в ситуацию решила вмешаться Украина. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «новое вооружение должно быть испытано на практике» и в Киеве надеются, что «турецкое правительство в скором времени предоставит свои новейшие Bayraktar для их тестирования на нашем фронте». Тем более что, согласно некоторым турецким и украинским изданиям, в новом турецком БПЛА используется украинский двигатель.

Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Эрдоган на фоне нового беспилотного летательного аппарата «Bayraktar KIZILELMA»

Анкара на официальном уровне на такую просьбу пока не отреагировала. При этом турецкое издание En Son Haber увидело в действиях Киева скрытую угрозу для проекта. Оно напоминает о причинах, побудивших ранее Турцию прекратить поставки Bayraktar на Украину: турки были очень недовольны большими потерями своего «вундерваффе», получив вместо рекламы сильную антирекламу.

В этой связи в Анкаре появились подозрения, что украинская сторона «сознательно подставляла турецкие беспилотники под удары российской ПВО», чтобы «получить от США машины с гораздо более широкими возможностями». Вот и сейчас Турция полагает, что Киев «пытается дискредитировать новый турецкий военный проект».

Между Украиной и Турцией исчезают признаки былого политического доверия, о чем свидетельствует свежий выпад заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в адрес уже самого президента Турции.

«Эрдогану уже давно пора определиться, на чьей он стороне, — заявил Мельник. — Если он решил баллотироваться на очередной срок своего президентства и хочет, чтобы выборы прошли успешно и в его пользу, он должен немедленно предоставить нам новые БПЛА и бросить все усилия на наращивание их производства с последующей передачей их ВСУ».

Раньше с такими угрозами в адрес Эрдогана выступал только Запад, теперь это делает уже Киев, что, по мнению турецкого издания Cumhuriyet, «может вообще поставить под большой вопрос дальнейшее сотрудничество Турции и Украины, и не только в сфере военно-технического сотрудничества».

Другое турецкое издание Aydinlik констатирует, что Украина «подозревает Турцию и в отношениях с ней отказывается даже от дипломатического этикета».

Причины такого развития событий многих в Турции озадачили. В турецком сегменте интернета негодуют, напоминая, что Анкара выступает посредником в зерновой сделке и Киев на этом зарабатывает, указывают, что Украина, угрожая переворотом в Турции, находится «под оккупацией США», призывают правительство «тщательно разобраться в ситуации и вызвать посла Украины на ковер, потребовать разъяснений».

Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 на вооружении ВСУ

Но в Анкаре понимают, что как для Украины, так и для Турции разрыв будет иметь сложные последствия, например, под угрозой окажется зерновая сделка. Как и то, что проблемы с поставками новых Bayraktar на Украину имеют все же прикладное значение. В последние недели киевский режим получил БПЛА разных типов от других зарубежных государств.

Согласно SavunmaSanayiST, «Турция прекратила поставлять беспилотники на Украину по той причине, что стала своего рода посредником в этом вооруженном конфликте».

Но, похоже, как пишет турецкая газета Akşam, «Эрдогана пытаются выбить из украинского трека, лишить его статуса лица, владеющего эксклюзивной информацией о состоянии российско-украинских отношений», дискредитировать его роль миротворца, чтобы не позволить нарастить влияние на оси Москва — Киев.