Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние встречи с прибывшими в Москву коллегами — руководителями военных ведомств Ирана, Сирии и Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что «в ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Шойгу регулярно обсуждает ситуацию в регионе со своими коллегами на Ближнем Востоке. Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В середине марта встречался с коллегой из Сирии Махмудом Аббасом. Помимо этого, в декабре 2022 года к «ансамблю» примкнул генштаб Вооруженных сил Ирана.

Главы военных ведомств говорят о сотрудничестве стран и важности совместных усилий для поддержания стабильности в Сирии, помощи российских военных в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в Турции, но волны которого также задели и Сирию.

Такие встречи примечательны не только тем, что они имеют конкретный характер и ориентированы на достижение конкретных результатов прежде всего в сирийском урегулировании, но и создают политические условия для диалога на более высоком уровне.

Речь идет о проработке сценария личной встречи и примирения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сирийского коллеги Башара Асада.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

При этом все понимают, что такая акция будет иметь не символическое значение, но изменит ситуацию в масштабах всего региона.

Напомним, что осенью прошлого года Эрдоган заявлял, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. Сейчас можно констатировать, что поэтапный диалог уже происходит: на уровне министров обороны, глав разведок и глав внешнеполитических ведомств.

Как отмечал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но, если Россию попросят, она готова провести встречу Эрдогана и Асада.

И вот сейчас, после московских переговоров на уровне министров обороны, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщает, что отрабатывается сценарий не двухстороннего диалога Эрдоган — Асад, а встреча президентов России, Ирана, Сирии и Турции, посвященная нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

По словам Чавушоглу, «были предложения по датам в мае, которые очень близки к выборам в Турции, было предложение в начале мая, но оно пока что не согласовано, потому что президент Ирана собирался в Сирию. Сейчас ведется работа над датой встречи».

Конечно, Эрдоган заинтересован в том, чтобы провести такой саммит до выборов 14 мая, чтобы укрепить свои позиции. Но пока неизвестно, где встреча может состояться. Возможно, что в Москве.

Арабские издания также сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты предложили свою площадку для встречи на высшем уровне Путин — Асад — Эрдоган. Если встреча пройдет в Москве, то в ней может принять участие представитель ОАЭ высокого ранга.

В существующих реалиях возможны разные варианты развития событий: встреча в Москве Асад — Эрдоган при посредничестве президента России, встреча в Абу-Даби в том же формате с участием лидера ОАЭ либо проведение после саммита в Москве или ОАЭ отдельного форума с участием Сирии и ряда арабских стран. Все аккуратно маневрируют.

IMAGO/Syrian Presidency apaima Президент Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян на встрече со своим сирийским коллегой Башаром аль-Асадом в Абу-Даби 19 марта 2023

Возможно, существует замысел вырвать Дамаск из «жестких объятий» Ирана и вытащить его из схватки с Турцией. Это вносило и будет вносить определенные коррективы в ситуацию. Она меняется, но принципиальной остается всё же переговорная повестка. Ее базовые контуры становятся очевидными: Анкара готова признать легитимность сирийской администрации и восстановить дипломатические отношения.

В свою очередь, это позволит ей нейтрализовать возможность появления на территории Сирии поддерживаемой американцами курдской автономии. Взамен Турция может отказаться от создания на севере Сирии собственных протекторатов и будет менять свое отношение к силам сирийской оппозиции.

В случае достижения успехов на этом направлении Анкара, конечно, направит негативный сигнал Вашингтону, свидетельствующий о том, что на Ближнем Востоке произошли изменения принципиального характера.

Этот регион на пороге некой «новой фазы». Сирийское урегулирование может стать важной геополитической реальностью, если не помешают американцы. Не исключено, что США пойдут на обострение и станут перекладывать «бремя региональной напряженности» с Сирии на Ирак, поблизости от Иракского Курдистана, где они могут создавать проблемы и для Турции.