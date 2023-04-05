В Москве прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции. Москву представлял Михаил Богданов, Тегеран — советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, Дамаск — Айман Сусан. Хотя консультации в таком формате прошли впервые, встреча вроде бы не должна вызывать столь повышенное внимание: стороны вместе участвуют в астанинском процессе по сирийскому урегулированию. Если бы не интригующие нюансы.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Реджеп Эрдоган

Не случайно эти консультации открывал лично глава МИД Сергей Лавров, говоривший о «большом потенциале «астанинской платформы».

Дело в том, что еще 15 декабря 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера Башара Асада. По его словам, «этому саммиту должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел».

28 декабря в Москве состоялись переговоры представителей военных ведомств и разведок России, Турции и Сирии. После этого ливанский телеканал Al-Mayadeen выступил с сенсационной новостью: Эрдоган согласился вывести свои войска с севера Сирии «в обмен на участие в восстановлении и формировании новой региональной системы с Дамаском, Багдадом и Тегераном под названием «Мир и сотрудничество стран Ближнего Востока».

После этого в начале 2023 года было объявлено, что к переговорному формату подключится Иран, что в перспективе значительно расширяет повестку трехсторонних консультаций и выводит на процесс окончательного урегулирования сирийского кризиса.

И не только это. Появился еще один фактор, стимулирующий переговорный процесс.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сообщил, что Россия проводит политические консультации по ситуации на севере Сирии не только с сирийскими, иранскими и турецкими коллегами, но также и с США.

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Солдат на сирийско-турецкой границе в провинции Газиантеп

Недавно, несмотря на серьезные различия, сохраняющиеся в позициях Москвы и Вашингтона, состоялись переговоры между двумя странами на уровне экспертов высокого уровня.

По словам Бакланова, «параллельно с американцами, как ни парадоксально, мы смогли добиться того, что Турция отказалась от широкомасштабных новых действий на территории Сирии, будь то в июне прошлого года или в другие периоды».

Такую смену геополитической декорации на Ближнем Востоке остро почувствовали в Анкаре с опасением, что она опоздает на новый «ближневосточный экспресс».

С середины января именно турецкая сторона стала анонсировать подготовку ко встрече по Сирии представителей МИД России, Ирана, Турции и Сирии, заявляя, что, хотя между позициями стран есть серьезные различия, все же имеется шанс эти противоречия разрешить, может быть, «путем какого-то графика урегулирования проблемы».

Но долгое время консультативная встреча откладывалась, не было ясности и в отношении того, на каком уровне пройдут переговоры — глав МИД или на уровне официальных представителей. Первый вариант не исключался.

Но, похоже, президент Сирии Башар Асад решил отложить встречу с Эрдоганом до выборов в Турции 14 мая, чтобы не обозначать возросшую роль Анкары в случае достижения соглашения с Дамаском.

16 марта РИА Новости опубликовало интервью с Асадом, в котором он напомнил о «негативной роли», которую сыграла Турция в войне в Сирии, поддержке Анкарой террористов и прямом ее участии в военных операциях на севере этой страны против курдских формирований.

Андрей Стенин/РИА Новости Дамаск, Сирия

К тому же Дамаск стал налаживать отношения с арабскими странами.

На этом фоне вновь заговорили о перспективе возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) — основную международную организацию в регионе. К тому же США заявили, что санкции, наложенные на Сирию в соответствии с принятым в 2020 году «Актом Цезаря», не будут затрагивать трансакции, связанные с оказанием гуманитарной помощи.

Ранее именно рестрикции препятствовали развитию сирийско-арабских отношений, поскольку фактически любое сотрудничество с Дамаском могло стать причиной введения вторичных ограничений.

Вот почему в этих условиях проведение четырехсторонних консультаций между Россией, Турцией, Сирией и Ираном постоянно сдвигалось, но на нормализации отношений между Эрдоганом и Асадом не поставлен крест.

Прошедшие в Москве переговоры представителей МИД России, Турции, Сирии и Ирана показали, что позиции стран по многим вопросам все же совпадают. При этом после этой встречи должны последовать переговоры министров иностранных дел Сирии и Турции, а затем встреча президентов.

Российская сторона предложила некоторые даты для четырехсторонней встречи на уровне министров в Москве, так что дипломатический процесс будет продолжаться.